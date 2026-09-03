Koniec z surowymi dietami w menopauzie. Joanna Zielewska radzi, jak wspierać spowalniający metabolizm

Najnowsza publikacja Joanny Zielewskiej to propozycja dla kobiet pragnących ze spokojem zaakceptować procesy zachodzące w ich ciałach. Nie znajdziesz tu restrykcyjnych zakazów ani gwarancji cudownych efektów, ale zamiast tego otrzymasz zbiór bardzo konkretnych porad związanych z odżywianiem oraz kształtowaniem korzystnych przyzwyczajeń.

Ekspertka udowadnia, że mądre decydowanie o tym, co jemy, pozwala napędzić metabolizm i zyskać nowe pokłady energii w trudnym okresie klimakterium. Zamiast widzieć w dojrzałości schyłek, warto potraktować ją jako moment odzyskania wewnętrznej siły i balansu, a odpowiedni plan dietetyczny pomoże uznać menopauzę za świetny wstęp do kolejnego rozdziału życia.

Książka dodatkowo ułatwia start, ponieważ zawiera precyzyjnie rozpisany jadłospis na cztery tygodnie, dzięki czemu czytelniczki mogą od razu przystąpić do działania.

MENOPAUZA TO NIE KONIEC PEWNEGO ETAPU. TO POCZĄTEK KOLEJNEGO.

Joanna Zielewska od lat pracuje jako ceniona dietetyczka i psychodietetyczka. Jej głównym obszarem działania są indywidualne terapie dla osób zmagających się z chorobami dietozależnymi oraz problemami z mikrobiotą jelitową. Ekspertka organizuje również zajęcia dla najmłodszych, prelekcje na uniwersytetach otwartych oraz dyskusje z czytelnikami szukającymi wiedzy o zdrowym jedzeniu. Jest również uznaną dziennikarką i autorką publikacji takich jak „Jelita. Kręta droga do zdrowia”, „Migrena. Uwolnij się od bólu” czy „Air Fryer. 28 dni na talerzu”. W internecie można ją śledzić na koncie @kobiety_bez_diety, gdzie dzieli się swoją wiedzą z zakresu psychologii odżywiania i domowego gotowania.

Premiera poradnika „Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania” zaplanowana jest na 26 sierpnia. Pozycję można nabyć w wiodących księgarniach stacjonarnych i internetowych, a także w formie e-booka za pośrednictwem popularnych platform takich jak empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl czy ebookpoint.pl.