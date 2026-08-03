Kolejne ważne zmiany w regulaminie Live Nation! Tym razem chodzi o wnoszenie wody

To wiosną tego roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał komunikat, w którym informował o nałożeniu na Live Nation kary w wysokości aż 15 milionów złotych. Miało to związek ze zmianami, jakie w ostatnich latach zaszły w regulaminie organizatora, a które dotyczyły możliwości wnoszenia na wydarzenia choćby niewielkiej torebki czy bagażu. Zaczęły pojawiać się zapisy całkowicie zakazujące wnoszenia jakiegokolwiek bagażu. Uczestnicy byli zmuszani do korzystania z płatnych depozytów, kosztujących 50 zł. Dodatkowym utrudnieniem były gigantyczne kolejki przed i po koncercie, co wywoływało ogromne niezadowolenie wśród fanów.

UOKiK uznał za niedozwolone zapisy zakazujące wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów oraz te ograniczające prawa klientów do zwrotu pieniędzy za anulowane imprezy. W odpowiedzi na komunikat Live Nation wydało własne oświadczenie, w którym dał do zrozumienia, że że nie zgadza się z oceną UOKiK, w związku z czym zamierza się odwołać od oceny, gdyż nie jest ona prawomocna.

The Weeknd najlepsze wykony na żywo

Coś jednak w tej materii zaczęło się zmieniać, o czym przekonali się jako pierwsi uczestnicy koncertu Bad Bunny'ego na PGE Narodowym w połowie lipca tego roku. Już takie osoby mogły wnieść na wydarzenie niewielką torebkę lub nerkę. Kolejno to przy okazji występów System of a Down w Warszawie oraz Marilyna Mansona w Łodzi, za organizację których również odpowiadało Live Nation, informowano w poradnikach koncertowych, iż:

Z uwagi na Twój komfort i bezpieczeństwo, na teren imprezy masowej będzie możliwe wejście z torbą/nerka/torebką lub innym przedmiotem służącym do przechowywania rzeczy w wymiarach NIE większych niż 21 cm × 15 cm × 6 cm (długość x wysokość x grubość). Jeśli zdecydujesz się na przyniesienie ze sobą wyżej opisanego przedmiotu, wejście na teren imprezy masowej może zająć Ci więcej czasu ze względu na kontrolę bezpieczeństwa.

Będzie można wnosić wodę na koncerty, organizowane przez Live Nation!

Teraz przyszła kolej na kolejną zmianę organizacyjną dla uczestników wydarzeń, organizowanych przez Live Nation. Wraz z publikacją informacji odnośnie dwóch koncertów The Weeknda, które odbędą się na warszawskim PGE Narodowym w dniach 4-5 sierpnia okazało się, że na stadion będzie można wnieść plastikowe lub papierowe kubki bez przykrywki, wypełnione wyłącznie wodą, o pojemności max. do 1L. Zmiana ta będzie obowiązywać od koncertów kanadyjskiego gwiazdora i będzie aktualna także na kolejnych, za organizację których odpowiedzialne jest Live Nation.

Z racji tego, że w dni, kiedy mają mieć miejsce pokazy The Weeknda spodziewana jest bardzo wysoka temperatura, zdecydowano się na wprowadzenie dodatkowych udogodnień w związku z wnoszeniem wody. Zaznaczono przy tym, że obowiązywać będą one tylko w kontekście dwóch koncertów tego artysty:

Od koncertu The Weeknd (04.08.2026) na wszystkie organizowane przez nas wydarzenia będzie można wnosić plastikowe lub papierowe kubki bez przykrywki, wypełnione wyłącznie wodą, o pojemności max. do 1L. Wyjątek stanowią koncerty The Weeknd, po konsultacjach z przedstawicielami artysty i analizie kwestii bezpieczeństwa, w związku z prognozowanymi wysokimi temperaturami, dopuszczone będzie wyjątkowo również wniesienie plastikowych butelek z wodą, pod warunkiem, że będą bez korka / zakrętki (pojemność max. do 0,5L). Możliwość wniesienia butelek z wodą dotyczy wyłącznie koncertów The Weeknd i nie oznacza zmiany zasad obowiązujących podczas pozostałych wydarzeń - brzmi pełny komunikat Live Nation.

The Weeknd - tak wyglądają koncerty w ramach trasy After Hours Til Dawn Tour: