Peja rusza w nową trasę koncertową. Zagra w całości kultowy album „Na Legalu?”

Peja rusza w wielką trasę. Fani usłyszą w całości kultowy album

To prawdziwa gratka dla wszystkich fanów polskiego hip-hopu i sentymentalna podróż do czasów, które ukształtowały całą scenę. Peja / Slums Attack ogłosił właśnie jubileuszową trasę koncertową z okazji 25-lecia legendarnego albumu „Na Legalu?”. Artysta odwiedzi aż 11 miast, a podczas każdego z koncertów fani usłyszą na żywo cały materiał z tej przełomowej płyty. Szykuje się wyjątkowe wydarzenie, bo „Na Legalu?” to nie tylko jeden z najważniejszych krążków w dorobku SLU, ale także kamień milowy dla całego polskiego rapu. Peja zapowiedział, że oprócz materiału z jubileuszowego wydawnictwa nie zabraknie również najważniejszych utworów z innych etapów jego działalności.

Album, który stał się głosem pokolenia

Wydany w 2001 roku krążek okazał się prawdziwym przełomem. To właśnie z płyty „Na Legalu?” pochodzą takie klasyki jak „Głucha noc”, „Jest jedna rzecz” czy „Mój rap, moja rzeczywistość”. Bezkompromisowe i bezpośrednie teksty Peji o życiu na blokowiskach, wykluczeniu i szarej codzienności trafiły do tysięcy słuchaczy, stając się ważnym głosem swojego pokolenia. Album błyskawicznie pokrył się złotem, a później platyną, na stałe wchodząc do kanonu polskiego hip-hopu. Po 25 latach od premiery utwory te wciąż mają ogromną siłę, a nadchodząca trasa będzie doskonałą okazją, by ponownie poczuć tę energię na żywo.

Peja zagra w 11 miastach. Znamy daty i miejsca koncertów

Jubileuszowe koncerty wystartują już jesienią. Pierwszy z nich odbędzie się 30 października w warszawskiej Progresji, a wielki finał trasy zaplanowano na 19 grudnia w Rzeszowie. W sumie Peja / Slums Attack zagra w 11 polskich miastach, dając fanom z całego kraju szansę na udział w tym wyjątkowym wydarzeniu. Na liście koncertowej znalazły się:

30.10 - Warszawa, Progresja

13.11 - Kraków, Kwadrat

14.11 - Wrocław, A2

21.11 - Poznań, MTP

28.11 - Lublin, Dom Kultury

29.11 - Toruń, Lizard King

3.12 - Gdańsk, B90

11.12 - Łódź, Scenografia

12.12 - Szczecin, Kosmos

18.12 - Białystok, Zmiana Klimatu

19.12 - Rzeszów, Pod Palmą

Bilety na wszystkie koncerty są już dostępne w punktach sprzedaży.