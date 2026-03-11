Amazon.pl świętuje 5. urodziny. W centrum Warszawy powstanie strefa, do której dosłownie można wejść jak do paczki!

Pięciolecie sklepu Amazon.pl stało się okazją do świętowania nie tylko online, ale również w realnej przestrzeni miasta. Od piątku 13 marca od godziny 16.00, do niedzieli 15 marca włącznie na Placu Centralnym w Warszawie, tuż obok Pałacu Kultury i Nauki, działać będzie strefa Unboxing Amazon.pl.

Na odwiedzających czekają quizy z nagrodami od Amazon.pl, spotkania z twórcami internetowymi, warsztaty, strefy polskich marek, konkursy i atrakcje muzyczne, a także warsztaty STEM dla dzieci.

Wstęp jest bezpłatny.

Weekend atrakcji w centrum Warszawy

Strefa Unboxing Amazon.pl została zaprojektowana jako przestrzeń, w której każdy znajdzie coś dla siebie. Na miejscu pojawi się siedem stref partnerskich przygotowanych razem z polskimi markami: BasicLab, Dafi, FMIC, Krosno, Mamoi, Neboa oraz Trefl. To okazja, by zobaczyć ich produkty z bliska, sprawdzić przygotowane aktywności i wziąć udział w konkursach z nagrodami.

W programie znalazła się również Kindloteka, czyli przestrzeń dla wszystkich zainteresowanych cyfrowym czytaniem. Najmłodsi będą mogli wziąć udział w warsztatach STEM przygotowanych wspólnie ze Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog – to zajęcia, które w przystępny sposób wprowadzają dzieci w świat nauki i technologii.

Spotkania z twórcami i wydarzenia specjalne

Organizatorzy zadbali też o spotkania z osobami, które wielu internautów zna z mediów społecznościowych i transmisji online.

W strefie pojawią się twórcy DRE$$CODE, tancerz Michał Kassin, influencerka kulinarna Kinga Wierzbicka, streamerzy Bladi i Nieuczesana, a także prawnik Marcin Kruszewski znany jako Prawo Marcina oraz Beata Borucka – Mądra Babcia. W strefie FMIC odbędzie się także spotkanie z kierowcą rajdowym Pawłem Korpulińskim.

Na miłośników kina czeka dodatkowa atrakcja. W piątek zaplanowano specjalny pokaz filmu "Wielka Warszawska" od Prime Video.

Gra w unboxing i nagrody-niespodzianki

Jednym z ciekawszych elementów wydarzenia będzie interaktywna zabawa dla odwiedzających. Każdy gość, przemieszczając się pomiędzy strefami, będzie zbierał odznaczenia na wirtualnej karcie unboxingowej.

Po skompletowaniu wszystkich oznaczeń i udzieleniu odpowiedzi na kilka pytań dotyczących Amazon.pl każdy uczestnik będzie miał szansę na odbiór nagrody-niespodzianki. Prosty pomysł, który zachęca, by zajrzeć w każdy zakamarek wydarzenia.

Poranny Coffee Rave na zakończenie

Finałowy dzień świętowania zapowiada się równie energetycznie. W niedzielny poranek, 15 marca, w strefie odbędzie się Coffee Rave – wydarzenie, które łączy muzykę, taniec i poranną kawę. To nieco inny sposób na rozpoczęcie dnia w centrum miasta.

– Z okazji piątych urodzin Amazon.pl chcemy podziękować naszym klientom za zaufanie i zaprosić ich do wspólnego świętowania – online podczas wydarzenia zakupowego Dni Wiosennych Okazji, które odbędą się od 10 do 16 marca, oraz osobiście w sercu Warszawy, gdzie przez cały weekend będzie można dosłownie "wejść do paczki" i odkryć to, co Amazon.pl ma najlepszego do zaoferowania. Pięć lat to dla nas ważny kamień milowy, ale nie zwalniamy tempa – jesteśmy zaangażowani w długoterminowy rozwój w Polsce i będziemy dalej inwestować w doświadczenia, które każdego dnia czynią życie naszych klientów łatwiejszym i bardziej inspirującym – mówi Katarzyna Ciechanowska-Ciosk, dyrektorka zarządzająca Amazon.pl.

Gdzie i kiedy odwiedzić strefę Unboxing Amazon.pl?

Strefa Unboxing Amazon.pl będzie działać na Placu Centralnym w Warszawie, tuż obok Pałacu Kultury i Nauki.

Godziny otwarcia:

Piątek, 13 marca – 16:00–19:00

Sobota, 14 marca – 10:00–19:00

Niedziela, 15 marca – 10:00–18:00

Świętuj podczas wydarzenia zakupowego Dni Wiosennych Okazji

W ramach obchodów 5. urodzin, na Amazon.pl powracają Dni Wiosennych Okazji, jedno z największych wydarzeń zakupowych w kalendarzu sklepu. Od 10 do 16 marca 2026, przez 7 pełnych dni, klienci znajdą setki tysięcy imponujących okazji na produkty z najpopularniejszych kategorii, takich jak: dom i kuchnia, uroda i pielęgnacji, zabawki, książki czy elektronika,od polskich jak i zagranicznych marek, w tym m.in. Tefal, Philips, Krosno, Tefal, Russell Hobbs, Bosch, BasicLab, Nivea, Trefl, Lego, Mattel, Hot Wheels, Remington, Wolfgang, Razer, OnePlus i Oral-B, Levi’s, Garmin i wiele więcej.

Podczas Dni Wiosennych Okazji klienci mogą zaoszczędzić tysiące złotych na produktach codziennego użytku. Szczególnie warto zwrócić uwagę na kategorie sprzęt domowy, elektronika, książki czy zabawki, gdzie czekają wyjątkowo atrakcyjne promocje. Co więcej, Amazon.pl przygotował dodatkowy benefit: przy zakupach wybranych produktów na kwotę minimum 250 PLN klienci otrzymają 25 PLN rabatu na przyszłe zakupy. To doskonały sposób, by wiosenne zakupy przyniosły oszczędności nie tylko teraz, ale i przy kolejnych zakupach.

Wydarzenie zakupowe Dni Wiosennych Okazji jest dostępne dla wszystkich, ale jak zawsze klienci Amazon Prime mogą liczyć na nielimitowane, darmowe i szybkie dostawy milionów produktów ze sklepu Amazon.pl. Każdy, kto nie jest jeszcze klientem Prime, może wypróbować subskrypcję Amazon Prime w ramach bezpłatnego 30-dniowego okresu próbnego.

5. urodziny Amazon.pl

Sklep Amazon.pl rozpoczął działalność w Polsce w marcu 2021 roku, oferując dostęp do setek tysięcy promocji w ponad 30 kategoriach produktów. Kilka miesięcy później pojawiła się również subskrypcja Amazon Prime, która łączy zakupy z dostępem do rozrywki.

Klienci Prime w ramach subskrypcji otrzymują darmowe, szybkie i nielimitowane dostawy milionów produktów ze sklepu Amazon.pl bez minimalnej wartości zamówienia do Paczkomatów, domu czy punktów odbioru oraz szybkie zwroty. Dodatkowo zyskują dostęp do Prime Video i Amazon Luna. Koszt subskrypcji wynosi 69 zł rocznie lub 15,50 zł miesięcznie, a nowi klienci mogą skorzystać z 30-dniowego okresu próbnego bez opłat.

W ostatnich latach rozwijała się również oferta Prime Video, w której pojawiły się m.in. polskie produkcje dokumentalne o Robercie Lewandowskim, Kubie Błaszczykowskim i Wojciechu Szczęsnym oraz kolejne sezony programu „LOL: kto się śmieje ostatni”.

W grudniu 2024 roku sklep uruchomił także specjalną sekcję „Polskie Marki”. Obecnie można tam znaleźć ponad 1200 brandów z Polski, a liczba sprzedawców stale rośnie.

