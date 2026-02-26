Brit Awards 2026 - transmisja na żywo online. Kiedy i gdzie oglądać rozdanie nagród? Kto wystąpi?

Brit Awards 2026 - nominowani

Brit Awards to najważniejsza nagroda muzyczna w Wielkiej Brytanii. Każdy brytyjski artysta marzy o tej statuetce. Kto w tym roku ma największe szanse na jej zdobycie? W kategorii Brytyjski album roku faworytką wydaje się Olivia Dean za jej bijącą rekordy popularności płytę "The Art of Loving". Jej główną konkurencją będzie Lily Allen, która zaliczyła świetny powrót z krążkiem "West End Girl". Czarnym koniem może być Sam Fender, którego album "People Watching" świetnie sobie radził. Większa konkurencja jest w kategorii Piosenka roku. Tam mogą wygrać takie hity jak "Man I Need" Olivii Dean, "Where Is My Husband" Raye, "Messy" Loli Young, "Azizam" Eda Sheerana oraz "Defying Gravity" w wykonaniu Cynthii Erivo i Ariany Grande. Nie ma wątpliwości, że gala Brit Awards 2026 będzie pełna emocji. Gdzie i kiedy można ją obejrzeć?

Brit Awards 2026 - transmisja

Dla fanów tego typu wydarzeń mamy dobre informacje. Galę Brit Awards 2026 bez problemu będzie można obejrzeć w Polsce. Co prawda nie ma co liczyć na transmisję w telewizji, ale będzie łatwo dostępny stream online. Rozdanie Brit Awards 2026 odbędzie się w sobotę, 28 lutego o godzinie 21:15 czasu polskiego. Transmisja będzie dostępna na kanale BRITs na YouTube.

Brit Awards 2026 - gwiazdy

Na rozdaniu najważniejszych brytyjskich nagród muzycznych pojawi się plejada gwiazd. Prowadzącym gali Brit Awards 2026 będzie Jack Whitehall. Z kolei występy na scenie zaprezentują:

Olivia Dean

Mark Ronson

Harry Styles

Wolf Alice

Rosalía

Huntrix: Ejae, Audrey Nuna and Rei Ami

Alex Warren

Sombr

Raye