Naturalny zapach w domu zrobisz w 5 minut. Wystarczy ryż i olejki, aby poczuć się jak w słonecznym gaju

Poznaj wpływ zapachów na samopoczucie i odkryj, dlaczego domowe odświeżacze zyskują na popularności.

Dowiedz się, jak łatwo przygotować domowy spray zapachowy i stojący odświeżacz z wykorzystaniem ryżu.

Wypróbuj prosty sposób na stworzenie relaksującej atmosfery w swoim salonie, redukując stres dzięki zapachom.

Wymieszaj i zapodaj do miski. Domowy zapach do pomieszczeń, który zamieni Twój pokój w słoneczny gaj

Zapachy mają ogromny wpływ na to, jak czujemy się w danym wnętrzu. Coraz częściej zwracamy uwagę na przyjemne aromaty, które nie tylko ładnie pachną, ale też działają kojąco na nasze nerwy. Wiele z nich pomaga się wyciszyć i ułatwia zasypianie. Gotowe perfumy do wnętrz można bez problemu znaleźć na sklepowych półkach – świetnie sprawdzają się do spryskiwania zasłon czy firanek, dzięki czemu zapach roznosi się po całym domu. Zamiast jednak przepłacać, można łatwo przygotować własny spray. Wystarczy wymieszać w butelce z atomizerem pół szklanki spirytusu z kilkunastoma kroplami ulubionego olejku. Idealnie sprawdzą się tu olejki eukaliptusowy i lawendowy, które znane są ze swoich właściwości relaksujących.

Kolejnym prostym patentem jest zrobienie własnego odświeżacza stojącego. Potrzebujesz jedynie szklanej miski, którą wypełniasz do 2/3 surowym ryżem. Ziarenka ryżu idealnie wchłaniają i stopniowo uwalniają olejki eteryczne, którymi należy obficie skropić całą zawartość. Aby wzbogacić kompozycję i nadać jej wyjątkowy charakter, dorzuć do środka gałązkę szałwii i kilka liści laurowych. Taki zestaw nie tylko wprowadzi do salonu klimat słonecznego lasu, ale też odstraszy komary i mole. Gotową kompozycję warto postawić na parapecie lub w centralnym miejscu pokoju. Aby utrzymać intensywność zapachu, ryż wraz z dodatkami powinno się wymieniać na świeży mniej więcej co dwa tygodnie.