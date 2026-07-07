Koncerty zagranicznych gwiazd w Polsce - wakacje 2026. Kto wystąpi w naszym kraju?

Letnie koncerty i festiwale to coś znacznie więcej niż tylko muzyka. Dla setek tysięcy fanów to styl życia. Nic dziwnego, że gdy tylko robi się ciepło, w sieci rusza prawdziwe szaleństwo. Polowanie na bilety, odliczanie dni w kalendarzu i rezerwowanie upragnionych urlopów w pracy specjalnie pod daty występów ulubionych artystów. Tak żyją prawdziwi wielbiciele muzyki na żywo.

Wspólna zabawa w pełnym słońcu i śpiewanie hitów z dziesiątkami tysięcy obcych ludzi - to chwile, których nie da się podrobić. Niezależnie od tego, czy bawisz się pod gołym niebem na wielkich płytach stadionów, czy podczas imprezy plenerowej, letnie koncerty tworzą wspomnienia na całe życie. Czyje występy czekają nas jeszcze w tym sezonie?

Koncerty w Polsce - lipiec 2026

Lipiec 2026 rozpoczyna drugą, jeszcze mocniejszą fazę koncertowego szaleństwa. Na PGE Narodowym w Warszawie zamelduje się absolutny król streamingu i globalny fenomen muzyki latynoskiej - Bad Bunny, o którym wiecej piszemy w pierwszym wydaniu "ESKA Story"! Artysta przyjedzie do Polski w ramach swojej wyczekiwanej trasy "DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour", przynosząc ze sobą potężną dawkę reggaetonu, portorykańskiego słońca i energii, która porwie do tańca kilkadziesiąt tysięcy fanów.

Lipiec to jednak nie tylko latynoskie rytmy. Fani rocka i alternatywy również mają na co czekać. Już chwilę po Bad Bunny, PGE Narodowy przejmą absolutne legendy mocnego grania: System of a Down, serwując niezapomniane, ciężkie riffy. Z kolei w Gdańsku, w Ergo Arenie, swoim niesamowitym głosem i charyzmą czarować będzie Lenny Kravitz.

Bad Bunny - Warszawa - 14 lipca 2026

Lenny Kravitz - Gdańsk - 16 lipca 2026

System of a Down / Queens of the Stone Age - Warszawa - 18-19 lipca 2026

Dominik Gajda o koncertach. BTS, Madonna, Lady Gaga

Koncerty w Polsce - sierpień 2026

Co w sierpniu? Miesiąc upłynie nam pod znakiem współczesnego R&B. The Weeknd powraca do Polski na dwa gigantyczne, stadionowe koncerty! Kanadyjski megagwiazdor zagra na PGE Narodowym aż dwa dni z rzędu. Spektakularna scenografia, mroczny, kinowy klimat i hity takie jak "Blinding Lights" czy "Save Your Tears" na żywo. Jest na co czekać! Jako support towarzyszyć mu będzie raper Playboi Carti. Sierpień to też druga odsłona BitterSweet Festival.

The Weeknd - Warszawa - 4-5 sierpnia 2026

BitterSweet Festival (m.in. Robbie Williams, Ciara) - Poznań - 13-15 sierpnia 2026

Andrea Bocelli - Warszawa - 16 sierpnia 2026

Koncerty w Polsce - wrzesień 2026

Lato można przedłużyć świetną muzyką. Na początku września w łódzkiej Atlas Arenie pojawi się jeden z najpopularniejszych raperów nowej generacji – ASAP Rocky. Chwilę później na warszawskim Torwarze zrobi się niezwykle gorąco za sprawą powrotu kultowego girlsbandu, czyli The Pussycat Dolls. Ich hity rozkręcą każdą powakacyjną imprezę!

ASAP Rocky - Łódź - 13 września 2026

The Pussycat Dolls - Warszawa - 16 września 2026