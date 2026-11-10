Masz kompostownik? Uważaj. Zimą nie wrzucaj do niego wszystkiego, co zostaje w kuchni

Zimą niskie temperatury spowalniają rozkład materii organicznej, dlatego kompostownik wymaga nieco innej pielęgnacji niż wiosną i latem.

Do kompostu nadal można dodawać obierki warzyw i owoców, fusy po kawie i herbacie, skorupki jaj oraz zwiędłe części roślin.

Mięso, ryby, kości, nabiał i tłuszcze mogą przyciągać gryzonie oraz powodować nieprzyjemny zapach, dlatego nie powinny trafiać do zwykłego kompostownika.

Przed zimą warto zadbać o odpowiednią wilgotność i napowietrzenie kompostu, a mokre resztki przykrywać suchymi liśćmi lub rozdrobnionym kartonem.

Zimą kompostownik pracuje wolniej. To warto wiedzieć

W chłodniejszych miesiącach mikroorganizmy odpowiedzialne za rozkład materii organicznej są mniej aktywne. Oznacza to, że resztki jedzenia i roślinne odpady rozkładają się znacznie wolniej. Nie trzeba jednak całkowicie rezygnować z uzupełniania kompostownika. Można nadal wrzucać do niego obierki warzyw i owoców, fusy po kawie i herbacie, skorupki jaj czy zwiędłe części roślin.

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Warto przy tym pamiętać o zachowaniu odpowiednich proporcji. Mokre resztki kuchenne dobrze jest przykrywać suchymi liśćmi, rozdrobnionymi gałązkami, słomą lub niezadrukowanym kartonem. Dzięki temu kompost nie będzie nadmiernie wilgotny, a jego zawartość pozostanie lepiej napowietrzona. Zimą szczególnie ważne jest unikanie tworzenia zbitej, mokrej warstwy, która może zacząć nieprzyjemnie pachnieć.

Tych resztek lepiej nie wrzucać do kompostownika

Nie wszystkie pozostałości po gotowaniu nadają się do przydomowego kompostowania. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku mięsa, ryb, kości, nabiału i tłuszczów. W zwykłym kompostowniku mogą przyciągać szczury, myszy oraz inne nieproszone zwierzęta. Dodatkowo ich rozkład może powodować uciążliwy zapach. Takie odpady lepiej wyrzucać zgodnie z zasadami segregacji obowiązującymi w danej gminie.

Do kompostownika nie powinny trafiać również resztki jedzenia z dużą ilością sosów, oleju czy soli. Niewskazane są także odchody zwierząt domowych, popiół z węgla, rośliny porażone chorobami oraz chwasty z dojrzałymi nasionami. Mogą one wprowadzić do kompostu niepożądane patogeny lub sprawić, że niechciane rośliny pojawią się później na grządkach.

Jak zadbać o kompostownik przed zimą?

Przed nadejściem silniejszych mrozów warto sprawdzić, czy kompostownik ma odpowiednią pokrywę i czy nie dostaje się do niego zbyt dużo opadów. Zawartość powinna być wilgotna, ale nie przemoczona. Jeśli jest bardzo mokra, można dodać suche liście, trociny z nieimpregnowanego drewna lub rozdrobniony karton. Z kolei przy długotrwałej suszy niewielkie zwilżenie może pomóc utrzymać odpowiednie warunki.

Dobrym rozwiązaniem jest także rozdrabnianie większych odpadów przed wrzuceniem ich do środka. Mniejsze kawałki łatwiej ulegają rozkładowi, gdy temperatura ponownie wzrośnie. Nie należy jednak na siłę przekopywać zamarzniętej zawartości. Zimą najważniejsze jest zabezpieczenie kompostownika i rozsądne dobieranie odpadów. Dzięki temu wiosną proces rozkładu będzie mógł sprawniej ruszyć.