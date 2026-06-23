Top of the Top Sopot Festival 2026 - kto wystąpi? Pojawiła się pierwsza lista artystów!

Top of the Top Sopot Festival 2026 - gwiazdy

Jacy artyści pojawią się na Top of the Top Sopot Festival 2026? Znamy pierwsze informacje na temat tegorocznej edycji sopockiej imprezy organizowanej przez TVN. W sieci pojawiła się pierwsza lista gwiazd. Dowiadujemy się z niej, że na Top of the Top Sopot Festival 2026 zobaczymy występy między innymi Artura Rojka, Agnieszki Chylińskiej, Katarzyny Nosowskiej, Krzysztofa Zalewskiego, Maryli Rodowicz, Zalii, Dawida Kwiatkowskiego, Oskara Cymsa, Margaret, Lady Pank, Smolika/Kev Foxa, Błażeja Króla, Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza, Piotra Kupichy, Micromusic, Igora Herbuta i Małgorzaty Ostrowskiej. Informację tę ustaliły i przekazały Wirtualne Media.

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Top of the Top Sopot Festival 2026 - program

Jak będzie wyglądał harmonogram tegorocznego Top of the Top Sopot Festival? Jak podaje wspomniane wcześniej źródło, pierwszego dnia odbędzie się koncert "Top of the Pop", podczas którego usłyszymy hity, które podbijały listy przebojów. Na scenie m.in. Margaret i Dawid Kwiatkowski, którzy razem zaśpiewają swój utwór "Później Ci opowiem". Będą też Kaśka Sochacka, Zalia, Oskar Cyms i Piotr Kupicha. Tego samego dnia odbędzie się koncert "Stanisław Soyka. Absolutnie", który będzie hołdem dla zmarłego artysty.

Drugiego dnia "Otwarta scena", na której pojawią się artyści, którzy wyznaczają trendy. Będą to m.in. Zalewski, Błażej Król i Agnieszka Chylińska. Później odbędzie się prestiżowy konkurs o Bursztynowego Słowika.

"Opera Leśna w czterech aktach" to koncert przygotowywany na trzeci dzień. Artur Rojek zaprezentuje premierowe kawałki z nowej płyty, która ukaże się jesienią. Zobaczymy też Nosowską i Igora Herbuta. Wystąpi też kultowy duet: Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz.

Ostatni dzień imprezy to koncerty "Top of the Rock" oraz "Bal w Operze". Tego dnia zaprezentują się m.in. Zalewski, Lady Pank, Małgorzata Ostrowska, Misia Furtak, Maryla Rodowicz, Błażej Król, Igor Herbut i Zalia.

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Top of the Top Sopot Festival 2026 - kiedy i gdzie oglądać?

Top of the Top Sopot Festival 2026 potrwa cztery dni. Wydarzenie odbędzie się w dniach od 24 do 27 sierpnia. Transmisja koncertów na żywo na antenie stacji TVN.