Skocznia narciarska i lodowisko w Warszawie! Narodowy Dzień Sportu już 20 września

Skoki narciarskie i łyżwy w środku Warszawy? To możliwe!

Skoczyć na nartach we wrześniu, nie wyjeżdżając z miasta? A może pojeździć na łyżwach, chociaż do zimy jeszcze daleko? Brzmi jak plan niemożliwy do zrealizowania, a jednak już 20 września stanie się to faktem. Wszystko za sprawą wielkiego finału Narodowego Dnia Sportu, który odbędzie się na błoniach PGE Narodowego w Warszawie.

Organizatorzy przygotowali dla uczestników prawdziwie niezwykłe atrakcje. Jedną z nich będzie mobilna skocznia narciarska, na której każdy chętny, wyposażony w kask i narty, będzie mógł spróbować swoich sił. Zimowy klimat w środku jesieni zapewni także mobilne lodowisko. To wyjątkowa okazja, by poczuć sportowe emocje znane dotąd głównie z telewizyjnych transmisji.

Wejdź na ring z zawodowcami

Na tych, którzy wolą sporty walki, czekać będzie profesjonalny ring bokserski. Trenerzy i zawodnicy Legii Warszawa pokażą podstawowe techniki i zaproszą do wspólnych ćwiczeń. Publiczność zobaczy też pokazowe walki zawodników boksu olimpijskiego. Z kolei w strefie Polskiego Związku Kickboxingu będzie można sprawdzić szybkość swoich ciosów w elektronicznym wyzwaniu Speed Challenge.

To nie koniec mocnych wrażeń. Fani celności przetestują swoje umiejętności w strefie biathlonu, gdzie Polski Związek Biathlonu przygotuje bezpieczne karabinki laserowe i elektroniczne tarcze. Na miejscu pojawi się także symulator dachowania, a program sportowy obejmie dziesiątki innych dyscyplin, w tym tenis stołowy, koszykówkę 3x3, hokej na trawie, lacrosse, capoeirę czy futbol flagowy.

„Liczą się pierwszy krok, ciekawość i odwaga”

Jak podkreślają organizatorzy, w Narodowym Dniu Sportu nie chodzi o bicie rekordów. Liczy się chęć spróbowania czegoś nowego i znalezienia aktywności dla siebie, bez względu na wcześniejsze doświadczenie.

„20 września chcemy poruszyć całą Polskę. Nie jest ważne, kto pobiegnie najszybciej, skoczy najwyżej albo zdobędzie najwięcej punktów. Liczą się pierwszy krok, ciekawość i odwaga, żeby spróbować czegoś nowego” – mówi Krystyna Radkowska, prezes Fundacji Zwalcz Nudę. „Na błoniach PGE Narodowego pokażemy, że sport ma dziesiątki twarzy. Można wejść na skocznię, stanąć na ringu, spróbować biathlonu, ruszyć w trasę z Power Walk albo po prostu dobrze bawić się z rodziną” – dodaje.

Spotkanie z mistrzami. Kusznierewicz i Wiłkomirski ruszają na spacer

Podczas wydarzenia nie zabraknie znanych nazwisk. W strefach sportowych pojawią się utytułowani zawodnicy i ambasadorzy Narodowego Dnia Sportu. Będzie to okazja do rozmowy, zrobienia wspólnego zdjęcia, a nawet do poćwiczenia pod okiem mistrzów. Wśród gości znajdą się między innymi Mateusz Kusznierewicz, mistrz olimpijski, oraz Krzysztof Wiłkomirski, judoka i olimpijczyk.

Obaj sportowcy nagrają na miejscu specjalny odcinek cyklu Power Walk. Podczas wspólnego spaceru opowiedzą o znaczeniu regularnej aktywności i podpowiedzą, jak w prosty sposób wprowadzić więcej ruchu do codziennego życia. Nagranie będzie można później obejrzeć na kanale Power Walk w serwisie YouTube.

Atrakcje nie tylko dla sportowców

Finał Narodowego Dnia Sportu to nie tylko sport. Organizatorzy zadbali o strefy relaksu i edukacji. W strefie regeneracyjnej marki 4FIZJO będzie można skorzystać z masażerów i porad fizjoterapeuty. Z kolei Termy Szaflary przygotują termalny quiz i miejsce do odpoczynku przy truskawkowej lemoniadzie. Na fanów motoryzacji czekać będą jazdy testowe na elektrycznych crossach oraz prezentacje nowoczesnych samochodów marek OMODA i CHERY.

Na błoniach PGE Narodowego pojawi się też strefa rodzinna z robotami, pokazami naukowymi, gigantycznymi klockami i warsztatami z malowania piaskiem. Dzieci wejdą na pokład jachtu, nauczą się wiązać węzły żeglarskie i wezmą udział w sportowych wyzwaniach. Prawdziwą furorę z pewnością zrobi Wawel Truck – ogromna ciężarówka z interaktywnymi grami i wirtualnym rollercoasterem.

Jak wziąć udział w wydarzeniu?

Wielki finał Narodowego Dnia Sportu odbędzie się 20 września na błoniach PGE Narodowego w Warszawie. Piknik potrwa od 11:00 do 18:00, a udział we wszystkich atrakcjach jest bezpłatny.

Wcześniejsza rejestracja nie jest obowiązkowa, ale organizatorzy zachęcają do zapisów. Osoby, które zarejestrują się na stronie wydarzenia i na miejscu pokażą potwierdzenie, otrzymają upominek. Szczegółowy program oraz formularz rejestracyjny można znaleźć na stronie narodowydziensportu.pl.