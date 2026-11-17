Kiedy i gdzie odbędzie się koncert Enrique Iglesiasa w Polsce?

Enrique Iglesias powraca do Polski! Król latynoskiego popu, autor takich globalnych hitów jak „Hero”, „Bailando” czy „Escape”, wystąpi 29 maja 2027 roku (sobota) o godzinie 20:00 na Tarczyński Arenie we Wrocławiu. Organizatorem tego wyjątkowego widowiska jest DM Agency. Dla polskich fanów to niezwykle ważna informacja – wrocławski występ będzie jedynym koncertem artysty w naszym kraju w nadchodzącym roku.

Harmonogram sprzedaży biletów na koncert we Wrocławiu

Sprzedaż wejściówek na koncert we Wrocławiu została podzielona na trzy etapy, co daje fanom różne możliwości zakupu:

17 listopada 2026 roku o 12:00 ruszyła pierwsza, ekskluzywna przedsprzedaż Żappka Presale dla użytkowników aplikacji Żabka.

ruszyła pierwsza, ekskluzywna przedsprzedaż dla użytkowników aplikacji Żabka. 18 listopada 2026 roku rozpoczyna się Artist Presale dedykowana bezpośrednio dla największych fanów artysty.

rozpoczyna się dedykowana bezpośrednio dla największych fanów artysty. 19 listopada 2026 roku (od godziny 12:00) startuje otwarta sprzedaż na platformie Eventim.pl.

Wszystkie bilety na to wydarzenie są personalizowane, co oznacza, że podczas zakupu należy podać imię i nazwisko każdego uczestnika. Wejściówki będą dostępne w bezpiecznym formacie cyfrowym EVENTIM.Pass lub jako unikalne, kolorowe FanTickety

Jak krok po kroku kupić bilet w przedsprzedaży Żappka Presale?

Chcesz kupić bilet jako pierwszy? Przedsprzedaż w aplikacji Żabki to doskonała okazja, ale wymaga wykonania kilku prostych kroków.

Pobierz i otwórz aplikację Żappka na swoim smartfonie. Znajdź ofertę przedsprzedaży na koncert Enrique Iglesiasa w sekcji nagród. Kup dostęp do indywidualnego kodu promocyjnego za 100 żappsów (pamiętaj, że samo pobranie kodu nie jest równoznaczne z rezerwacją lub zakupem biletu). Skopiuj wygenerowany kod i przejdź do dedykowanej strony przedsprzedaży w aplikacji lub na Eventim.pl. Wklej kod w pole „Wpisz swój kod promocyjny” i kliknij „Użyj kodu”. Wybierz interesujące cię miejsca i sfinalizuj transakcję.

Ważne: Jeden kod umożliwia wykonanie tylko jednej transakcji, podczas której możesz kupić maksymalnie 4 bilety. Liczba wejściówek w przedsprzedaży jest ograniczona, więc warto się pośpieszyć.

Ceny biletów w przedsprzedaży Żappka Presale

Ceny biletów na wrocławski koncert są zróżnicowane i zależą od wybranego sektora oraz widoczności sceny. W ramach przedsprzedaży Żappka Presale obowiązują następujące stawki:

Miejsce stojące na płycie: 316,94 zł

316,94 zł Miejsce stojące na płycie (Early Entrance): 422,94 zł

422,94 zł Miejsca siedzące na trybunach: Kategoria I: 412,34 zł Kategoria II: 391,14 zł Kategoria III: 369,94 zł Kategoria IV (Pula I): 316,94 zł Kategoria IV (Pula II): 348,74 zł

Miejsca z ograniczoną widocznością: Kategoria I (Widok ograniczony): 412,34 zł Kategoria II (Widok ograniczony): 391,14 zł Kategoria III (Widok ograniczony): 369,94 zł Kategoria IV (Widok ograniczony): 348,74 zł

Sektor Premium: Miejsce siedzące PREMIUM: 740,94 zł



Prezentowane ceny zawierają opłatę serwisową. Do kwoty zamówienia mogą być doliczone koszty wysyłki i dodatkowych elementów zamówienia.

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Historia koncertów Enrique Iglesiasa w Polsce

Wizyta we Wrocławiu w 2027 roku nie będzie pierwszym spotkaniem hiszpańskiego wokalisty z polską publicznością. Enrique Iglesias ma na swoim koncie niezwykle udany, wyprzedany koncert stadionowy, który odbył się 9 maja 2026 roku na Polsat Plus Arenie w Gdańsku. Tamto widowisko zgromadziło dziesiątki tysięcy widzów i udowodniło, że polscy fani potrafią stworzyć niesamowitą atmosferę.

Warto zauważyć, że ceny wejściówek na gdański koncert w 2026 roku zaczynały się od 259 zł. Osoby planujące wyjazd do Wrocławia muszą przygotować się na nieco większy wydatek.

Jak dojechać i gdzie zaparkować przy Tarczyński Arenie?

Koncert odbędzie się na stadionie przy alei Śląskiej 1 we Wrocławiu. Jeśli wybierasz się samochodem, najwygodniej dotrzesz na miejsce, zjeżdżając z Autostradowej Obwodnicy Wrocławia (AOW) zjazdem „Wrocław Stadion”. Na zmotoryzowanych uczestników czeka ponad 1900 miejsc parkingowych przy obiekcie.

Możesz także wybrać transport zbiorowy. Na Tarczyński Arenę dojedziesz bezpośrednio tramwajami linii 3, 10, 18, 20 oraz 21, a także licznymi autobusami miejskimi (m.in. liniami 101, 102, 103 i 104). Obiekt oferuje ponad 200 dedykowanych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami, windy oraz dostosowane toalety.