The Weeknd na PGE Narodowym - GODZINA koncertu. O której koncert? Są zmiany w regulaminie!

The Weeknd w Warszawie 2026 - godzina koncertu jest już znana. Artysta powraca do naszego kraju z aż dwoma stadionowymi widowiskami, które zaprezentuje na PGE Narodowym kolejno 4 i 5 sierpnia. "After Hours Til Dawn Tour" to prawdopodobnie ostatnie tournee The Weeknda pod pseudonimem artystycznym. Tym większe budzi ono zainteresowanie. Bilety na koncerty są jeszcze dostępne.

The Weeknd 2026 - zmiany w regulaminie

Agencja koncertowa Live Nation poinformowała o ważnych zmianach w regulaminie. Ze względu na upały uczestnicy koncertów wokalisty będą mogli wnieść na teren imprezy butelkę wody o pojemności pół litra.

Od koncertu The Weeknd (04.08.2026) na wszystkie organizowane przez nas wydarzenia będzie można wnosić plastikowe lub papierowe kubki bez przykrywki, wypełnione wyłącznie wodą, o pojemności max. do 1L. Wyjątek stanowią koncerty The Weeknd, po konsultacjach z przedstawicielami artysty i analizie kwestii bezpieczeństwa, w związku z prognozowanymi wysokimi temperaturami, dopuszczone będzie wyjątkowo również wniesienie plastikowych butelek z wodą, pod warunkiem, że będą bez korka / zakrętki (pojemność max. do 0,5L). Możliwość wniesienia butelek z wodą dotyczy wyłącznie koncertów The Weeknd i nie oznacza zmiany zasad obowiązujących podczas pozostałych wydarzeń - czytamy.

Przedstawiono również oficjalny harmonogram. Wiemy już, o której zacznie się koncert The Weeknda w Polsce!

Wywiad Roksana Wegiel

The Weeknd Warszawa 2026 - godzina koncertu

The Weeknd powraca do Polski, a my znamy już harmonogram wydarzenia. Przed artystą w oba dni - 4 i 5 sierpnia 2026 roku - zaprezentuje się support w postaci Playboia Cartiego, znanego m.in. ze współpracy właśnie z The Weekndem. Wokaliści stworzyli takie hity jak "Timeless" i "Popular" z Madonną. Oto oficjalna rozpiska godzinowa udostępniona przez Live Nation Polska:

17:00 otwarcie bram

18:50 Prince 85

19:35 Playboi Carti

20:45 The Weeknd

Organizatorzy podkreślają jednak, że podane godziny są orientacyjne i mogą ulec zmianie. Poniżej przypominamy zdjęcia z koncertu artysty w 2023 roku.