Co zmienić w CV po 45. roku życia? Podpowiada Katarzyna Niezgoda w książce „Wracam do gry”

Utrata pracy to szansa czy wyrok?

Ekspertka od rekrutacji menedżerów najwyższego szczebla, Katarzyna Niezgoda, zastanawia się, czy zwolnienie z pracy można traktować jako prezent od losu. Opierając się na własnych doświadczeniach życiowych, udowadnia, że długotrwała przerwa w zatrudnieniu... może stać się silnym punktem w CV. Jej publikacja to kompendium wiedzy i porad dla wszystkich, którzy próbują na nowo odnaleźć się w realiach rynku pracy.

Kluczowe wskazówki z książki „Wracam do gry”

Publikacja „Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy” to zbiór konkretnych porad. Z jej lektury czytelnicy dowiedzą się m.in.:

w jaki sposób wykorzystać zdobyte kompetencje do radzenia sobie z dzisiejszymi problemami zawodowymi,

dlaczego pracodawcy często nie zauważają kobiet i na czym polega zjawisko ich „przezroczystości”,

jakie metody zastosować, by przestać być niewidzialną (książka zawiera specjalną listę działań prowadzących do ponownego triumfu zawodowego),

jak skutecznie wykreować własny wizerunek i pewnie wkroczyć w nowy rozdział życia zawodowego, opierając się na wiedzy i poczuciu własnej wartości ,

, dlaczego wiek należy traktować jako zaletę, a lojalność i życiowa mądrość to poszukiwane przez firmy wartości.

Gdzie kupić nową książkę Katarzyny Niezgody?

Najnowsza książka Katarzyny Niezgody trafi na rynek 23 września. Poradnik „Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy” można zamawiać w popularnych sieciach księgarskich, a także w tradycyjnych i internetowych księgarniach. Osoby preferujące formę cyfrową znajdą e-booka m.in. w serwisach takich jak Empik, Virtualo, Woblink.pl, Legimi.pl, Publio.pl czy Ebookpoint.pl.