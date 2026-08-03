Kolejne ważne zmiany w regulaminie Live Nation! Tym razem chodzi o wnoszenie wody

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-08-03 9:32

Już jakiś czas temu uwagę polskich mediów, a w szczególności osób, które aktywnie biorą udział w dużych koncertach, organizowanych w naszym kraju, zwróciły pewne zmiany, które zaszły w regulaminie Live Nation. Te dotyczyły wtedy wnoszenia na miejsce wydarzenia toreb i nerek. Teraz organizator poinformował o kolejnym udogodnieniu, dotyczącym wnoszenia wody.

Oświetlony stadion PGE Narodowy z góry. Wewnątrz scena i tłum fanów. O zmianach w regulaminach koncertów przeczytasz w Eska.
Autor: Otwarcie Stadionu Narodowego, Styczeń 2012, Warszawa 2012, Architektura Nowoczesna, Stadion Narodowy, Koncert/ AKPA

To wiosną tego roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał komunikat, w którym informował o nałożeniu na Live Nation kary w wysokości aż 15 milionów złotych. Miało to związek ze zmianami, jakie w ostatnich latach zaszły w regulaminie organizatora, a które dotyczyły możliwości wnoszenia na wydarzenia choćby niewielkiej torebki czy bagażu. Zaczęły pojawiać się zapisy całkowicie zakazujące wnoszenia jakiegokolwiek bagażu. Uczestnicy byli zmuszani do korzystania z płatnych depozytów, kosztujących 50 zł. Dodatkowym utrudnieniem były gigantyczne kolejki przed i po koncercie, co wywoływało ogromne niezadowolenie wśród fanów.

UOKiK uznał za niedozwolone zapisy zakazujące wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów oraz te ograniczające prawa klientów do zwrotu pieniędzy za anulowane imprezy. W odpowiedzi na komunikat Live Nation wydało własne oświadczenie, w którym dał do zrozumienia, że że nie zgadza się z oceną UOKiK, w związku z czym zamierza się odwołać od oceny, gdyż nie jest ona prawomocna. 

The Weeknd najlepsze wykony na żywo

Coś jednak w tej materii zaczęło się zmieniać, o czym przekonali się jako pierwsi uczestnicy koncertu Bad Bunny'ego na PGE Narodowym w połowie lipca tego roku. Już takie osoby mogły wnieść na wydarzenie niewielką torebkę lub nerkę. Kolejno to przy okazji występów System of a Down w Warszawie oraz Marilyna Mansona w Łodzi, za organizację których również odpowiadało Live Nation, informowano w poradnikach koncertowych, iż:

Z uwagi na Twój komfort i bezpieczeństwo, na teren imprezy masowej będzie możliwe wejście z torbą/nerka/torebką lub innym przedmiotem służącym do przechowywania rzeczy w wymiarach NIE większych niż 21 cm × 15 cm × 6 cm (długość x wysokość x grubość). Jeśli zdecydujesz się na przyniesienie ze sobą wyżej opisanego przedmiotu, wejście na teren imprezy masowej może zająć Ci więcej czasu ze względu na kontrolę bezpieczeństwa.

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Będzie można wnosić wodę na koncerty, organizowane przez Live Nation!

Teraz przyszła kolej na kolejną zmianę organizacyjną dla uczestników wydarzeń, organizowanych przez Live Nation. Wraz z publikacją informacji odnośnie dwóch koncertów The Weeknda, które odbędą się na warszawskim PGE Narodowym w dniach 4-5 sierpnia okazało się, że na stadion będzie można wnieść plastikowe lub papierowe kubki bez przykrywki, wypełnione wyłącznie wodą, o pojemności max. do 1L. Zmiana ta będzie obowiązywać od koncertów kanadyjskiego gwiazdora i będzie aktualna także na kolejnych, za organizację których odpowiedzialne jest Live Nation.

Z racji tego, że w dni, kiedy mają mieć miejsce pokazy The Weeknda spodziewana jest bardzo wysoka temperatura, zdecydowano się na wprowadzenie dodatkowych udogodnień w związku z wnoszeniem wody. Zaznaczono przy tym, że obowiązywać będą one tylko w kontekście dwóch koncertów tego artysty:

Od koncertu The Weeknd (04.08.2026) na wszystkie organizowane przez nas wydarzenia będzie można wnosić plastikowe lub papierowe kubki bez przykrywki, wypełnione wyłącznie wodą, o pojemności max. do 1L. Wyjątek stanowią koncerty The Weeknd, po konsultacjach z przedstawicielami artysty i analizie kwestii bezpieczeństwa, w związku z prognozowanymi wysokimi temperaturami, dopuszczone będzie wyjątkowo również wniesienie plastikowych butelek z wodą, pod warunkiem, że będą bez korka / zakrętki (pojemność max. do 0,5L). Możliwość wniesienia butelek z wodą dotyczy wyłącznie koncertów The Weeknd i nie oznacza zmiany zasad obowiązujących podczas pozostałych wydarzeń - brzmi pełny komunikat Live Nation.

The Weeknd - tak wyglądają koncerty w ramach trasy After Hours Til Dawn Tour:

The Weeknd
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The Weeknd
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