CRASH CRUSH. Wielki wieczór Mariusza Przybylskiego

Mariusz Przybylski od ponad dwóch dekad konsekwentnie buduje swoją pozycję na polskiej scenie mody. Jego projekty trudno pomylić z propozycjami innych twórców. Charakterystyczne połączenie precyzyjnego krawiectwa, architektonicznych form i nieoczywistych detali sprawia, że każda kolejna kolekcja staje się okazją do reinterpretacji dobrze znanych modowych kodów.

Nie inaczej było podczas pokazu CRASH CRUSH, który odbył się 5 listopada 2026 roku w Warszawie. Projektant ponownie udowodnił, że klasyka nie musi oznaczać zachowawczości, a elegancja doskonale odnajduje się w towarzystwie awangardy. Wśród prezentowanych sylwetek znalazły się efektowne garnitury, płaszcze i smokingi, a także projekty zaskakujące formą, fakturą i zestawieniami kolorystycznymi.

Gwiazdy na czerwonym dywanie. Kto pojawił się na pokazie?

Pokaz CRASH CRUSH był jednym z głośniejszych modowych wydarzeń sezonu, dlatego obecność gwiazd nie mogła pozostać niezauważona. Wśród zaproszonych gości znaleźli się zarówno aktorzy, dziennikarze, muzycy, jak i osobowości telewizyjne.

Fotoreporterzy uwiecznili m.in. Agnieszkę Woźniak-Starak, Monikę Olejnik i Joannę Racewicz. Na wydarzeniu pojawiły się również Ada Fijał, Michalina Sosna, Agnieszka Sienkiewicz i Joanna Osyda. Muzyczny świat reprezentowali Marcin Maciejczak, Alicja Szemplińska, Marika i Kuba Szmajkowski. Wśród gości znaleźli się także Michał Witkowski, Edyta Folwarska, Tomasz Jacyków i Anna Męczyńska.

Nie zabrakło również Zuzy Kołodziejczyk, która wraz z Adą Fijał zasiadła w pierwszym rzędzie. Pokaz stał się więc nie tylko prezentacją nowej kolekcji, ale także okazją do spotkania znanych postaci z różnych środowisk polskiego show-biznesu.

1. Szlachetne materiały i krawiecki kunszt

W świecie, w którym trendy zmieniają się z sezonu na sezon, Mariusz Przybylski konsekwentnie przypomina, że fundamentem dobrej mody pozostają jakość i rzemiosło. W kolekcji CRASH CRUSH szczególną rolę odegrały szlachetne materiały: wełna, skóra i denim, które projektant wykorzystał do stworzenia sylwetek o wyrazistych proporcjach i dopracowanej konstrukcji.

Uwagę zwracały przede wszystkim garnitury, których forma była efektem precyzyjnego krawiectwa. Równie interesująco prezentowały się spódnice z misternie układanymi kontrafałdami i marszczeniami. Nie zabrakło też dekoracyjnych akcentów: ręcznie naszywanych kryształków, aplikacji i nieoczywistych wykończeń.

To właśnie detale budowały charakter kolekcji. Nie były przypadkową ozdobą, lecz integralną częścią projektów, podkreślającą ich indywidualność. Przybylski po raz kolejny pokazał, że nawet najbardziej ekstrawagancka forma potrzebuje solidnej konstrukcji, a prawdziwa siła projektu często kryje się w jakości jego wykonania.

2. Garnitur w nowej odsłonie. Elegancja nie ma płci

Garnitur od lat zajmuje szczególne miejsce w twórczości Mariusza Przybylskiego. Projektant, który swoją karierę rozpoczynał od mody męskiej, doskonale zna potencjał klasycznych form, ale nie traktuje ich jak nienaruszalnego kanonu. W CRASH CRUSH tradycyjne elementy garderoby zyskały zupełnie nowe proporcje i wyrazisty charakter.

Na wybiegu pojawiły się płaszcze, marynarki, smokingi i fraki, którym daleko było do zachowawczej elegancji. Mocno zarysowane ramiona, efektowne rozcięcia, połyskujące aplikacje i intensywne kolory przełamywały klasyczne podejście do formalnego ubioru. Znane fasony stały się punktem wyjścia do modowych eksperymentów.

Istotny jest również sposób, w jaki projektant podchodzi do granic między modą damską i męską. W jego interpretacji garnitur nie jest przypisany do jednej płci, podobnie jak elegancja nie musi oznaczać podporządkowania się tradycyjnym zasadom. To współczesny power dressing, w którym liczą się osobowość, swoboda i pewność siebie.

CRASH CRUSH pokazuje, że klasyka może być odważna, zmysłowa, a nawet nieco teatralna. I właśnie w takim wydaniu nabiera zupełnie nowej energii.

3. Modowe kontrasty i odważne połączenia

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów estetyki Mariusza Przybylskiego jest umiejętność łączenia pozornie niepasujących do siebie elementów. W kolekcji CRASH CRUSH projektant ponownie postawił na kontrasty, udowadniając, że modowa spójność nie musi oznaczać oczywistych zestawień.

Misternie zdobiona spódnica o geometrycznej formie w połączeniu z denimem, cekinowa mini zestawiona z obszernym wełnianym swetrem czy minimalistyczny czarny total look przełamany teatralną kokardą – to przykłady stylizacyjnych duetów, które przyciągały uwagę podczas pokazu. Każdy z nich opierał się na zestawieniu różnych faktur, proporcji i estetyk.

Równie interesująco prezentowała się kolorystyka kolekcji. Cukierkowy róż spotykał się z energetyczną żółcią, intensywny kobalt z czerwienią, a róż i fiolet tworzyły efektowne, bardziej płynne przejścia tonalne. Projektant nie bał się mocnych akcentów ani zestawień, które na pierwszy rzut oka mogły wydawać się zaskakujące.

To właśnie w takich połączeniach najlepiej widać jego podejście do mody. Przybylski nie proponuje gotowych recept na styl, lecz zachęca do eksperymentowania i traktowania garderoby jako przestrzeni do wyrażania własnej osobowości.

CRASH CRUSH. Odważna wizja współczesnej mody

Najnowsza kolekcja Mariusza Przybylskiego to kolejny dowód na to, że projektant doskonale odnajduje się na styku klasycznego krawiectwa i awangardowej estetyki. CRASH CRUSH łączy dopracowane konstrukcje z odważnymi formami, szlachetne materiały z dekoracyjnymi detalami, a ponadczasową elegancję z modową przekorą. Na wybiegu królowała kreatywność, a na czerwonym dywanie spotkała się śmietanka polskiego show-biznesu. CRASH CRUSH po raz kolejny przypomniał, że moda Mariusza Przybylskiego nie pozostawia odbiorców obojętnymi.