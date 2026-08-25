Bursztynowy Słowik 2026 - głosowanie. Jak wspierać swoich faworytów na Top Of The Top Sopot Festival?

Bursztynowy Słowik 2026 - uczestnicy

Bursztynowy Słowik to nagroda, o której marzy każdy polski artysta. Rok temu laureatką została Carla Fernandes. W poprzednich latach wygrywali też Oskar Cyms, Michał Szpak, Dawid Kwiatkowski, Feel, Andrzej Piaseczny czy Kwiat Jabłoni. W tym roku o statuetkę na Top of the Top Sopot Festival 2026 zawalczą:

Ania Karwan - "W to mi graj"

Kuba i Kuba - "Stygnie lato"

Kasia Sienkiewicz - "Były momenty"

Jovi - "Size Plus"

Jeremi Sikorski - "Wracam"

Emo & Sarsa - "Zostań"

Natalia Muianga - "Ile snów nam zostało"

O wyniku zadecydują widzowie i jurorzy. Jak będzie można wspierać swojego faworyta? Organizatorzy konkursu opublikowali oficjalny regulamin.

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Carla Fernandes zdobyła Bursztynowego Słowika | Sopot Top of the Top Festival

Bursztynowy Słowik 2026 - gdzie głosować? Jaka cena?

Jak głosować w konkursie o Bursztynowego Słowika 2026? Aby wziąć udział w głosowaniu należy wejść na stronę tvn.pl/decyduj i po zalogowaniu na swoim koncie TVN oddać głos na wybranego uczestnika. Głosy online można oddawać od momentu ogłoszenia rozpoczęcia aż do ogłoszonego zakończenia głosowania, co zostanie zakomunikowane przez prowadzących. Wsparcie wybranego artysty jest całkowicie darmowe.

Bursztynowy Słowik 2026 - zasady głosowania

Na podstawie liczby ważnie oddanych głosów powstaje ranking od miejsca 1 do miejsca 8:

miejsce 1 - 24 punkty

miejsce 2 - 21 punkty

miejsce 3 - 18 punkty

miejsce 4 - 15 punkty

miejsce 5 - 12 punkty

miejsce 6 - 9 punkty

miejsce 7 - 6 punkty

miejsce 8 - 3 punkty

Te punkty zostaną dodane do not przyznanych przez jurorów. Artysta z największą liczbą punktów wygra Bursztynowego Słowika. W sytuacji, gdy dwie piosenki otrzymają taką samą liczbę głosów w głosowaniu, sporne miejsca w rankingu rozstrzyga się przez uśrednienie ich punktów.