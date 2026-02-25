Hiszpańska telewizja chce wykluczyć Ukrainę z Eurowizji. Szokujący pomysł w rocznicę wybuchu wojny

Ukraina zostanie wyrzucona z Eurowizji?

Hiszpańska telewizja publiczna RTVE zaproponowała, aby wszystkie kraje, które zmagają się z konfliktami zbrojnymi, nie były dopuszczane do Konkursu Piosenki Eurowizji. Przypominamy, że Hiszpania to jeden z krajów, które wycofały się z Eurowizję 2026 z powodu udziału Izraela. Problem w tym, że bojkot nie przyniósł oczekiwanego rezultatu. Rezygnacja zaledwie pięciu państw nie uniemożliwiła realizacji wydarzenia w dotychczasowych standardach. W związku z tym RTVE szuka innego sposobu na pozbycie się izraelskiej reprezentacji. Dyrektor programowy RTVE - José Pablo López - chce, by Europejska Unia Nadawców wykluczyła z konkursu wszystkie nacje w stanie wojny. - Myślę, że powinniśmy raz na zawsze rozpocząć debatę, i to w poważny sposób - powiedział. Te restrykcje miałyby zablokować zwycięstwa ze względu na politykę. Problem w tym, że takie rozwiązanie wykluczyłoby reprezentację Ukrainy.

Negatywne reakcje na pomysł Hiszpanii

Pomysł hiszpańskiej telewizji nie został dobrze przyjęty w środowisku fanów Eurowizji. Wiele osób uważa, że nie powinno się blokować udziału państw, które są ofiarami wojny. Pojawiają się komentarze, że stawianie Ukrainy w jednym szeregu z Izraelem - który jest agresorem - jest skandaliczne. Niefortunna była również data przedstawienia pomysłu. "Nie ma lepszego momentu na to oświadczenie niż czwarta rocznica rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Jeb**y idiota" - napisał na Twitterze fan Eurowizji z Ukrainy. "Dyrektor hiszpańskiej telewizji ogłosił, że jest fanem równego traktowania agresorów i ofiar" - dodała inna osoba.