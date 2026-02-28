GKS Katowice pokonuje Górnik Zabrze. Ostatnie minuty przyniosły sensację na Śląsku

GKS Katowice kontra Górnik Zabrze: decydujące gole

Spotkanie GKS Katowice z Górnikiem Zabrze zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 3:1, jednak losy meczu ważyły się długo. Pierwsza połowa przyniosła remis 1:1, z bramkami zdobytymi przez Bartosza Nowaka dla GKS-u w 23. minucie oraz Sondre Lisetha dla Górnika tuż przed przerwą, w 44. minucie.

Obie drużyny pokazały dużą wolę walki, a kibice zgromadzeni na stadionie byli świadkami zaciętej rywalizacji od pierwszych minut. Zespoły schodziły na przerwę z wyrównanym wynikiem, który utrzymywał się dzięki skutecznym interwencjom bramkarzy. Taki obrót spraw zapowiadał niezwykle emocjonującą drugą część spotkania, w której miała rozstrzygnąć się kwestia zwycięstwa.

Bramki GKS Katowice i Górnika Zabrze: kto strzelił?

Decydujące ciosy padły w końcówce meczu, zmieniając wynik na korzyść GKS-u. Marcel Wędrychowski zdobył bramkę na 2:1 w 85. minucie, a wynik 3:1 ustalił Arkadiusz Jędrych z rzutu karnego w 90+7. minucie. Te dwie bramki przesądziły o końcowym rezultacie i triumfie gospodarzy.

Podczas meczu sędzia Patryk Gryckiewicz z Torunia pokazał żółte kartki Adamowi Zrelakowi i Sebastianowi Milewskiemu z GKS Katowice oraz Patrikowi Hellebrandowi z Górnika Zabrze. Spotkanie obserwowało 13 404 widzów, co świadczyło o dużym zainteresowaniu tym śląskim pojedynkiem w Ekstraklasie. Widownia była świadkiem pełnego dramaturgii widowiska.

Składy GKS Katowice i Górnik Zabrze

Trener GKS Katowice wystawił skład, w którym znaleźli się m.in. Rafał Strączek, Alan Czerwiński, Arkadiusz Jędrych i Bartosz Nowak, który otworzył wynik meczu. W trakcie spotkania dokonano pięciu zmian, wprowadzając Borję Galana, Damiana Rasaka, Marcela Wędrychowskiego, Ilję Szkurina oraz Emana Markovicia. Te roszady miały wpływ na dynamikę gry.

W ekipie Górnika Zabrze zagrali m.in. Marcel Łubik, Rafał Janicki, Paweł Bochniewicz i Sondre Liseth, autor wyrównującego gola. Zmiany w zespole Górnika objęły wprowadzenie Ondreja Zmrzlego, Roberto Massimo, Jarosława Kubickiego, Michała Rakoczego oraz Borisława Rupanowa w drugiej połowie, co miało odmienić losy meczu. Ostatecznie jednak nie przyniosły pożądanego rezultatu.

