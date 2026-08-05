Turniej WTA w Toronto. Magda Linette odpada po porażce z Ivą Jovic

Trudna przeprawa polskiej tenisistki

W pierwszej rundzie Magda Linette okazała się lepsza od Kanadyjki Carol Zhao. W środowym meczu spotkała się z wyżej notowaną rywalką, 16. rakietą rankingu WTA. Początek pierwszego seta należał do Ivy Jovic, która szybko przełamała Polkę i wygrała trzy gemy z rzędu. Magda Linette nie zdołała już odrobić tych strat w tej partii.

W drugim secie poznanianka zaprezentowała się znacznie lepiej, obejmując prowadzenie 3:0. Amerykanka zdołała jednak wyrównać stan rywalizacji, a w decydujących momentach przejęła inicjatywę i zapewniła sobie zwycięstwo. Całe spotkanie trwało godzinę i 37 minut. Jovic zaserwowała cztery asy, podczas gdy Linette nie zaliczyła żadnego i popełniła cztery podwójne błędy serwisowe. Reprezentantka USA wykazała się też wyższą skutecznością zarówno przy pierwszym, jak i drugim podaniu.

Bilans spotkań i szanse Polek

Dla Magdy Linette była to czwarta porażka w konfrontacji z Ivą Jovic. Ich pierwsze spotkanie miało miejsce przed dwoma laty podczas wielkoszlemowego turnieju US Open. W tegorocznej edycji turnieju w Toronto, po odpadnięciu Linette, Mai Chwalińskiej i Magdaleny Fręch, w grze pozostała tylko jedna reprezentantka Polski.

W trzeciej rundzie zaprezentuje się Iga Świątek, której rywalką będzie Szwajcarka Viktorija Golubic. Canadian Open to prestiżowy turniej rozgrywany naprzemiennie w Toronto i Montrealu, przy czym w latach parzystych panie rywalizują w Toronto. W 2014 roku triumf w tych zawodach odniosła Agnieszka Radwańska.