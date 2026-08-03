Red Bull 64 Bars Challenge to szansa dla młodych raperów. Zwycięzcy wystąpią na jednej scenie z Białasem i Paluchem

Walka o wielką scenę w centrum Warszawy

Przed młodymi raperami otwiera się niepowtarzalna szansa. Już 8 sierpnia w Warszawie odbędzie się kolejny przystanek wyzwania Red Bull 64 Bars Challenge, w którym stawką jest występ na jednej z największych scen w Polsce. Trójka najlepszych artystów, wyłonionych podczas eliminacji, stanie przed szansą zaprezentowania się publiczności w krakowskiej TAURON Arenie.

Wydarzenie odbędzie się w newonce.bar przy ul. Nowy Świat 6/12, gdzie stanie specjalne, mobilne studio nagraniowe. To właśnie tam rozegra się walka o spełnienie marzeń o wielkiej karierze.

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Tylko jedna szansa i 64 wersy

Zasady są brutalnie proste i nie dają miejsca na pomyłki. Każdy z uczestników musi przygotować 64 autorskie wersy i zarapować je do beatu stworzonego przez Kubiego Producenta. Największym wyzwaniem jest fakt, że na nagranie swojego kawałka artyści mają tylko jedną próbę – bez dubli, poprawek czy dogrywek.

To test umiejętności, techniki i nerwów ze stali. Dodatkowo, w tekście każdego z uczestników musi obowiązkowo znaleźć się linijka: „Ze studia na scenę, tylko surowe wersy”. Jak podkreślają organizatorzy, w centrum pozostają tekst, flow, technika i osobowość artysty.

Kto wybierze najlepszych?

Spośród wszystkich, którzy odważą się wejść do mobilnego studia, wyłoniona zostanie trójka zwycięzców. O ich losie zdecydują zarówno eksperci, jak i publiczność. Jednego z laureatów wskaże raper Tomb, drugiego wybierze specjalne jury Red Bulla, a o tym, kto jako trzeci dołączy do tego grona, zdecydują internauci w otwartym głosowaniu online.

Choć oficjalna lista zapisanych uczestników jest już zamknięta, organizatorzy zostawili uchyloną furtkę. W dniu wydarzenia, 8 sierpnia w godzinach 12:00–14:00, będzie prowadzona rejestracja na listę rezerwową. Jeśli ktoś z zapisanych wcześniej osób nie pojawi się na miejscu, jego miejsce będą mogli zająć szczęśliwcy z listy rezerwowej.

Na scenie z czołówką polskiego rapu

Nagrodą dla zwycięzców warszawskich eliminacji będzie występ podczas wielkiego finału, czyli koncertu Red Bull 64 Bars Live. Impreza odbędzie się 24 października w TAURON Arenie Kraków, a na scenie pojawią się największe nazwiska polskiej sceny hip-hopowej. Swój udział potwierdzili już m.in. Białas, Paluch, Kaz Bałagane, Kukon, Avi oraz Tomb.

Co ważne, warszawski przystanek Red Bull 64 Bars Challenge będzie otwarty dla publiczności. Każdy, kto chce kibicować młodym talentom i na własne oczy zobaczyć, jak wygląda droga z małego studia na wielką scenę, może pojawić się w newonce.bar. Bilety na finałowy koncert w Krakowie są już dostępne w sprzedaży.