Dodaj jedną łyżeczkę do gotowania. Skorupka z jajek zejdzie bez problemu

Walka ze źle obierającymi się jakami jest niezwykle frustrująca.

Sekretem idealnie obranych jajek jest nie tylko ich świeżość, ale i pewien zaskakujący dodatek do wody podczas gotowania.

Odkryj kuchenny trik z jednym, powszechnie dostępnym składnikiem, który sprawi, że skorupka ześlizgnie się w mgnieniu oka.

Gotujesz jajka na twardo, a później zamiast szybko je obrać, walczysz ze skorupką kawałek po kawałku? Czasem odchodzi niemal idealnie, innym razem razem z nią odpada połowa białka. Okazuje się, że na łatwość obierania wpływa kilka rzeczy, o których podczas gotowania często zapominamy.

Dlaczego skorupka z jajka nie chce odchodzić?

Jednym z powodów może być świeżość jaj. Paradoksalnie te bardzo świeże często obierają się trudniej niż jajka, które poleżały w lodówce kilka dni. Z czasem zmienia się pH białka, dzięki czemu łatwiej oddziela się ono od błony znajdującej się pod skorupką. Znaczenie ma również sposób gotowania. Jajka wyjęte prosto z lodówki mogą pękać po kontakcie z bardzo gorącą wodą, dlatego warto obchodzić się z nimi ostrożnie. Po ugotowaniu dobrze jest natomiast od razu je schłodzić. Kiedy jajka są już ugotowane, przełóż je do miski z bardzo zimną wodą. Możesz nawet dodać kilka kostek lodu. Dzięki temu zatrzymasz proces gotowania, a jajka szybciej się schłodzą. Po kilku minutach delikatnie stuknij jajkiem o blat i potłucz skorupkę z każdej strony. Następnie zacznij obierać je od szerszego końca. Właśnie tam znajduje się niewielka komora powietrzna, która może ułatwić rozpoczęcie obierania. Jeżeli skorupka nadal mocno trzyma się białka, spróbuj obierać jajko pod cienkim strumieniem wody. Ciecz może dostać się pod błonę i ułatwić jej oddzielenie. Jeśli te triki nie działają, warto wykorzystać podczas gotowania pewien kuchenny specyfik.

Dodaj do gotowania jajek, a skorupka ześlizgnie się w mig!

Sekret tkwi w produkcie, który większość osób ma w kuchennej szafce. Wystarczy dodać do wody, w której gotują się jajka około jednej łyżeczki sody oczyszczonej. Dlaczego to działa? Soda zmienia odczyn wody, co może ułatwiać oddzielanie białka od błon znajdujących się tuż pod skorupką. Dzięki temu po ugotowaniu jajka obieranie powinno być znacznie prostsze, a skorupka nie będzie odchodziła razem z białkiem.

Soda oczyszczona nie jest magicznym sposobem gwarantującym idealnie obrane jajko za każdym razem. Na łatwość obierania wpływa również świeżość jaj oraz sposób ich ugotowania i schłodzenia. Warto jednak wypróbować ten prosty patent, zwłaszcza gdy skorupki regularnie sprawiają problemy.

Jedna łyżeczka produktu, który prawdopodobnie już masz w domu, może sprawić, że obieranie jajek przestanie być kuchenną udręką. Czasem najprostsze rozwiązania są naprawdę najlepsze.

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