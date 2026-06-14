Warsaw Music Festival - godziny koncertów 17.06.2026. O której Black Eyed Peas? [HARMONOGRAM]

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Black Eyed Peas i inni na Warsaw Music Festival 17.06.2026
Warsaw Music Festival 2026 to wyjątkowe wydarzenie. Na stadionie klubu Legia Warszawa trwają koncerty wspaniałych artystów, a patronem tej imprezy jest Radio ESKA. W porównaniu do innych festiwali koncerty nie będą odbywają się dzień po dniu. Pierwsze gwiazdy wystąpiły już 13 cz erwca 2026, a kolejne dni to 17 i 20 czerwca. W nadchodzącą środę na warszawskiej arenie w ramach Feel The Beat zaprezentuje się tacy wykonawcy jak Kacperczyk, Tribbs, Alien & Majtis, Kalwi & Remi, Cezary Machej & DJ Otek, Ronney oraz Helena Ciuraba. Główną gwiazdą wieczoru będzie jednak zespół Black Eyed Peas. Publiczność usłyszy takie hity jak "I Gotta Feeling", "Just Can't Get Enough" czy "Pump It". Posiadacze biletów z pewnością chcą wiedzieć, kiedy będą mogli wejść na Stadion Legii oraz o której wystąpią ich ulubieni artyści. Mamy pełny harmonogram drugiego dnia Warsaw Music Festival 2026!
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Warsaw Music Festival 2026 - godziny koncertów 17 czerwca
W jakich godzinach wystąpią poszczególni artyści 17 czerwca 2027? Harmonogram koncertów w ramach Feel The Beat wygląda następująco:
- 16:30 – Open Doors
- 17:00 – Helena Ciuraba
- 17:20 – Cezary Machej & DJ Otek
- 17:45 – Kalwi & Remi
- 18:20 – Ronney
- 18:55 – Alien & Majtis
- 19:30 – Tribbs
- 20:10 – Kacperczyk
- 21:45 – Black Eyed Peas
Warsaw Music Festival 2026 - kto wystąpi 20 czerwca?
Po koncercie Feel The Beat odbędzie się jeszcze jeden dzień Warsaw Music Festival 2026. Kto wystąpi 20 czerwca na zakończenie imprezy? Oto lista gwiazd koncertu A State of Trance:
- Armin Van Buuren
- John Summit
- Giuseppe Ottaviani
- Kasia
- Superstrings
- Uufo
- Melooz