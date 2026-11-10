WTA Finals w Indian Wells. Świetny debiut Mirry Andriejewej

Dobry start Andriejewej

Mecz, który odbył się w nocy z poniedziałku na wtorek czasu polskiego, zakończył się wynikiem 6:4, 6:0 dla Rosjanki. Mirra Andriejewa bez większych problemów poradziła sobie z Ukrainką Eliną Switoliną. W tej samej grupie B triumfowała również Aryna Sabalenka z Białorusi.

Sabalenka wygrała z czeską tenisistką Karoliną Muchovą. Spotkanie zakończyło się wynikiem 7:6 (7-2), 7:5 dla Białorusinki. Wyniki te pokazują zaciętą rywalizację w grupie B turnieju, w którym startuje osiem czołowych zawodniczek obecnego sezonu.

Jakie wyniki padły w grupie A?

Rywalizacja w grupie A rozpoczęła się w niedzielę. Czeszka Linda Noskova pokonała Ukrainkę Martę Kostiuk 6:2, 6:4. Z kolei w drugim meczu tej grupy Amerykanka Coco Gauff okazała się lepsza od swojej rodaczki Jessiki Peguli, wygrywając 6:4, 6:7 (5-7), 6:2.

W turnieju WTA Finals w Indian Wells brakuje w tym roku Jeleny Rybakiny. Liderka rankingu i obrończyni tytułu wycofała się z rywalizacji z powodów zdrowotnych. Do półfinałów awans wywalczą po dwie najlepsze tenisistki z każdej grupy. Zawody potrwają do niedzieli.