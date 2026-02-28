Ekstraklasa piłkarska. GKS Katowice – Górnik Zabrze. Jak ostatecznie rozłożyły się siły?

Przebieg meczu GKS Katowice – Górnik Zabrze

Początek spotkania GKS Katowice – Górnik Zabrze obfitował w dynamiczne akcje, które szybko przełożyły się na otwarcie wyniku. Już w 23. minucie Bartosz Nowak skutecznie wpisał się na listę strzelców, dając prowadzenie drużynie GKS Katowice. Górnik Zabrze nie zamierzał jednak odpuszczać i dążył do wyrównania jeszcze przed przerwą. Tuż przed końcem pierwszej połowy goście zdołali odpowiedzieć, zmieniając wynik meczu.

W 44. minucie Sondre Liseth celnie uderzył, doprowadzając do remisu 1:1, co ustaliło wynik do przerwy. Tym samym, obie drużyny schodziły na drugą połowę z identycznym rezultatem na tablicy. Pierwsza część meczu GKS Katowice – Górnik Zabrze była zacięta i zapowiadała emocjonującą kontynuację. Kibice mogli liczyć na dalsze gole i zwroty akcji w drugiej odsłonie spotkania.

Kto przesądził o zwycięstwie w Katowicach?

Druga połowa długo nie przynosiła rozstrzygnięć, a obie drużyny stawiały na solidną defensywę oraz ostrożne ataki. Zmiany wprowadzone przez trenerów miały na celu przełamanie impasu, jednak na decydujące momenty trzeba było czekać do ostatnich minut. Dopiero w 85. minucie spotkania Marcel Wędrychowski zapewnił GKS Katowice prowadzenie, zdobywając bramkę na 2:1 i wprawiając w euforię miejscowych kibiców.

Sytuacja Górnika Zabrze stała się jeszcze trudniejsza w doliczonym czasie gry, kiedy to GKS Katowice otrzymał rzut karny. W 90+7 minucie Arkadiusz Jędrych pewnie wykorzystał jedenastkę, ustalając ostateczny wynik na 3:1. Mecz obfitował także w interwencje sędziego Patryka Gryckiewicza z Torunia, który pokazał żółte kartki Adamowi Zrelakowi i Sebastianowi Milewskiemu z GKS Katowice oraz Patrikowi Hellebrandowi z Górnika Zabrze. To widowisko na żywo śledziło 13 404 widzów.

