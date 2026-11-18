Najniższa cena z 30 dni demaskuje fałszywe promocje w sklepach

Widok przekreślonej ceny z informacją o pięćdziesięcioprocentowej zniżce na stronie ulubionego sklepu potrafi wywołać spore emocje. Przed dodaniem wybranego artykułu do koszyka warto jednak spojrzeć nieco niżej. Z reguły mniejszym drukiem prezentowana jest tam najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Ta konkretna wartość stanowi najskuteczniejszy oręż konsumenta w starciu z nieuczciwymi zagrywkami branży e-commerce.

W przeszłości handlowcy regularnie wykorzystywali prosty mechanizm, polegający na podbijaniu kwot na kilka dni przed startem dużej wyprzedaży, aby w dniu jej rozpoczęcia pochwalić się ogromnym rabatem. Za sprawą unijnych regulacji, które w 2026 roku funkcjonują jako rynkowy standard już od prawie czterech lat, tego typu manipulacje od razu wychodzą na jaw. Gdy najniższa stawka z minionego miesiąca pokrywa się z tą rzekomo „promocyjną”, klient ma pewność, że to nie jest żadna prawdziwa okazja. Przepisy regulują również kwestię rynkowych nowości, dlatego przy towarach dostępnych krócej niż miesiąc sprzedawca musi wskazać najniższą kwotę od momentu ich debiutu w ofercie.

Wytyczne UOKiK a kody rabatowe w sklepach internetowych

Część sprzedawców próbuje ominąć wymogi dotyczące przejrzystości, stosując zniżki aktywowane po wpisaniu specjalnych haseł rabatowych. Klient odnosi wówczas wrażenie, że po uzupełnieniu odpowiedniego pola w koszyku zyskuje dostęp do unikalnej oferty. Stanowisko oraz wytyczne UOKiK pozostają w tym obszarze całkowicie bezwzględne dla handlowców. W sytuacji, gdy dany kod obejmuje konkretną grupę asortymentu, na przykład odzież zimową albo laptopy, sklep wciąż ma obowiązek wyświetlić historię ceny bezpośrednio przy produkcie, co pozwala kupującemu zweryfikować realną korzyść.

Podczas opłacania zakupów należy więc zachować szczególną ostrożność. Nawet w obliczu kuszących komunikatów w stylu „dodatkowe -20 proc. z kodem” trzeba zestawiać ostateczną sumę do zapłaty z wartością historyczną. Jawność cenowa w handlu internetowym stanowi twarde prawo konsumenta, a nie uprzejmość ze strony właściciela platformy. Korzystając z tego uprawnienia, można uniknąć przepłacania za produkty kosztujące dokładnie tyle samo tydzień wcześniej bez użycia jakichkolwiek haseł. Z tego obowiązku wyłączone są tylko indywidualne bony prezentowe oraz rabaty naliczane na cały koszyk bez wskazywania konkretnych działów.

Czym są dark patterns podczas wyprzedaży w internecie

W trakcie akcji wyprzedażowych na ekranach często pojawiają się zegary odliczające czas do końca oferty albo powiadomienia o wyczerpujących się zapasach magazynowych. Tego typu rozwiązania to zjawisko określane jako dark patterns, czyli celowe pułapki projektowe wywołujące presję czasu. Zazwyczaj takie liczniki wracają do stanu początkowego tuż po odświeżeniu witryny, a komunikaty o braku asortymentu to zwykła sztuczka marketingowa. Działanie w pośpiechu odbiera zdolność chłodnej kalkulacji kosztów wysyłki oraz dodatkowych opłat, które potrafią całkowicie „zjeść” wypracowany zysk.

Przed podjęciem decyzji pod wpływem impulsu dobrze jest zweryfikować, czy dana promocja rzeczywiście ma tak ograniczony charakter, jak sugeruje to grafika. Chłodna weryfikacja najniższej stawki z minionych 30 dni daje jasną odpowiedź na pytanie, czy warto się w ogóle spieszyć. Trzeba mieć na uwadze, że oszczędność na poziomie kilku złotych nie uzasadnia zakupu zbędnych przedmiotów tylko z powodu ostrzeżenia, iż „zaraz znikną” z wirtualnych półek. Zdrowy rozsądek pozostaje najważniejszym doradcą każdego łowcy okazji.

Zwrot towaru z wyprzedaży i prawa konsumenta przy reklamacji

Temat wyprzedaży obrósł wieloma nieprawdziwymi przekonaniami, które najczęściej dotyczą procedury oddawania zakupów. Każdy klient powinien pamiętać, że nabycie przecenionego artykułu w żaden sposób nie ogranicza jego praw konsumenckich. W przypadku transakcji zawieranych przez internet kupującemu przysługuje dokładnie 14 dni na wycofanie się z umowy bez konieczności tłumaczenia swojej decyzji. Obniżenie ceny o połowę nie ma tu żadnego znaczenia, a wbrew powszechnym obawom klientów sklep nie ma prawa zablokować zwrotu paczki ani zatrzymać wpłaconych środków.

Identyczne zasady obowiązują w przypadku wykrycia usterek w kupionym przedmiocie. Zgodnie z przepisami sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową przez pełne dwa lata od momentu finalizacji transakcji. Nie wolno wierzyć w zapewnienia, że zakup w ramach promocji kasuje ten przywilej lub skraca czas trwania ochrony. Bezpieczeństwo konsumentów podlega dokładnie takim samym gwarancjom w trakcie Black Friday, jak i w dowolnym innym terminie w ciągu roku. Takie regulacje pozwalają na swobodne szukanie zniżek bez obaw o problemy z potencjalną późniejszą reklamacją.