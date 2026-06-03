Kojarzą się z babciną garderobą, ale robią furorę w sezonie letnim. Noszą je największe gwiazdy

Szydełkowanie, znane od lat jako technika tworzenia ciepłych koców i poduszek, przeżywa obecnie swoje drugie życie. Od eleganckich sukienek po stylowe kapelusze i bikini – szydełkowane ubrania i akcesoria stają się obowiązkowym elementem letniej garderoby. Gwiazdy takie jak Emily Ratajkowski, Dua Lipa czy Travis Kelce coraz częściej wybierają ręcznie wykonane kreacje, co sprawia, że moda na szydełko zyskuje na popularności.

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Szydełkowe stylizacje zdobyły serca gwiazd i projektantów mody

Moda na szydełkowanie wywodzi się z lat 70., kiedy to hippisi masowo nosili kolorowe, ręcznie robione ubrania. Obecnie, dzięki rosnącemu zainteresowaniu ekologią i zrównoważonym stylem życia, rękodzieło wraca do łask. Ludzie coraz bardziej doceniają unikalne, wykonane z miłością przedmioty, które wyróżniają się na tle masowo produkowanych ubrań.

Szydełkowane ubrania zdobyły serca projektantów mody, którzy włączają je do swoich kolekcji. Marki takie jak Asos oferują szeroką gamę szydełkowanych produktów, od kamizelek po krótkie topy. Z kolei luksusowi projektanci, tacy jak JW Anderson czy SS Daley, wykorzystują szydełkowane elementy, aby dodać swoim kreacjom niepowtarzalnego charakteru.

Ruth Herring, projektantka szydełkowych prototypów, podkreśla, że prawdziwe ręczne szydełkowanie jest czasochłonne i powinno być odpowiednio wycenione. Tworzenie prostej kamizelki może zająć nawet dwa dni, co tłumaczy wysokie ceny autentycznych rękodzielniczych wyrobów.

Szydełkowane ubrania, które kiedyś kojarzyły się głównie z babcinymi kocami, dziś są jednym z najgorętszych trendów w modzie. Dzięki swojej wszechstronności i unikalności zdobyły serca zarówno projektantów, jak i konsumentów na całym świecie.