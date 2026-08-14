Tomaszewski ocenia triumf Igi Świątek. Mówi o buncie i krytykuje jej sztab

Przemysław Ofiara
Przemysław Ofiara
2026-08-14 8:41

Iga Świątek wróciła na szczyt, wygrywając turniej WTA 1000 w Toronto po pokonaniu Jeleny Rybakiny 6:2, 6:3. To jej największy sukces od niemal roku. Jan Tomaszewski ma jednak swoją, dość niespodziewaną teorię na temat tego zwycięstwa. W opinii legendarnego bramkarza tenisistka wygrała, bo przeciwstawiła się własnemu sztabowi, który dotąd blokował jej możliwości.

Iga Świątek z rakietą w górze na korcie w Toronto. O analizie jej sukcesu przez Jana Tomaszewskiego przeczytasz w Eska.
Autor: Jaskółka Paweł / Super Express
  • Po kilku słabszych turniejach Iga Świątek zwyciężyła w Toronto, a Jan Tomaszewski ma własną teorię na temat jej nagłego przebudzenia.
  • Według byłego bramkarza decydujący okazał się „bunt” zawodniczki przeciwko swojemu otoczeniu, które miało ją ograniczać.
  • Tomaszewski otwarcie krytykuje sztab tenisistki, w tym trenera i psychologa. Czy to oni powstrzymywali byłą liderkę rankingu?
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Tomaszewski o buncie Igi Świątek. Ostra ocena legendarnego sportowca

Po okresie nieco gorszej formy i szybszych pożegnaniach z kilkoma turniejami Iga Świątek ponownie triumfuje. Jej zwycięstwo w Toronto było dowodem ogromnych umiejętności i sygnałem, że słabszy czas minął. Jan Tomaszewski w wywiadzie dla „Super Expressu” przekonuje, że wie, co stoi za tą zmianą. Były piłkarz uważa, że polska tenisistka zdecydowała się pójść własną drogą.

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- Ona po prostu umie grać w tenisa, tylko na poprzednich spotkaniach pokazała pewnym ludziom z jej otoczenia: dajcie mi spokój. Ja będę grała tak, jak potrafię i umiem, a nie będę się was za bardzo słuchała

Iga Świątek
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Z relacji byłego reprezentanta Polski wynika, że to właśnie ten brak pokory i niezależność na korcie pozwoliły Świątek zagrać na pełnych obrotach w najważniejszym spotkaniu.

Legenda krytykuje otoczenie Igi Świątek. „Sztab szkoleniowy jej przeszkadzał”

Tomaszewski posunął się w swoich ocenach jeszcze dalej, wskazując winnych kryzysu tenisistki. Jego zdaniem to najbliższe otoczenie sportowca nakładało na nią zbyt dużą presję, tłumiąc jej autentyczny sposób gry na korcie.

- I o to chodziło, żeby Iga się zbuntowała, bo ten sztab szkoleniowy, trener, pani psycholog i tak dalej, przeszkadzał jej w grze. I to było widać właśnie w tym finałowym meczu

Warto zaznaczyć, że w Toronto w boksie Igi Świątek brakowało Francisco Roiga. Sama zawodniczka po zwycięstwie wyznała z kolei, że ostatnie tygodnie były dla niej trudne ze względu na ogromne ilości negatywnych opinii w sieci.

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Sukces Igi Świątek to wizytówka Polski na świecie

Bez względu na to, co było powodem świetnej gry Igi Świątek, jej sukces to wielki powód do dumy. Jan Tomaszewski zwraca uwagę, jak ważną funkcję pełnią tacy mistrzowie w budowaniu wizerunku naszego państwa na świecie.

- W końcu ona i Robert Lewandowski, póki co, rozmawiamy o nich. Dlaczego? Bo jest to reklama naszego kraju w sportowym świecie. A to jest bardzo, bardzo dużo. Wyprodukowanie samochodów nigdy nie da tyle dobrego dla kraju, co doskonała postawa ludzi reprezentujących nasz kraj

JAN TOMASZEWSKI KOMENTUJE WYSTĘPY POLSKICH DRUŻYN W PUCHARACH

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