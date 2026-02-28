Ekstraklasa piłkarska: Motor Lublin pokonuje Koronę. Co zadecydowało o dominacji?

Decydujące bramki Motoru Lublin

Spotkanie pomiędzy Motorem Lublin a Koroną Kielce zakończyło się wynikiem 2:0 dla gospodarzy, a wszystkie bramki padły w pierwszej połowie. Pomimo początkowej przewagi gości, którzy przez pierwszy kwadrans utrzymywali się przy piłce, to Motor skutecznie wykorzystał swoje okazje. Na stadionie zasiadło 10 086 kibiców, świadków dynamicznego widowiska.

Pierwszy gol padł w 18. minucie po zespołowej akcji. Ivo Rodrigues zainicjował atak lewą stroną, podając do Fabio Ronaldo, który prostopadle zagrał do Filipa Lubereckiego. Ten sprytnie wyprzedził Bartłomieja Smolarczyka i dograł do środka, gdzie nadbiegający Mbaye N’Diaye pokonał bramkarza Korony, Konrada Ciszka.

Kto zapewnił wynik meczu?

Wynik meczu, jak się później okazało, został ustalony w 34. minucie. Najpierw po rzucie rożnym wykonywanym przez Bartosza Wolskiego, Ivo Rodrigues główkował tuż nad poprzeczką. Chwilę później Rodrigues ponownie dośrodkował z lewej strony boiska, a Karol Czubak umieścił piłkę w siatce.

Dla Karola Czubaka było to już 13. trafienie w tym sezonie, co znacząco przyczyniło się do pewnego prowadzenia Motoru. W drugiej połowie Korona Kielce, dowodzona przez trenera Jacka Zielińskiego, zdecydowanie dominowała na boisku, jednak nie potrafiła przełamać obrony gospodarzy.

Bohater Motoru Lublin. Kto obronił wynik?

Mimo wielu dogodnych okazji, piłkarze Korony nie zdołali pokonać znakomicie dysponowanego Ivana Brkicia. Bramkarz Motoru Lublin popisywał się serią udanych interwencji, ratując swój zespół przed utratą gola. W 56. minucie Brkić najpierw odbił piłkę po strzale głową Kostasa Sotiriou, a następnie obronił dobitkę Mariusza Stępińskiego.

W 64. minucie tylko dalekie wyjście chorwackiego golkipera Motoru uchroniło drużynę przed kontrą Korony, a chwilę później wybił na róg celny strzał Stępińskiego. W 79. minucie interwencja Brkicia zapobiegła bezpośredniemu trafieniu Wiktora Długosza z rzutu rożnego. Golkiper Motoru potwierdził doskonałą dyspozycję, wyłapując piłkę zmierzającą do bramki nawet w doliczonym czasie gry, co zapewniło Motorowi trzy ważne punkty.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.