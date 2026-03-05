ESKA znów odwołuje zimę! Zrób pierwszy krok i wygraj przygodę marzeń na Atlantyku

"ESKA Odwołuje Zimę” to stały punkt w kalendarzu rozgłośni. Od ponad dwóch dekad Radio ESKA wysyła swoich słuchaczy do miejsc, gdzie zawsze świeci słońce, a czas płynie wolniej. Za tym legendarnym konkursem kryją się historie setek osób, które zimą spakowały walizki i ruszyły w świat.

W tegorocznej edycji nagroda główna obejmuje lot z Warszawy na Wyspy Kanaryjskie i rejs po Atlantyku na pokładzie Costa Fortuna. W planie przystanki na Teneryfie, La Palmie, Gomerze, Lanzarote, Gran Canarii oraz Maderze. Trudno o bardziej symboliczne "odwołanie zimy", prawda?

Odważ się spełnić marzenia

Każda podróż zaczyna się od decyzji. W tym przypadku wystarczy SMS o treści ESKA pod numer 7311 (3,69zł z VAT) lub jedno kliknięcie w formularz online na eoz.eska.pl, by przeżyć niezapomnianą przygodę. Udział w eskowej loterii jest prosty, ale wymaga wiary w siebie i odwagi – tej samej, która przydaje się w życiu zawodowym i edukacyjnym.

To właśnie takie doświadczenia pokazują, jak ważne jest otwieranie się na nowe możliwości. W świecie, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek, kompetencje, rozwój i gotowość do działania mają ogromne znaczenie. Warto inwestować w siebie, o czym przypomina sponsor tej akcji, Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna. Podróże to skuteczny i bardzo przyjemny sposób na zdobywanie wiedzy i cennych doświadczeń. Kto wie, może bajkowy rejs po Atlantyku będzie pierwszym wielkim krokiem w stronę zupełnie nowych perspektyw?

Czas na podróże, muzykę i zabawę. Zima może poczekać

Na pokładzie uczestnikom będą towarzyszyć prezenterzy ESKA TV oraz gwiazda młodego pokolenia, Roxie Węgiel. Relacje na żywo, materiały wideo, obecność w mediach społecznościowych – wszystko dzieje się tu i teraz.

To również świetny przykład, jak nowoczesne media łączą rozrywkę, komunikację i technologię. Dla osób zainteresowanych kierunkami humanistycznymi, ekonomicznymi czy medialnymi to żywy dowód na to, jak teoria przekłada się na praktykę.

Akcja "ESKA Odwołuje Zimę 2026" co roku udowadnia, że warto wyjść poza schemat i na przekór zimowej aurze cieszyć się upalnym słońcem. Zamiast narzekać na mróz, można powalczyć o rejs po Atlantyku. Zamiast odkładać marzenia, lepiej zrobić pierwszy krok.

Nie zwlekaj i weź udział w naszej zabawie. Wystarczy odrobina odwagi i wiara, że nawet w środku zimy może być ciepło. I to nie tylko za oknem, ale też w głowie!

Tekst sponsorowany