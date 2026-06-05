Garderoba kapsułowa według fashionistek. To mają w swoich szafach. Zainspiruj się! [GALERIA]

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-06-05 15:55

Minimalizm w modzie zdobywa coraz większą popularność, a garderoba kapsułowa staje się odpowiedzią na problem przepełnionych szaf. Fashionistki na całym świecie pokazują, jak skompletować ubrania tak, by stworzyć wiele stylizacji z niewielu elementów. Oto sekrety ich sukcesu, które mogą zainspirować każdą kobietę.

Garderoba kapsułowa to koncepcja, która polega na posiadaniu ograniczonej liczby ubrań, które można dowolnie łączyć, tworząc różnorodne stylizacje. Trend ten zyskuje na popularności nie tylko ze względu na jego praktyczność, ale również zgodność z ideą minimalizmu i świadomej konsumpcji. Fashionistki z Instagrama pokazują, że mniej znaczy więcej i udowadniają, że z niewielką liczbą dobrze dobranych ubrań można stworzyć nieskończoną liczbę stylizacji.

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Podstawowe elementy garderoby kapsułowej

Posiadanie mniejszej ilości ubrań o wysokiej jakości, które idealnie do siebie pasują, eliminuje problem porannych dylematów „co na siebie włożyć”. Fashionistki zgodnie twierdzą, że kluczem do sukcesu garderoby kapsułowej jest inwestowanie w klasyczne, ponadczasowe elementy, które można łatwo ze sobą łączyć. Oto lista podstawowych elementów, które znajdziesz w szafach minimalistek.

  • Biała koszula: Uniwersalna, elegancka i zawsze modna. Doskonała zarówno do biura, jak i na wieczorne wyjście.
  • Jeansy: Najlepiej w klasycznym odcieniu niebieskiego. Sprawdzą się w casualowych stylizacjach, ale z odpowiednimi dodatkami mogą wyglądać elegancko.
  • Mała czarna: Kultowa sukienka, która pasuje na każdą okazję.
  • Klasyczny płaszcz: W kolorze beżowym lub czarnym. Must-have na chłodniejsze dni.
  • Sweter z kaszmiru: Miękki, ciepły i niezwykle elegancki.
  • Biała koszulka: Prosta, ale niezwykle wszechstronna. Świetna baza dla wielu stylizacji.
  • Eleganckie buty: Para czarnych szpilek oraz wygodne baleriny.

Garderoba kapsułowa krok po kroku

To jedynie niektóre elementy, ale mówi się, że w szafie kapsułowej wystarczy maksymalnie 40 elementów, łącznie z torebkami, płaszczami i butami aby skomponować satysfakcjonującą ilość stylizacji.

Jeśli chcesz stworzyć własną garderobę kapsułową, zacznij od przeglądu swojej obecnej szafy. Wybierz te ubrania, które nosisz najczęściej i które naprawdę lubisz. Następnie uzupełnij swoją kolekcję o brakujące podstawowe elementy. Pamiętaj, że kluczem jest jakość, a nie ilość. Inwestując w dobrej jakości ubrania, zyskasz pewność, że posłużą Ci przez wiele lat.

Instagram to prawdziwa kopalnia inspiracji, jeśli chodzi o garderobę kapsułową. Fashionistki z całego świata dzielą się swoimi pomysłami na minimalistyczne stylizacje.

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