Dodaj 1 litr wody i podlej sansewierię. Zacznie rosnąć jak szalona. Domowa odżywka na nowe liście

• Sansewieria słynie z tego, że łatwo się ją uprawia i potrafi oczyszczać powietrze, a tempo jej wzrostu można znacznie zwiększyć.

• Poznaj właściwości domowego preparatu, który zastosowany zamiast zwykłej wody pobudza roślinę do wypuszczania nowych liści.

• Sprawdź prostą recepturę na ten naturalny środek i dowiedz się, jak samodzielnie zrobić nawóz poprawiający kondycję sansewierii.

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Domowa odżywka do sansewierii. Zastąp nią wodę, a roślina szybko zagęści się w doniczce

W polskich mieszkaniach sansewieria od wielu lat pozostaje jednym z najchętniej wybieranych kwiatów doniczkowych. Doskonale komponuje się z minimalistycznym wystrojem, uwydatniając jego surowy charakter, a oprócz szybkiego wzrostu cechuje się zdolnością do filtrowania powietrza ze szkodliwych toksyn. Te zalety sprawiają, że warto znaleźć dla niej miejsce w domu, tym bardziej że codzienna pielęgnacja sansewierii jest niezwykle prosta. Zdrowy rozwój zapewni jej dobór właściwego miejsca oraz podlewanie dopiero w momencie, gdy ziemia w doniczce całkiem przeschnie. Dobrym pomysłem jest jednak dodatkowe wsparcie rośliny w procesie wzrostu i tworzenia kolejnych liści poprzez okresowe podawanie domowej odżywki bazującej na skorupkach jaj. Zastosowanie tego roztworu w zastępstwie zwykłej wody przyniesie natychmiastowe efekty. W jaki sposób przyrządzić taki płyn do nawadniania tej rośliny?

Przepis na nawóz ze skorupek jaj do podlewania sansewierii. Jak go stosować?

Przygotowanie preparatu zacznij od dokładnego zmielenia na proszek skorupek pozostałych po 3 ugotowanych jajkach, a uzyskany pył przesyp do 1 litra wcześniej przegotowanej i wystudzonej wody. Tak sporządzoną miksturę należy odłożyć na dwa tygodnie i regularnie nią potrząsać lub mieszać, ponieważ proces rozpuszczania się wapnia w wodzie przebiega bardzo wolno. Gotowym płynem podlewaj swoją sansewierię z częstotliwością raz na jeden lub dwa miesiące, co w krótkim czasie zaowocuje pojawieniem się zupełnie nowych liści.

Działanie odżywki ze skorupek jaj na sansewierię. Dlaczego warto ją stosować?

Roztwór przygotowany na bazie jajecznych skorupek stanowi dla tego gatunku wręcz doskonałe źródło składników odżywczych. Głównym budulcem skorupek jest wapń, który nadaje podłożu pożądany przez sansewierie odczyn zasadowy. Pierwiastek ten odgrywa także kluczową rolę w budowaniu i utrzymywaniu stabilności ścian komórkowych, dzięki czemu tkanki rośliny stają się znacznie zdrowsze oraz bardziej wytrzymałe. Oprócz tego w jajkach znajdują się duże ilości fluoru oraz siarki.

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Prawidłowa pielęgnacja sansewierii w domu. Zasady podlewania i wybór podłoża

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, dbanie o sansewierię nie wymaga specjalistycznej wiedzy ogrodniczej. Optymalne warunki do rozwoju zapewnia jej ziemia przeznaczona dla sukulentów oraz kaktusów. Mieszanka składająca się z gleby próchniczej, perlitu, piasku i żwirku gwarantuje szybkie wysychanie podłoża, co skutecznie chroni system korzeniowy przed gniciem. Choć gatunek ten bez problemu przetrwa w cieniu, to najpiękniejsze wybarwienie liści uzyskuje na stanowiskach z dostępem do rozproszonego światła. Aby zachować pionowy pokrój liści, należy bezwzględnie unikać przelania. Nawadnianie przeprowadza się najwyżej raz na tydzień przy użyciu małej porcji odstanej wody, upewniwszy się uprzednio, że podłoże jest w pełni suche.