Ekstraklasa: bramkarz Motoru bohaterem. Jak Korona zaprzepaściła szansę na punkty?

Motor Lublin triumfuje nad Koroną Kielce

W meczu Ekstraklasy, w którym zmierzyły się drużyny prowadzone przez **najstarszego i najmłodszego trenera** w lidze – Jacka Zielińskiego (Korona, 64 lata) i Mateusza Stolarskiego (Motor, 33 lata) – górą był ten drugi. Spotkanie miało dwie wyraźnie odmienne połowy; w pierwszej lepsi byli gospodarze, którzy potwierdzili to zdobyciem dwóch bramek.

Druga część meczu należała do kielczan, którzy **zdominowali grę**, jednak nie potrafili przełożyć przewagi na gole. Brak skuteczności sprawił, że Korona nie zdołała odwrócić losów spotkania, a ich ofensywa natrafiła na mur w postaci świetnie dysponowanego bramkarza Motoru.

"Gratuluję Lublinianom, ale sami zgotowaliśmy sobie ten los i ta porażka boli. Nasza defensywa, która dotychczas była solidna, popełniła dwa proste błędy i przeciwnicy je wykorzystali. Cała moja drużyna w pierwszej połowie grała słabo i po straconych bramkach nie potrafiła się podnieść, ale w drugiej, po przegrupowaniu się, pokazała inną twarz. Wracamy jednak rozczarowani, choć taka jest piłka" - skonstatował Zieliński.

Wyrównany poziom Ekstraklasy i walka o byt

Trener Motoru, Mateusz Stolarski, podkreślił, że obecna sytuacja w **Ekstraklasie jest wyjątkowo wymagająca**, ponieważ poziom rozgrywek jest bardzo wyrównany. Zauważył, że około dziesięciu zespołów musi obecnie walczyć o zachowanie ligowego bytu, co sprawia, że każde zwycięstwo jest niezwykle cenne.

Stolarski zwrócił uwagę, że z powodu **wysokiej intensywności spotkań** ciężko jest utrzymać ten sam poziom przez pełne 90 minut, co często prowadzi do zmiennych momentów w meczach. Mimo to, jego zespół cieszy się z dziewięciu punktów zdobytych w pięciu spotkaniach po zimowej przerwie, jednak motywacja na kolejne występy pozostaje kluczowa.

"To, że poziom jest tak wyrównany powoduje, iż w większości spotkań obserwować można różne słabsze i lepsze momenty, bo ciężko jest zagrać intensywnie na wysokim poziomie przez pełne 90 minut. Widać to wyraźnie w wielu meczach. Dziewięć punktów zdobytych w pięciu po zimowej przerwie spotkaniach bardzo cieszy, ale cieszyć się będziemy tylko dwa dni, bo musimy budować motywację przed następnymi występami. Podziękować też muszę naszym kibicom, których wsparcie bardzo odczuwamy" - powiedział Stolarski.

Terminarz nadchodzących spotkań Motoru i Korony

W najbliższym tygodniu Motor Lublin ponownie wystąpi przed własną publicznością, gdzie zmierzy się z drużyną **Górnika Zabrze**. Z kolei Korona Kielce oczekiwać będzie na swojego rywala na własnym stadionie, podejmując zespół **Bruk-Bet Termalica Nieciecza** w kluczowym spotkaniu ligowym.

