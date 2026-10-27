Szusowanie ze smakiem: kulinarne gwiazdy Michelin gotują na wysokości 2000 metrów!

Tegoroczna edycja „Szusowania ze smakiem” upłynie pod znakiem świata roślin, który stał się motywem przewodnim nowego sezonu. Dla biorących udział w wydarzeniu szefów kuchni to właśnie zioła, przyprawy, warzywa, kwiaty, nasiona i owoce stały się inspiracją do stworzenia oryginalnych potraw, w których te właśnie składniki są kreatywnie wykorzystywane. Swój kulinarny kunszt kreatorzy smaku prezentują w schroniskach górskich w Alta Badia. Wybrana tematyka podkreśla nierozerwalność człowieka z naturą i rytmem pór roku – wartościami, które od zawsze stanowią nieodłączną część życia w górach oraz tutejszej kuchni. Szef kuchni uhonorowany trzema gwiazdkami Michelin Massimiliano Alajmo tak opisuje tegoroczną ideę przewodnią: „Rośliny, które wydają się statyczne, są w ciągłym ruchu. Szukają światła, podążają za rytmem czasu, dostosowują się i rosną. Robią to powoli, cicho i bez pokazywania swojego wysiłku. W świecie ludzi, który jest coraz szybszy, głośniejszy i bardziej szalony, przypominają nam, że więcej dynamiki nie zawsze oznacza postęp. Czasami to właśnie w powolności kryje się ten najgłębszy ruch. Cichy, cierpliwy, osobisty. A jednak taki, który może zmienić wszystko.”

Koncepcja tej inicjatywy pozostaje niezmienna: dziesięciu szefów kuchni łączy siły z wybranymi schroniskami górskimi bezpośrednio przy trasach narciarskich w Alta Badia, gdzie każdy z nich stworzy wyjątkowe danie dostępne dla narciarzy przez cały sezon zimowy. Biorących udział w akcji wirtuozów smaku łączy nie tylko pasja do gastronomii i miłość do regionu Alta Badia, ale także wspólne wsparcie dla projektu charytatywnego fundacji „La Miglior Vita Possibile”. Projekt ten spaja więc topową gastronomię z solidarnością oraz chęcią niesienia pomocy potrzebującym.

Inicjatorem projektu charytatywnego, który stanowi część „Szusowania ze smakiem”, jest Massimiliano Alajmo (restauracja Le Calandre w Rubano, prowincja Padwa) – jeden z zaledwie 15 włoskich szefów kuchni mogących pochwalić się trzema gwiazdkami Michelin. W 2002 roku, mając zaledwie 28 lat, stał się najmłodszym kreatorem smaku na świecie, który zdobył to prestiżowe wyróżnienie. Wśród uczestników inicjatywy znaleźli się również Simone Cantafio z wyróżnionej jedną gwiazdką Michelin restauracji La Stüa de Michil w hotelu La Perla w Corvarze oraz debiutant Marco Verginer z restauracji Porcino w hotelu Badia Hill, która także szczyci się jedną gwiazdką Michelin. Do projektu po raz kolejny dołączył też Tomaž Kavčič z restauracji Gostilna pri Lojzetu w słoweńskiej Vipavie, zdobywca jednej gwiazdki Michelin. Według niego fundamentem doskonałego dania jest dogłębna znajomość składników, zrozumienie ich właściwości oraz staranna pieczołowitość w przygotowaniu. Tylko w ten sposób można zachować ich naturalny aromat i w pełni wydobyć smak, piękno oraz harmonię. W gronie uczestników nie brakuje także Riccardo de Pra z restauracji Dolada w Alpago, wyróżnionej jedną gwiazdką Michelin. Ten doświadczony gastronom reprezentuje współczesną kuchnię opartą na wysokiej jakości surowcach oraz bliskim związku z regionem. Jego autorski styl charakteryzuje się przede wszystkim naciskiem na sezonowość. Alessandro Negrini i Fabio Pisani z mediolańskiej restauracji Il Luogo di Aimo e Nadia, również wyróżnionej jedną gwiazdką Michelin, na przestrzeni lat wypracowali unikalny i rozpoznawalny kulinarny podpis. Łącząc techniczną precyzję, kreatywność oraz nieustanne poszukiwanie nowych harmonii smaku, wnoszą oni świeże spojrzenie na bogatą tradycję włoskiej gastronomii.

Drugim szefem kuchni uhonorowanym trzema gwiazdkami Michelin, który dołączył do inicjatywy, jest Giancarlo Perbellini z werońskiej restauracji Casa Perbellini 12 Apostoli. Należy on do najbardziej uznanych osobistości współczesnej włoskiej gastronomii. Jego styl kulinarny spaja techniczną precyzję, kreatywność oraz niezwykłe wyczucie harmonijnego łączenia smaków. Skład ten dopełnia Peppe Zullo z restauracji sygnowanej jego własnym nazwiskiem w Orsara di Puglia. Znany jest on przede wszystkim z autorskiej interpretacji kuchni apulijskiej oraz promowania kultury wiejskiej i lokalnych produktów. Kolejnym uczestnikiem jest Cesare Battisti z mediolańskiej restauracji Ratanà, który wnosi nowoczesne spojrzenie na kuchnię lombardzką i od lat angażuje się w zrównoważony rozwój w gastronomii. Na liście uczestników nie zabrakło również takich osobistości jak Sara Nicolosi i Cinzia De Lauri – szefowych kuchni oraz założycielek mediolańskiej restauracji Altatto. Obie kreatorki smaku rozwijają nowoczesną kuchnię roślinną opartą na produktach sezonowych i naturalnych składnikach. Ich twórczość wyróżnia kreatywne i świadome podejście, szanujące zarówno lokalne tradycje, jak i otaczający krajobraz. Serwowane przez nie potrawy, a także specjały pozostałych biorących udział w akcji wirtuozów smaku, będzie można degustować przez cały sezon zimowy w dziesięciu schroniskach górskich: Ütia Lé, Ütia L’Tamá, Club Moritzino, Las Vegas Lodge, Ütia I Tablá, Ütia Bioch, Ütia Pralongiá, Piz Arlara, Piz Boé Alpine Lounge oraz Ütia Jimmi.

PROJEKT CHARYTATYWNY NA RZECZ ORGANIZACJI „LA MIGLIOR VITA POSSIBILE”

Ideą przyświecającą tegorocznej edycji akcji „Szusowanie ze smakiem” jest silny i konkretny wyraz solidarności. Już po raz piąty wydarzenie to skupia się na pomocy ciężko lub nieuleczalnie chorym dzieciom, którymi opiekuje się hospicjum dziecięce w Padwie oraz w innych częściach regionu Wenecja Euganejska (Veneto). Partnerem inicjatywy jest fundacja La Miglior Vita Possibile, która od lat poświęca się rozwojowi i wspieraniu dziecięcej opieki paliatywnej, a w tym roku po raz kolejny łączy swoje siły z regionem Alta Badia. Przez cały nadchodzący sezon zimowy z każdego dania objętego menu „Szusowania ze smakiem”, zamówionego przez gości w biorących udział w akcji schroniskach górskich, 3 euro zostaną przekazane na budowę nowego centrum dziecięcej opieki paliatywnej i leczenia bólu w regionie Wenecja Euganejska. W ten sposób projekt przyczyni się do poprawy opieki oraz jakości życia wielu ciężko chorych dzieci.

INNE WYDARZENIA KULINARNE SEZONU ZIMOWEGO

GOURMET SKISAFARI: KULINARNA PODRÓŻ NA NARTACH

W niedzielę 13 grudnia do Alta Badia powraca popularne wydarzenie Gourmet Skisafari, które łączy pierwsze w sezonie szusowanie z wyjątkowymi wrażeniami kulinarnymi. Uczestnicy na nartach przemierzają trasę od jednego schroniska do drugiego, gdzie czekają na nich wyjątkowe dania przygotowane przez wybitnych szefów kuchni wyróżnionych gwiazdkami Michelin. Wśród tegorocznych bohaterów nie brakuje Massimiliano Alajmo, Simone Cantafio oraz Tomaža Kavčiča. Na wysokości 2 000 metrów n.p.m., w samym sercu południowotyrolskich Dolomitów, kreatorzy smaku przenoszą swoją kulinarną filozofię w unikalną alpejską scenerię. Z najlepszych lokalnych składników tworzą potrawy, które odzwierciedlają tradycję gastronomiczną oraz wyjątkowy charakter regionu. Ich autorskie dania łączą w sobie kreatywność, wyraziste smaki i estetyczną doskonałość, dostarczając przeżyć, które zachwycają nie tylko podniebienie, ale i oczy. Ponadto narciarze mają niepowtarzalną okazję, by osobiście spotkać się z mistrzami kuchni oraz poznać historie i inspiracje kryjące się za poszczególnymi potrawami. W akcję włączają się również wybrane winnice z Południowego Tyrolu, prezentujące swoje wina jako idealne dopełnienie tych wykwintnych kreacji. Motywem przewodnim tegorocznej edycji 2026/2027 inicjatywy „Szusowanie ze smakiem” jest świat roślin, który znajduje swoje odzwierciedlenie zarówno w menu, jak i w całej koncepcji wydarzenia.

SUNRISA: SZUSOWANIE W PORANNYM SŁOŃCU NA ŚWIEŻO PRZYGOTOWANYCH STOKACH I BOGATE ŚNIADANIE NA WYSOKOŚCI 2 000 M N.P.M.

Szusowanie o świcie na świeżo przygotowanych trasach i podziwianie wschodu słońca nad wpisanymi na listę światowego dziedzictwa UNESCO Dolomitami to wyjątkowe i niezapomniane doświadczenie, które swoim gościom oferuje Alta Badia. Wydarzenie SunRisa umożliwia pierwsze zjazdy dnia w niepowtarzalnej atmosferze – i to w tym samym czasie, kiedy na miejscu odbywają się zawody Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim.

W poniedziałek 21 grudnia kolejki linowe na płaskowyżu wyjątkowo ruszą już o 7:20. Narciarze będą mieli zatem niepowtarzalną okazję, by przeciąć biały puch na doskonale przygotowanych stokach i cieszyć się niezwykłym klimatem gór w ciszy wczesnego poranka. Tymczasem w schroniskach górskich Club Moritzino, Ütia I Tablá, Ütia Bioch, Piz Arlara oraz Las Vegas Lodge czekać będzie na nich obfite śniadanie, przygotowane z wysokiej jakości zdrowych składników. Każda z lokacji skupi się na jednym z kluczowych elementów menu śniadaniowego, takich jak mleko, zboża, jajka czy owoce. Przepisy powstały pod fachowym okiem Eleny Casiraghi, specjalistki ds. żywienia sportowego i suplementacji. Nacisk został położony przede wszystkim na zbilansowanie energii i składników odżywczych tak, aby serwowana oferta była nie tylko smaczna, ale i wartościowa odżywczo. W wydarzeniu można wziąć udział indywidualnie lub wybrać pakiet promocyjny, który obejmuje opiekę instruktora narciarskiego oraz śniadanie w cenie 45 euro. Pakiety są dostępne online na stronie internetowej www.altabadia.org.

SOMMELIER NA STOKU

Połączenie sportu, wyjątkowych doświadczeń kulinarnych oraz zachwycających górskich widoków – to wszystko oferuje Alta Badia. Szusowanie w Dolomitach (wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO) można tu urozmaicić degustacją wyselekcjonowanych południowotyrolskich win bezpośrednio w schroniskach górskich. Po sukcesie poprzednich edycji popularne wydarzenie „Sommelier na stoku” powraca również w sezonie zimowym 2026/2027. Jego ideą jest pogłębianie związku narciarstwa z wysokiej jakości produktami regionalnymi oraz prezentowanie bogactwa tradycji winiarskiej Południowego Tyrolu.Od grudnia do marca odbędzie się łącznie siedem degustacji: 15 grudnia, 19 i 26 stycznia, 16 lutego oraz 2, 9 i 30 marca. Każde spotkanie połączy szusowanie na trasach w Alta Badia z kosztowaniem wyselekcjonowanych win z renomowanych winnic Południowego Tyrolu.

Uczestnikom przez cały czas towarzyszyć będą instruktor narciarski oraz profesjonalny sommelier, którzy wspólnie zadbają o wyjątkowe wrażenia łączące doskonalenie techniki jazdy z degustacją wykwintnych trunków. Opłata za udział wynosi 45 euro od osoby i obejmuje zarówno narciarską wycieczkę z przewodnikiem, jak i poszczególne degustacje.

Degustacje odbędą się w schroniskach górskich Ütia Bioch, Club Moritzino, Ütia I Tablá, Las Vegas Lodge, Piz Arlara oraz Ütia Pic Pré. Wydarzenie organizuje Alta Badia Brand we współpracy z konsorcjum Südtirol Wein oraz Stowarzyszeniem Sommelierów Południowego Tyrolu.

GOSPODARZ NA LODZIE: ORYGINALNY I ODJAZDOWY POMYSŁ

Od stoku do zamarzniętego jeziora jest tylko krok. Nad jeziorem Sompunt, słynącym z możliwości jazdy na łyżwach, również w tym roku odbędzie się ekskluzywny wieczór bezpośrednio na jego zamarzniętej tafli – w samym środku cichego lasu. Na gości czeka elegancka kolacja w wyjątkowym otoczeniu przyrody, gdzie spokojna zamarznięta tafla jeziora odbija otaczające światła i nadaje całemu wydarzeniu niepowtarzalną atmosferę.

Niezapomnianą scenerię wieczoru tworzą Dolomity, których wierzchołki podczas zachodu słońca okrasza różowymi i czerwonymi odcieniami zjawisko znane jako alpejskie płomienie czy też różowe Dolomity. Bezpośrednio na zamarzniętej tafli jeziora przygotowano dla gości stoły i krzesła, które dopełniają wyjątkową atmosferę tego niezwykłego wydarzenia. O serwowanie wyselekcjonowanych win oraz drobnych specjałów kulinarnych dbają doświadczeni południowotyrolscy sommelierzy i lokalni szefowie kuchni – przy czym wszyscy obsługują gości na łyżwach.

To niezwykłe wydarzenie gastronomiczne odbędzie się 28 stycznia. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego warto rozważyć wcześniejszą rezerwację. Bilety można kupić w biurach informacji turystycznej Alta Badia lub online na stronie internetowej www.altabadia.org.

WINE SKISAFARI: NA NARTACH PO WINNYM ŚWIECIE POŁUDNIOWEGO TYROLU

Wina z Południowego Tyrolu cieszą się międzynarodowym uznaniem. Swoją wyjątkowość zawdzięczają one unikalnemu połączeniu sprzyjającego klimatu, różnorodnych gleb oraz pasji lokalnych winiarzy. To właśnie temu winiarskiemu bogactwu poświęcone jest wydarzenie De dl vin – Wine Skisafari, które przypomina, że wino jest nieodłącznym elementem południowotyrolskiej gastronomii i jednocześnie przenosi jego wyjątkowe smaki oraz historie prosto w górskie otoczenie Alta Badia.

W niedzielę 21 marca w godzinach od 10:00 do 15:30 goście będą mieli okazję spróbować najlepszych południowotyrolskich win w samym sercu Dolomitów, na wysokości 2 000 metrów n.p.m. Odwiedzający mogą również wyruszyć w „Odkrywczą podróż po szczepach winorośli”. Narciarze i miłośnicy wina mogą udać się do schronisk górskich Piz Arlara, Ütia Bioch, Ütia I Tablà oraz Ütia Pralongiá, gdzie spróbują różnorodnych smaków i aromatów lokalnego winiarstwa. Między poszczególnymi stacjami turystycznymi uczestnicy będą przemieszczać się na nartach, a na każdym przystanku czeka na nich nie tylko degustacja wyselekcjonowanych win, ale także oprawa muzyczna. Wydarzenie oferuje wyjątkowe połączenie narciarstwa, muzyki oraz poznawania bogactwa południowotyrolskiej tradycji winiarskiej.Bilety na degustację kosztują 40 euro i można je kupić bezpośrednio w uczestniczących w wydarzeniu schroniskach lub online na oficjalnej stronie internetowej www.altabadia.org. Ulotka informacyjna jest dostępna również we wszystkich centrach informacji turystycznej w rejonie Alta Badia. Wydarzenie organizuje Alta Badia Brand we współpracy z organizacją IDM Südtirol przy wsparciu konsorcjum Südtirol Wein. Organizatorzy apelują jednocześnie do wszystkich uczestników o zachowanie szczególnej ostrożności na stokach i rozwagę wobec innych narciarzy.

RODA DLES SAUS: KUCHNIA ŁADYŃSKA NA STOKU

Od 14 do 21 marca do Alta Badia powraca popularne wydarzenie Roda dles Saus – tydzień poświęcony poznawaniu ładyńskiej kuchni i kultury w ośrodku narciarskim Skitour La Crusc.

Organizatorzy zapraszają odwiedzających do odkrywania lokalnych tras narciarskich i odwiedzania poszczególnych schronisk górskich. Na miejscu czekają na nich tradycyjne ładyńskie specjały oraz starannie wyselekcjonowane południowotyrolskie wina. Główną rolę odgrywa tu miejscowa kuchnia, oparta na prostocie, autentycznych smakach oraz tradycjach gastronomicznych przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Każde schronisko prezentuje własny specjał, przygotowywany według sprawdzonych, rodzinnych receptur, które odzwierciedlają wyjątkowy charakter ładyńskiej kultury.

ŚNIADANIE POŚRÓD SZCZYTÓW

Przez cały sezon zimowy schronisko Las Vegas Lodge zaprasza na wyjątkowe wydarzenie – „Śniadanie pośród szczytów”. Goście mogą rozpocząć dzień bezpośrednio na stokach, rozkoszować się poranną atmosferą gór i znaleźć się w gronie pierwszych narciarzy, którzy wyruszą na świeżo przygotowane trasy. Częścią tego doświadczenia jest obfite śniadanie przygotowane z wyselekcjonowanych południowotyrolskich produktów. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc wymagana jest wcześniejsza rezerwacja bezpośrednio w schronisku Las Vegas Lodge.

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