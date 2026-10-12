KATSEYE zagra na Orange Warsaw Festival 2027! Globalny fenomen w Polsce

Fani muzyki mogą już szykować się na kolejną odsłonę jednego z największych festiwali w stolicy. Orange Warsaw Festival 2027 odbędzie się w dniach 13 i 14 sierpnia 2027 r. na warszawskim Służewcu. Sprzedaż biletów już ruszyła, a organizatorzy właśnie ujawnili pierwszą gwiazdę wydarzenia. Wybór padł na KATSEYE, zespół, który w krótkim czasie zdobył 2 nominacje do Grammy, miejsce w Top 5 sprzedaży EP-ki "WILD" w kilkunastu krajach.

KATSEYE pierwszą gwiazdą Orange Warsaw Festival 2027

KATSEYE to międzynarodowa grupa, której członkinie pochodzą z różnych części świata, m.in. z USA, Europy i Azji. Zespół powstał w ramach projektu Dream Academy, a jego początki można było śledzić również w serialu "Pop Star Academy". Dziś formacja ma na koncie sukcesy, o których marzą wszyscy muzycy.

Grupa zdobyła dwie nominacje do nagród Grammy: w kategoriach Best New Artist oraz Best Pop Duo/Group Performance za utwór "Gabriela". Została także wyróżniona tytułem Globalnego Artysty Roku na TikToku. Jej popularność potwierdzają wyniki sprzedaży kolejnych wydawnictw.

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W sierpniu 2026 r. KATSEYE wydały EP-kę "WILD", na której znalazły się m.in. utwory "Animal" i "Pinky Up". Wydawnictwo trafiło do pierwszej piątki zestawień sprzedaży w kilkunastu krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Niemczech i Polsce.

Orange Warsaw Festival ogłosił pierwszego headlinera

Informację o udziale KATSEYE w przyszłorocznym festiwalu przekazano na oficjalnym profilu imprezy na Instagramie. Organizatorzy nie kryją entuzjazmu związanego z przyjazdem zespołu do Warszawy.

KATSEYE na Orange Warsaw Festival 2027! Międzynarodowa supergrupa i fenomen globalnego popu pierwszym headlinerem festiwalu!

- czytamy na Instagramie.

To dopiero pierwsze ogłoszenie dotyczące przyszłorocznej edycji, dlatego fani mogą spodziewać się kolejnych rewelacji o wykonawcach, którzy pojawią się na scenach Orange Warsaw Festival 2027. Będziemy o nich informowali na bieżąco.

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