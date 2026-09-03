Trucizna, sztylet, bomba. Sławomir Koper odkrywa mroczne sekrety polskich terrorystów

Spis treści Historia bez znieczulenia

Historia bez znieczulenia

Choć utarło się przekonanie o prowadzeniu przez nas honorowej, otwartej walki, historia pokazuje inne oblicze. Wśród Polaków znajdowali się także skrytobójcy i terroryści. Kierowali się oni skrajnie różnymi pobudkami – od wielkich, patriotycznych idei po te zupełnie przyziemne i niechlubne.

Na łamach nowej publikacji opisano m.in. sztyletników działających podczas powstania styczniowego oraz osoby odpowiedzialne za śmierć cara Aleksandra II i prezydenta Gabriela Narutowicza. Pojawia się tam również sylwetka Janusza Walusia, sprawcy zabójstwa lidera południowoafrykańskiej partii komunistycznej z 1993 roku, a także postać „Szalonego Bombiarza” – polskiego emigranta, budzącego grozę w Nowym Jorku przez piętnaście lat.

Dzieło wzbogacono o fragment poświęcony działalności ukraińskich nacjonalistów, w wyniku której śmierć poniósł m.in. Bronisław Pieracki, szef MSW w II RP. Osobną część poświęcono brawurowej akcji pod Arsenałem z 1943 roku. Uwolnienie z rąk okupanta Jana Bytnara, pseudonim „Rudy”, stanowiło bezprecedensowe wydarzenie w podziemnej Warszawie.

Sławomir Koper to najchętniej czytany polski autor literatury historycznej, twórca niemal stu książek i kilkuset artykułów, których sprzedaż przekroczyła milion egzemplarzy. Jego dzieła regularnie goszczą na szczytach list sprzedaży. Jako ekspert, scenarzysta i konsultant, udziela się w mediach. Za swoje zasługi w popularyzacji historii otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi oraz Medal Zasłużony dla Kultury Polskiej. Stworzył również popularne serie o epoce PRL-u i kulisach życia sławnych postaci.

Książkę zatytułowaną „Polscy terroryści i zamachowcy. Od powstania styczniowego do Trzeciej Rzeczypospolitej” można nabyć w księgarniach stacjonarnych oraz internetowych. Publikacja debiutuje na rynku wydawniczym 9 września i jest dostępna także w formacie e-book w wielu popularnych serwisach, w tym na empik.com, virtualo czy legimi.pl.