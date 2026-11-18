Line-up Glastonbury 2027 został ujawniony! Odbywająca się na farmie w angielskim Pilton impreza co roku przyciąga fanów z całego świata i kusi nazwiskami pierwszoligowych gwiazd. Nie inaczej jest tym razem. We wtorek 18 listopada organizatorzy ogłosili line-up na 2027 rok. Headlinerami zaplanowanego w terminie 23-27 czerwca wydarzenia wybrano Sama Fendera, Harry'ego Stylesa, Billie Eilish oraz - co zaskoczyło wszystkich - Cher.

Glastonbury ogłasza line-up na 2027!

Cher działa na rynku muzycznym od ponad sześciu dekad i pozostaje jedną z największych gwiazd muzyki pop. W 2024 roku artystka zaprezentowała pierwszą część swojej autobiografii, która z miejsca okazała się bestsellerem. 80-letnia ikona nie zamierza jednak odcinać kuponów. Już w przyszłym roku ponownie stanie na scenie i to jako headlinerka jednej z największych imprez muzycznych na Starym Kontynencie. Będzie to o tyle wyjątkowe, że do tej pory, mimo iż zadebiutowała w latach 60. XX wieku, nie zagrała tam jeszcze koncertu.

WYWIAD - MARGARET - ESKA STORY

Cher wystąpi na Glastonbury 2027

Występ w ramach Legend’s Slot słynie z przyciągania takich gwiazd jak Dolly Parton, Lionel Richie, Kylie Minogue czy Shania Twain. Plotki o tym, że na scenie pojawi się również Cher krążyły już od kilku lat. Gwiazda miała prowadzić nawet poważne rozmowy z organizatorami, jednak bezowocne. Aż do teraz. Legendarna artystka znana z takich hitów jak "If I Could Turn Back Time" czy "Believe" zadebiutuje na Glastonbury latem przyszłego roku. To tylko dowód na jej długowieczność i szacunek w branży! Kto wie - może za tym ogłoszeniem pójdą inne i doczekamy się show Cher w Polsce? Ikona do tej pory nie zawitała do naszego kraju!