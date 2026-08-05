ME w skokach do wody. Rzeszutek traci mistrzowski tytuł

Brak awansu Rzeszutka w Paryżu

Andrzej Rzeszutek nie zdołał powtórzyć ubiegłorocznego sukcesu na mistrzostwach Europy w skokach do wody z trampoliny 3 m, które odbywają się w Paryżu. Polak uplasował się na 13. miejscu w rundzie eliminacyjnej, co oznaczało brak kwalifikacji do wąskiego grona 12 finalistów. W zeszłym roku w tej samej konkurencji wywalczył złoty medal.

Rywalizacja w stolicy Francji zakończyła się zwycięstwem niemieckiego zawodnika Moritza Wesemana. Niemiec okazał się bezkonkurencyjny, zapewniając sobie najwyższy stopień podium. Polska reprezentacja musiała zadowolić się występem Rzeszutka w eliminacjach, co stanowiło niespodziankę po jego wcześniejszych osiągnięciach.

Ukraiński triumf w parach mieszanych

W konkurencji par mieszanych z wieży 10 m złoty medal wywalczyli reprezentanci Ukrainy. Ołeksij Sereda i Ksenija Bajło uzyskali wynik 323,16 pkt, dominując nad resztą stawki. W rywalizacji wzięło udział zaledwie sześć duetów, a reprezentacja Polski nie zgłosiła swojego udziału w tej konkurencji.

Kolejne miejsca na podium zajęli odpowiednio Niemcy i Hiszpanie. Srebro przypadło duetowi Ole Roesler i Pauline Pfeif, którzy zdobyli 317,76 pkt, natomiast brąz zdobyli Jorge Rodriguez i Anna Carvajal z Hiszpanii (297,48 pkt). W pływaniu artystycznym, w programie akrobatycznym drużyn, triumfowali zawodnicy startujący pod neutralną flagą, wyprzedzając Hiszpanów i Włochów.