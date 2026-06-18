Po emocjonalnym występie w katowickim Spodku legenda rodzimej sceny rapowej – Kaliber 44 – ruszyła w pożegnalną trasę koncertową. Jej zwieńczeniem będzie wydarzenie w Warszawie, dedykowane pamięci Joki, współzałożyciela grupy i autora wielu kultowych wersów, które na stałe zapisały się w historii gatunku.

Hołd dla legendy

Joka był jednym z najbardziej charakterystycznych artystów polskiego hip-hopu. Jego niepowtarzalny styl, bezkompromisowe teksty i wyjątkowy flow inspirowały kolejne pokolenia słuchaczy oraz twórców. Organizatorzy podkreślają, że finałowy koncert nie będzie jedynie sentymentalnym wspomnieniem, ale prawdziwym świętem muzyki i kultury hip-hopowej.

– Wasza reakcja po koncercie w Spodku pokazała nam jedno: to nie może być jednorazowy moment. Chcemy wspólnie z Wami oddać hołd Joce i raz jeszcze poczuć siłę tych tekstów na żywo – powiedział Abradab.

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Wielki finał trasy „Hołd dla Joki” w Warszawie. Na scenie Fokus, Rahim, O.S.T.R. i plejada gwiazd polskiego hip-hopu

Kto wystąpi podczas finału?

Warszawski koncert zgromadzi prawdziwą elitę polskiego rapu. Na scenie pojawią się m.in.:

Rahim i Fokus z Paktofoniki,

O.S.T.R.,

Wojtas (Wzgórze Ya-Pa 3),

Baku Baku Skład,

Gutek,

CNE,

WSZ,

DJ Feel-X,

DJ 600 Volt,

DJ EPROM,

Kleszcz,

K2,

oraz wielu innych artystów związanych z historią polskiego hip-hopu.

Publiczność usłyszy największe klasyki Kaliber 44, a także utwory zawierające kultowe zwrotki Joki nagrane z innymi wykonawcami.

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Wielki finał trasy „Hołd dla Joki” w Warszawie. Na scenie Fokus, Rahim, O.S.T.R. i plejada gwiazd polskiego hip-hopu

Bilety i informacje organizacyjne

Koncert odbędzie się 20 czerwca 2026 roku na Letniej Scenie Progresji w Warszawie. Bilety są dostępne w sprzedaży za pośrednictwem serwisów eBilet, Biletyna i Eventim. W przypadku warszawskiego wydarzenia wejściówki można kupić również na platformach Going oraz Ticketclub.

Organizatorzy przygotowali także pulę biletów ulgowych dla fanów poniżej 18. roku życia. Wstęp na koncert możliwy jest od 12. roku życia.

Dodatkową atrakcją będzie rozgrzewka freestyle z udziałem publiczności, która rozpocznie się jeszcze przed głównym koncertem.

Finał trasy „Hołd dla Joki” zapowiada się jako jedno z najważniejszych wydarzeń hip-hopowych 2026 roku. Dla wielu fanów będzie to niepowtarzalna okazja, by jeszcze raz wspólnie przeżyć muzykę, która kształtowała całe pokolenia.

Impreza odbywa się pod patronatem Radia ESKA.