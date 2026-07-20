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Gwiazdy wielkich światowych przebojów przyjadą do Łodzi

Łódź Summer Festival 2026 odbędzie się w dniach 24–26 lipca na Łódzkich Błoniach. Tegoroczny program będzie najbardziej międzynarodowym w dotychczasowej historii wydarzenia. Na scenach pojawi się sześć zagranicznych gwiazd: Bastille, Natalie Imbruglia, Rudimental, Timbaland, Jet i Sean Paul. Każde z tych nazwisk wiąże się z piosenkami, które na różnych etapach podbijały światowe listy przebojów. Jedni pamiętają je z czasów MTV i Vivy, inni poznali dopiero później dzięki serwisom streamingowym, filmom, reklamom albo krótkim nagraniom publikowanym w mediach społecznościowych. Dziś może dziwić przede wszystkim to, że wykonawców tak wielu międzynarodowych hitów będzie można zobaczyć w ciągu jednego weekendu. Łódź Summer Festival jest imprezą bezpłatną, a udział w koncertach nie wymaga kupowania biletu ani wcześniejszej rejestracji.

„Torn” śpiewali nawet ci, którzy nie znali nazwiska Natalie Imbruglii

Wystarczy kilka pierwszych dźwięków, żeby wiele osób bez zastanowienia rozpoznało „Torn”. Piosenka stała się jednym z symboli popu końca lat 90. i najważniejszym przebojem w karierze Natalie Imbruglii. Utwór przez lata nie znikał z radia. Wracał również w programach telewizyjnych, talent shows, internetowych zestawieniach i kolejnych wersjach nagrywanych przez młodszych artystów. Dzięki temu „Torn” zna dziś publiczność, która w momencie premiery piosenki nie była jeszcze na świecie.

Natalie Imbruglia wystąpi w Łodzi w piątek 24 lipca. Organizatorzy przedstawiają ją jako jedną z najbardziej rozpoznawalnych wokalistek przełomu lat 90. i 2000. Jej obecność w programie doskonale wpisuje się w wielki powrót muzycznej nostalgii za tamtym okresem. Dla wielu uczestników jej koncert może być czymś więcej niż spotkaniem z popularną wokalistką. „Torn” przypomina przecież czasy kaset, pierwszych płyt CD, muzycznych telewizji i przebojów, które znało się często na pamięć, choć nie zawsze wiedziało się, kto je wykonuje.

Sean Paul zamieniał każdą imprezę w klub

Trudno wyobrazić sobie muzyczne wspomnienia pierwszej dekady XXI wieku bez charakterystycznego głosu Seana Paula. „Get Busy”, „Temperature” czy „We Be Burnin’” rozbrzmiewały w klubach, na szkolnych dyskotekach, domówkach i wakacyjnych imprezach. Jamajski artysta pomógł wprowadzić dancehall do światowego popowego głównego nurtu. Jego piosenki są taneczne, natychmiast rozpoznawalne i niemal stworzone do tego, aby pojawiać się na wakacyjnych składankach. Nawet osoby, które nie śledziły jego kariery, znały refreny i charakterystyczne rytmy.

Sean Paul zamknie zagraniczną część programu podczas niedzielnej odsłony festiwalu. Jego udział, razem z występem Maty, domknął line-up tegorocznej imprezy. Organizatorzy podkreślają, że jeszcze nigdy podczas jednej edycji Łódź Summer Festival nie występowało tylu zagranicznych artystów. To może być jeden z tych koncertów, podczas których publiczność nagle odkryje, że pamięta znacznie więcej piosenek, niż mogłaby przypuszczać.

Timbaland stał za brzmieniem największych hitów

Nie wszystkie gwiazdy line-upu były zawsze widoczne na pierwszym planie. Timbaland przez lata pracował przede wszystkim jako producent i twórca brzmienia największych nazwisk popu, hip-hopu i R&B. Jego charakterystyczne produkcje pomagały budować kariery artystów, których teledyski dominowały w muzycznych telewizjach. Pracował między innymi z Justinem Timberlake’em, Nelly Furtado i Missy Elliott. Był jednym z ludzi odpowiedzialnych za futurystyczne, rytmiczne brzmienie, które zdominowało światowy pop w pierwszej dekadzie XXI wieku.

Część publiczności może nie znać tytułów wszystkich jego solowych nagrań, ale z pewnością zna piosenki, które wyprodukował. Właśnie dlatego jego sobotni występ może stać się wielką podróżą przez muzyczne wspomnienia. Timbaland został ogłoszony jednym z headlinerów najbardziej międzynarodowej odsłony Łódź Summer Festival. Wystąpi w sobotę 25 lipca na Łódzkich Błoniach.

Bastille i piosenka, której nie dało się uniknąć

Gdy w radiu pojawiało się charakterystyczne „eh-eh-oh”, trudno było pomylić tę piosenkę z jakąkolwiek inną. „Pompeii” przyniosło grupie Bastille światową popularność i stało się jednym z najłatwiej rozpoznawalnych przebojów poprzedniej dekady. Utwór łączył popową melodię, elektroniczne brzmienie i monumentalny refren, który od początku wydawał się stworzony do śpiewania przez wielki koncertowy tłum. Piosenka była obecna w radiu, telewizji, reklamach i kolejnych zestawieniach największych przebojów dekady.

Bastille będzie jedną z największych gwiazd piątkowego programu. Zespół znalazł się w pierwszej grupie artystów ogłoszonych na tegoroczną edycję i został przedstawiony jako jej headliner. W przypadku „Pompeii” można spodziewać się momentu, w którym tysiące osób jednocześnie podejmą doskonale znany refren. To jeden z tych utworów, które podczas koncertów zaczynają żyć jeszcze intensywniej niż w radiowej wersji.

Rudimental sprawili, że elektronika zabrzmiała inaczej

Rudimental pojawili się w momencie, gdy muzyka elektroniczna coraz śmielej wychodziła z klubów i trafiała na największe festiwalowe sceny. Brytyjska formacja połączyła taneczne tempo z soulem, popem i żywym instrumentarium. Ich przeboje należały do piosenek, które znało się z radia, nawet jeżeli nie zawsze pamiętało się nazwę wykonawcy. Charakterystyczne wokale, szybkie rytmy i emocjonalne melodie sprawiały, że utwory Rudimental pasowały zarówno do klubowej nocy, jak i dużego koncertu pod gołym niebem.

W Łodzi artyści zaprezentują DJ set podczas piątkowej części festiwalu. Ich występ znajdzie się w programie obok koncertów Natalie Imbruglii i Bastille, dzięki czemu pierwszy dzień imprezy będzie mocno oparty na międzynarodowych przebojach.

Jeden riff wystarczył, żeby Jet poznali na całym świecie

Nie każda piosenka potrzebuje rozbudowanego wstępu. Czasem wystarczy gitarowy riff, który rozpoznaje się po kilku sekundach. Tak jest z „Are You Gonna Be My Girl” australijskiej grupy Jet. Energetyczny utwór stał się największym przebojem zespołu i przez lata pojawiał się w filmach, reklamach, programach telewizyjnych oraz grach. Dla jednych był jednym z hymnów rockowego odrodzenia początku XXI wieku, dla innych piosenką, której tytułu długo nie znali, choć natychmiast rozpoznawali melodię.

Jet wystąpi w niedzielę, tego samego dnia co Sean Paul, Mata, Pezet i Tede. Tak różnorodne zestawienie dobrze pokazuje ideę całego festiwalu: na jednej imprezie mają spotkać się zupełnie różne muzyczne światy.

Te przeboje łączą kilka pokoleń

Nostalgia nie oznacza już dziś wyłącznie powrotu do muzyki własnej młodości. Największe piosenki sprzed kilkunastu albo ponad 20 lat dostały drugie życie dzięki streamingowi i mediom społecznościowym. Rodzice mogą pamiętać Natalie Imbruglię, Seana Paula i Timbalanda z MTV, radia oraz płyt. Ich dzieci znają część tych samych utworów z TikToka, playlist albo filmów. Bastille i Rudimental przypomną z kolei pierwszą połowę poprzedniej dekady, gdy muzyki coraz częściej słuchało się już w internecie, ale radiowe hity nadal potrafiły łączyć ogromną publiczność.

Łódź Summer Festival 2026 może więc stać się czymś w rodzaju wielkiej muzycznej kapsuły czasu. Jednego weekendu zabrzmią utwory kojarzące się z różnymi etapami życia: pierwszą dyskoteką, wakacyjnym wyjazdem, domówką, drogą do szkoły albo piosenką ustawioną kiedyś jako dzwonek w telefonie.

Wielkie światowe hity zabrzmią za darmo

Łódź Summer Festival potrwa od piątku 24 lipca do niedzieli 26 lipca. W programie znalazły się 24 nazwiska, w tym sześciu zagranicznych wykonawców. Koncerty odbędą się na dwóch scenach ustawionych na Łódzkich Błoniach. W piątek wystąpią między innymi Natalie Imbruglia, Bastille i Rudimental. Sobotnią międzynarodową gwiazdą będzie Timbaland. W niedzielę na scenach pojawią się Jet i Sean Paul.

Za wejście na teren koncertów nie trzeba płacić ani wcześniej rezerwować miejsca. Wystarczy przyjść i zdecydować, które muzyczne wspomnienie chce się przeżyć ponownie. Dla jednych najważniejszym momentem będzie pierwsze wykonane na żywo „Torn”. Inni będą czekać na „Pompeii”, charakterystyczny riff Jet albo imprezowe hity Seana Paula. Jedno jest pewne: podczas tego weekendu w Łodzi zabrzmią piosenki, które przez lata stanowiły ścieżkę dźwiękową życia milionów słuchaczy.

Galeria: Łódź Summer Festival - zdjęcia z edycji z 2025 roku