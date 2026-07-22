ESKA Summer City ponownie w PKL Solina! Wakacyjna zabawa i mnóstwo pozytywnej energii

Wakacyjna trasa ESKA Summer City trwa w najlepsze! Tym razem nasz patrol zawitał do PKL Solina, gdzie czekała na nas wyjątkowa atmosfera, piękna pogoda i mnóstwo osób gotowych na wspólną zabawę. To już kolejna wizyta ESKI w tym miejscu podczas tegorocznych wakacji – po spotkaniu 6 lipca ponownie mieliśmy okazję spędzić dzień razem ze słuchaczami i odwiedzającymi Solinę.

PKL Solina, jako główny sponsor wakacyjnej trasy ESKA Summer City po regionie, stał się jednym z najważniejszych przystanków naszego patrolu. To miejsce, które latem przyciąga tłumy turystów, oferując wyjątkowe widoki i wiele atrakcji dla całych rodzin.

Na miejscu przygotowaliśmy atrakcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Były gry i zabawy, w których każdy mógł sprawdzić swoją wiedzę, refleks oraz szczęście. Nie zabrakło również rozmów o wakacyjnych planach– pytaliśmy odwiedzających, gdzie wybierają się tego lata, jak spędzają urlop i jakie miejsca na Podkarpaciu warto odwiedzić.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się nasze stanowisko, przy którym rozdawaliśmy gadżety Radia ESKA. Uczestnicy zabawy chętnie odbierali upominki, robili sobie z nami pamiątkowe zdjęcia i dzielili się dobrym humorem. To właśnie takie spotkania są dla nas najważniejszą częścią akcji ESKA Summer City.

Nie mogliśmy oczywiście pominąć jednej z największych atrakcji PKL Solina– przejażdżki kolejką gondolową. Podczas podróży podziwialiśmy spektakularną panoramę Jeziora Solińskiego oraz bieszczadzkie krajobrazy. Widoki zachwycały, a słoneczna pogoda sprawiła, że był to idealny dzień na odkrywanie uroków tego miejsca.

Dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili nas podczas tego wakacyjnego spotkania w PKL Solina. Wasze uśmiechy, energia i wspólna zabawa sprawiają, że ESKA Summer City nabiera wyjątkowego charakteru.

To jeszcze nie koniec naszej wakacyjnej trasy! Słuchajcie Radia ESKA Rzeszów i śledźcie nasze kanały, żeby wiedzieć, gdzie pojawimy się następnym razem.

Materiał sponsorowany