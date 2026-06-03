Co dziesiąta Polka nie wie, czy ma oszczędności. Wyniki badań mówią same za siebie

Kobiety rzadziej korzystają z narzędzi finansowych

Badanie UCE Research na zlecenie Raisin pokazuje, że różnice w podejściu do finansów między płciami widać zarówno w wysokości zgromadzonych środków, jak i w sposobie korzystania z produktów finansowych.

Ponad 62% mężczyzn deklaruje oszczędności przekraczające 5 tys. zł, podczas gdy wśród kobiet to jedynie 51,2%.

Różnice widoczne są też w zaufaniu do nowoczesnych rozwiązań finansowych – tylko 39,6% kobiet ufa platformom finansowym online, w porównaniu do ponad połowy mężczyzn. Kobiety częściej odpowiadają „ciężko powiedzieć”, co - jak zauważają eksperci - świadczy raczej o braku pewności i poczuciu dezorientacji w świecie finansów niż o niechęci do niego.

Z danych NBP i raportu OECD Financial Literacy in Poland wynika, że kobiety w Polsce gorzej oceniają swoją wiedzę ekonomiczną niż mężczyźni. To może tłumaczyć ostrożniejsze podejście do korzystania z nowoczesnych instrumentów finansowych.

Bezpieczny kredyt 2% - czy dla każdego? Murator FINANSE.

Cztery na dziesięć kobiet nie inwestują żadnych środków

Różnice między płciami widać także przy klasycznych formach oszczędzania. Z tradycyjnych lokat lub podobnych produktów skorzystało choć raz 56,7% kobiet – wobec prawie 70% mężczyzn.

Kobiety częściej też rezygnują z regularnego odkładania pieniędzy - 14,5% przyznaje, że nie robi tego wcale. Aż 35,9% kobiet nie inwestuje żadnych środków, podczas gdy wśród mężczyzn ten odsetek wynosi 25,5%.

Kobiety nie odrzucają idei oszczędzania czy inwestowania. Często po prostu czekają, aż poczują się pewnie, wybierając właściwe rozwiązanie. Wiele z nich przyznaje, że nie zawsze pamięta, jaki procent dochodu odkłada na oszczędności lub inwestycje, ale to nie oznacza braku zainteresowania finansami. Chodzi raczej o potrzebę jasności i pewności w podejmowaniu decyzji dotyczących pieniędzy

- zauważa Michał Piątek, dyrektor generalny Raisin w Polsce.

Inne cele, inne podejście do bezpieczeństwa

Choć cele finansowe kobiet i mężczyzn są podobne, różni ich horyzont myślenia i sposób podejmowania decyzji. Mężczyźni częściej odkładają „na przyszłość” - 34,3% wskazuje budowę poduszki bezpieczeństwa, a 16,7% oszczędza z myślą o emeryturze.

Kobiety częściej oszczędzają na cele bardziej namacalne i krótkoterminowe, takie jak wyjazd wakacyjny czy remont. Nie wynika to z braku ambicji, ale z potrzeby widzenia konkretnego sensu odkładania pieniędzy.

To nie brak pieniędzy - to brak odpowiednich narzędzi

Różnice w podejściu do finansów wynikają również z czynników strukturalnych. Według danych GUS za I kwartał 2025 r. kobiety w wieku 15–89 lat są mniej aktywne zawodowo (51,4%) niż mężczyźni (65,4%), a w jedynie 26 na 380 powiatów kobiety osiągają wyższą medianę wynagrodzeń niż mężczyźni. To realnie ogranicza możliwości systematycznego oszczędzania.

Kobiety wolą działać małymi krokami. Jak wynika z badania platformy Raisin najczęściej deklarowaną kwotą, od której byłyby gotowe rozpocząć oszczędzanie online, jest przedział 100-500 zł miesięcznie.

Częściej też oczekują potwierdzenia, że wybrany produkt finansowy jest bezpieczny - 34,8% z nich wskazuje doradców bankowych jako główne źródło zaufania (wśród mężczyzn 26,7%). Świadczy to o potrzebie wsparcia ze strony eksperta na etapie podejmowania decyzji.

Mężczyzn do oszczędzania motywuje głównie wysokie oprocentowanie (44,5%), kobiety z kolei cenią przejrzystość zasad, brak ukrytych kosztów i niski próg wejścia. Ryzyko nie jest dla nich przeszkodą - o ile wiedzą, na jakich warunkach je podejmują.

Ostrożność wciąż popłaca

Z danych NBP wynika, że w czerwcu 2025 r. wartość depozytów gospodarstw domowych wzrosła do 1,38 mld zł. Pokazuje to, że wciąż dominuje ostrożne podejście do finansów i trzymanie środków na depozytach jest postrzegane jako bezpieczne i opłacalne.

Eksperci zwracają uwagę, że w Polsce wciąż brakuje narzędzi zaprojektowanych z myślą o kobietach.

Kobiety często szukają jasnego celu, który stoi za oszczędzaniem – chcą widzieć, jak przekłada się to na codzienne życie lub poczucie bezpieczeństwa w przyszłości - komentuje Michał Piątek. - Ich decyzje są zazwyczaj przemyślane i konsekwentne, a nie spontaniczne.

Jak zamknąć tę lukę?

Zamykanie luki między kobietami i mężczyznami w podejściu do finansów wymaga czegoś więcej niż tylko wyższych oprocentowań – dodaje Piątek. – Ludzie potrzebują narzędzi prostych, przejrzystych i dostępnych. Takich, które pozwalają zacząć od niewielkich kwot i dają pełną kontrolę nad finansami. W Raisin chcemy wspierać każdego w oszczędzaniu i inwestowaniu z poczuciem pewności.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 5–7 września 2025 roku przez UCE RESEARCH na zlecenie platformy Raisin. Próba objęła 1004 dorosłych Polaków (467 mężczyzn i 537 kobiet) w wieku od 18 do 80 lat.

O Raisin

Raisin to wiodąca na świecie platforma oferująca produkty oszczędnościowe i inwestycyjne. Założona w 2012 r. firma FinTech łączy konsumentów z bankami z UE, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Dzięki temu klienci zyskują lepsze oprocentowanie, a banki – zdywersyfikowane źródło refinansowania. Naszą wizją jest oferowanie oszczędności i inwestycji bez barier, z jednoczesnym otwarciem dostępu do globalnego rynku o wartości przekraczającej 150 bilionów euro. Obecnie Raisin zatrudnia przeszło 700 osób z ponad 75 krajów świata. Platforma zarządza aktywami o wartości przekraczającej 80 miliardów euro, pochodzącymi od przeszło miliona inwestorów, którzy wypracowali już łącznie co najmniej 5 miliardów euro zysku.