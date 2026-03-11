TEDE, Tymek, Modelki i roast streamerów. Comedy x Music ogłasza pierwszych artystów festiwalu na Torwarze

Program trzydniowego wydarzenia będzie ujawniany stopniowo, ale już pierwsze ogłoszenia pokazują kierunek tegorocznej edycji – zderzenie sceny internetowej, stand-upu i muzyki hip-hopowej w jednym miejscu.

Pierwszy dzień festiwalu otworzy Roast Streamerów – format, w którym twórcy internetowi i komicy spotykają się w bezpośrednim, bezkompromisowym pojedynku na żarty i riposty.

Uczestnicy Comedy x Music

Wśród pierwszych ogłoszonych uczestników są BROKIES – trio streamerów, które w krótkim czasie stało się jednym z najgłośniejszych zjawisk polskiego internetu. Ich wspólne transmisje przyciągają tysiące widzów, a charakterystyczna dynamika i improwizacja sprawiają, że format live stał się ich naturalnym środowiskiem.

Na scenie pojawi się również Kuba Rafalski – stand-uper znany z inteligentnego i bezpośredniego humoru. Komik poruszający się na wózku, który w swoich występach często wykorzystuje osobiste doświadczenia, przekuwając je w mocny, autoironiczny materiał sceniczny.

Do składu Roast Streamerów dołącza także Delord, streamer znany z charakterystycznego stylu transmisji i bardzo bezpośredniego kontaktu ze swoją społecznością. Jego obecność zapowiada dużą dawkę improwizacji i momentów, których nie da się zaplanować.

Kolejni uczestnicy roastu zostaną ujawnieni w kolejnych ogłoszeniach.

Drugi dzień festiwalu należeć będzie do hip-hopu.

Wśród pierwszych ogłoszonych artystów jest TEDE – jedna z najbardziej wpływowych postaci w historii polskiego rapu. Od blisko trzech dekad pozostaje aktywny na scenie, regularnie wydając kolejne albumy i utrzymując silną pozycję w kulturze hip-hopowej.

Na scenie pojawi się również Tymek, jeden z najpopularniejszych artystów młodego pokolenia, którego utwory osiągają milionowe odsłuchy w serwisach streamingowych.

Podczas festiwalu wydarzy się także specjalny moment przygotowany wyłącznie na Comedy x Music – TEDE i Tymek pojawią się razem na scenie, aby wykonać rzadko grany utwór „Rainman”.

Line-up dnia uzupełniają Modelki – projekt łączący estetykę hip-hopową z popową przebojowością i nowoczesnym brzmieniem. Ich utwory regularnie trafiają na listy przebojów i zdobywają popularność wśród młodszej publiczności.

Kolejni artyści drugiego dnia zostaną ogłoszeni w następnych etapach komunikacji.

Program trzeciego dnia festiwalu pozostaje na razie nieujawniony. Organizatorzy zapowiadają jednak, że będzie to jeden z najbardziej zaskakujących elementów tegorocznej edycji.

Comedy x Music rozwija swoją formułę jako wydarzenie na styku stand-upu, muzyki i kultury internetu, stawiając na rozpoznawalne nazwiska, nowe formaty sceniczne i stopniowe odkrywanie programu.

Pełny line-up festiwalu zostanie ujawniony w kolejnych ogłoszeniach.