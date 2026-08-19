Narkotyki w Opolu. Policja i KAS przejęły towar o wartości 450 000 zł

Przeszukanie mieszkań w Opolu i zabezpieczone substancje

Wspólna operacja policjantów kryminalnych z Komendy Miejskiej Policji w Opolu oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej pozwoliła na wykrycie znacznej ilości nielegalnych substancji. W miejscu zamieszkania 28-letniego opolanina mundurowi znaleźli ponad 7,5 kg marihuany, a także ponad kilogram 3-CMC oraz 40 g kokainy. W lokalu znajdowały się również inne produkty z THC, w tym 107 sztuk waporyzatorów, żywica konopi oraz żelki. Oprócz narkotyków funkcjonariusze zabezpieczyli e-papierosy bez polskich znaków akcyzy oraz gotówkę w kwocie 41 950 zł. Pieniądze te zostały zatrzymane jako dowód rzeczowy w prowadzonym postępowaniu.

Konsekwencje prawne dla 28-letniego opolanina

Zatrzymany 28-latek został przewieziony do jednostki policji, gdzie usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Mężczyzna będzie odpowiadał za swoje czyny przed sądem w warunkach recydywy. Za popełnione przestępstwa narkotykowe grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności. Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Policjanci i funkcjonariusze KAS podkreślają, że łączna waga przejętych w tej sprawie narkotyków przekroczyła 9,5 kg.

Środki zapobiegawcze wobec zatrzymanej 23-latki

W trakcie realizacji czynności służbowych zatrzymana została także 23-letnia mieszkanka Opola. Podczas przeszukania jej miejsca zamieszkania funkcjonariusze ujawnili kilka gramów marihuany. Wobec kobiety zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym policyjny dozór oraz zakaz opuszczania kraju. Prokurator wydał również zakaz kontaktowania się z 28-letnim podejrzanym, który trafił do aresztu. Za posiadanie substancji odurzających 23-latce grozi teraz kara do 3 lat więzienia.

Źródło: Policja.pl