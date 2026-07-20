Colours of Ostrava 2026: rekord frekwencji i światowe gwiazdy!

Do Ostrawy przyjechało o kilka tysięcy więcej uczestników niż rok wcześniej, a ogromnym zainteresowaniem cieszyły się zarówno koncerty, jak i program towarzyszący. Jesz-cze przed rozpoczęciem festiwalu wyprzedano miejsca na polu namiotowym przy Zamku Śląskoostrawskim, wszystkie festiwalowe parkingi oraz premierową pulę Meltingpot Priority Passes, zapewniających priorytetowy dostęp do wydarzeń i specjalnej strefy Meltingpot Lounge.

Pierwsze dwa dni upłynęły pod znakiem pięknej pogody, kolejne przyniosły intensywne opady deszczu. Nie wpłynęło to jednak na przebieg wydarzenia – dzięki sprawnej organizacji i pracy setek osób wszystkie koncerty oraz wydarzenia odbyły się zgodnie z planem.

Największymi muzycznymi wydarzeniami tegorocznej edycji były czeskie premiery koncertowe Lorde i Teddy'ego Swimsa, które zgromadziły tysiące fanów. Publiczność za-chwycili także Twenty One Pilots – jednym z najbardziej spektakularnych momentów festiwalu był symboliczny przejazd Tylera Josepha diabelskim młynem podczas wykonywania utworu „Ride”. Z kolei Moby zakończył swój koncert widowiskowym finałowym rave’em.

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Tegoroczna edycja na długo pozostanie w naszej pamięci. Niezapomniane chwile, takie jak przejazd Twenty One Pilots na diabelskim młynie czy finałowy rave Moby'ego, stworzyły wyjątkową atmosferę. Ogromnie cieszą nas również komplety publiczności podczas wydarzeń Meltingpot oraz podziękowania artystów za organizację festiwalu. Mimo wymagającej pogody wszystko przebiegło zgodnie z planem dzięki pracy setek pracowników, współpracowników i wolontariuszy – podsumowuje dyrektor artystyczny festiwalu Filip Košťálek.

Colours of Ostrava po raz kolejny udowodnił, że jest czymś więcej niż festiwalem mu-zycznym. Program Meltingpot, łączący debaty, spotkania, teatr i inspirujące rozmowy, przyciągał tłumy przez wszystkie dni wydarzenia. W zaledwie cztery godziny wyprzedano bilety na debatę Libora Boučka z prezydentem Czech Petrem Pavlem, dlatego organizatorzy uruchomili dodatkową strefę z transmisją na żywo. Komplety publiczności zgromadziły również wydarzenia odbywające się w hali Gong, a przed wieloma debatami usta-wiały się długie kolejki uczestników.

Imponujące wrażenie zrobiła także nowa oprawa największej sceny festiwalu, przygotowanej przez StageCo – światowego lidera w budowie scen koncertowych, odpowiedzialnego za konstrukcje wykorzystywane podczas tras największych światowych artystów. Nowoczesna scena oraz rozbudowany system nagłośnienia stworzyły efektowną oprawę koncertów wszystkich headlinerów.

Colours of Ostrava po raz kolejny potwierdził również swój otwarty i inkluzywny charakter. W festiwalu uczestniczyło blisko 1000 osób z niepełnosprawnościami wraz z opiekunami, ponad 4250 dzieci, a dzięki bezpłatnemu wstępowi ostatniego dnia także około 1500 seniorów.

Bez ani sekundy opóźnienia przeprowadziliśmy niezwykle wymagającą logistycznie sobotę. Ponad 130 osób przygotowywało koncerty Lorde i Teddy'ego Swimsa, a przeszło 300 członków naszych ekip zadbało o to, by artyści mogli wystąpić w Ostrawie na światowym poziomie i sprawnie kontynuować swoje trasy koncertowe – mówi dyrektor wykonawcza festiwalu Petra Řezníčková.

Organizatorzy już rozpoczęli przygotowania do kolejnej edycji. Colours of Ostrava 2027 odbędzie się w dniach 21–24 lipca. Pierwsi artyści są już potwierdzeni, jednak ich nazwiska pozostają na razie tajemnicą. Sprzedaż biletów na przyszłoroczną edycję już trwa.