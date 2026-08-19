Zatrzymanie w Katowicach. Obywatele Gruzji okradali auta metodą na walizkę

Kradzieże na niestrzeżonych parkingach w Warszawie

Funkcjonariusze z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV otrzymali zgłoszenia o kradzieżach z włamaniem do dwóch pojazdów, do których doszło na terenie Woli. Z ustaleń policjantów wynikało, że sprawcy wyszukiwali swoje ofiary na niestrzeżonych parkingach i dokładnie obserwowali wytypowane samochody. Łupem podejrzanych padła gotówka oraz aparat fotograficzny. Po przyjęciu zawiadomień o przestępstwie grupa dochodzeniowo-śledcza przeprowadziła szczegółowe oględziny na miejscu zdarzenia, a sprawą zajęli się specjaliści z wydziału zwalczającego przestępczość przeciwko mieniu.

Metoda na walizkę i działania operacyjne policji

Policjanci operacyjni poddali szczegółowej analizie zgromadzony materiał oraz pozyskane informacje na temat sposobu działania sprawców. Ustalono, że mężczyźni działali wspólnie i w porozumieniu, wykorzystując specjalistyczne urządzenia do przechwytywania oraz wzmacniania sygnału z kluczyków samochodowych. Taki sprzęt pozwalał im na otwieranie aut bez posiadania oryginalnego klucza i kradzież znajdujących się wewnątrz przedmiotów. W toku prowadzonych czynności podejrzenia padły na trzech obywateli Gruzji.

Zatrzymanie podejrzanych na terenie Katowic

Dzięki wytężonej pracy operacyjnej mundurowi ustalili tożsamość podejrzanych oraz dowiedzieli się, że mogą oni przebywać na terenie województwa śląskiego. Funkcjonariusze z warszawskiej Woli nawiązali współpracę z kryminalnymi z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Wspólne działania służb doprowadziły do namierzenia miejsca, w którym ukrywali się mężczyźni, i ich skutecznego zatrzymania. Podejrzani to osoby w wieku 20, 42 oraz 51 lat, które zostały przewiezione do jednostki policji w celu przeprowadzenia dalszych czynności procesowych.

Zarzuty karne i tymczasowy areszt

Po zgromadzeniu całości materiału procesowego zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty karne dotyczące kradzieży z włamaniem. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie sąd zdecydował o zastosowaniu wobec wszystkich podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Policjanci przypominają właścicielom aut z systemem bezkluczykowym, że przechowywanie kluczy w etui blokującym sygnał radiowy może skutecznie utrudnić działanie sprawcom.

Źródło: Policja.pl