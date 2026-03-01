Ekstraklasa: Derby Śląska rozstrzygnięte. Trener Górnika Zabrze mówi o niesprawiedliwości?

Ocena trenera Górnika po derbach Katowic

Trener Górnika Zabrze, Michal Gasparik, po wyjazdowym meczu z GKS Katowice w 23. kolejce Ekstraklasy, zakończonym porażką 1:3, skupił się na analizie stworzonych sytuacji bramkowych. Podkreślił, że jego drużyna pomimo straty punktów, wykazała się inicjatywą i stworzyła liczne okazje do zdobycia goli, co jednak nie przełożyło się na wynik końcowy.

Gasparik zaznaczył, że choć jego zespół nie zdobył punktów, to gra Górnika jest atrakcyjna dla widzów. Nie ukrywał, że w szatni po spotkaniach widzi frustrację piłkarzy, jednakże podczas przygotowań do kolejnych meczów zawodnicy wykazują się profesjonalizmem i optymizmem. Szkoleniowiec zasygnalizował również, że drużyna przygotowuje się do ćwierćfinału Pucharu Polski.

– Wszyscy widzieli, że przegrał zespół lepszy – ocenił trener Górnika Zabrze Michal Gasparik wyjazdowy mecz z GKS Katowice w 23. kolejce ekstraklasy, w którym jego piłkarze ulegli 1:3.

– Nie jesteśmy skuteczni. Potrzebujemy zdobyć bramkę jako pierwsi. Graliśmy dobrze, mieliśmy okazje bramkowe. Nikt nie stworzył ich w meczach z Katowiczanami. Tylko nie możemy tracić gola przy pierwszej sytuacji. Nie chcieliśmy punktu, bo czuliśmy, że chcemy trzech, a nie mamy nic – dodał.

– Widać pomysł w grze, jakość, tylko gole nie wpadają. Trzeba dalej pracować na sto procent – zaznaczył.

– Ale potem, kiedy rozpoczynamy przygotowania, robimy analizy, zawodnicy są super. Trenują, są w dobrym nastroju. Chcą się przełamać. Teraz przed nami ćwierćfinał Pucharu Polski z Lechem Poznań – powiedział szkoleniowiec Zabrzan.

Sukces GKS Katowice w Ekstraklasie i cele

Trener GKS Katowice, Rafał Górak, wyraził ogromne zadowolenie z trzech punktów zdobytych w derbowym spotkaniu z Górnikiem Zabrze. Podkreślił, że mimo że mecz miał wiele faz i był emocjonujący pod obiema bramkami, jego drużyna wykazała się doskonałą organizacją oraz zdolnością do wytrzymania naporu rywala, co pozwoliło zrealizować założony plan.

Szkoleniowiec GKS zaznaczył, że Katowiczanie konsekwentnie pokazują ogromną chęć wygrywania, co pozwala im skutecznie wychodzić z trudnych momentów w meczach. Podkreślił również, że zespół w obecnej rundzie zdaje egzamin z charakteru i jedności, a każde zwycięstwo znacząco buduje morale drużyny. Poinformował też o nadchodzącym ćwierćfinale Pucharu Polski przeciwko Widzewowi Łódź.

– Spotkanie miało kilka faz, bywało gorąco pod obiema bramkami. Byliśmy bardzo dobrze zorganizowani. Drużyna wytrzymała napór rywala. Bardzo dobrze zareagowaliśmy. Zrealizowaliśmy nasz plan. Znów wygraliśmy zespołowością, zawziętością, ogromnym charakterem, sercem, wolą walki i bardzo wysokimi umiejętnościami poszczególnych piłkarzy – tłumaczył.

– Trzeba umieć się zmierzyć z naporem przeciwnika. W tej rundzie drużyna zdaje egzamin w sytuacji, w jakiej znaleźliśmy się po jesieni. Zwycięstwo buduje morale zespołu. Czujemy się silni i zjednoczeni. Zagramy teraz o półfinał Pucharu Polski – podsumował.

