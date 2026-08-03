Opel zaprasza do Energylandii. W strefie Corsa Made for Fun zobaczysz premierowo nową Corsę GSE

Wakacyjna strefa Opla w Energylandii

Lato to czas wyjazdów, rodzinnych atrakcji i poszukiwania nowych sposobów na aktywne spędzanie wolnego czasu. Właśnie z myślą o wakacyjnej atmosferze marka Opel przygotowała specjalną strefę Corsa Made for Fun, która przez dwa tygodnie będzie dostępna dla odwiedzających Energylandię.

Od 1 do 14 sierpnia na gości największego parku rozrywki w kraju czeka specjalna strefa pełna atrakcji, w której nie zabraknie premierowego modelu samochodu, konkursów z nagrodami i wirtualnej rywalizacji.

Premierowy pokaz nowego Opla Corsy GSE

Największą atrakcją motoryzacyjną wydarzenia będzie bez wątpienia pierwszy w Polsce publiczny pokaz nowego Opla Corsy GSE. To najmocniejsza seryjna Corsa, jaka kiedykolwiek trafiła do oferty producenta, otwierająca nowy rozdział w historii sportowych modeli marki.

W pełni elektryczny hot hatch rozwija moc 281 KM i generuje 345 Nm momentu obrotowego. Sprint od 0 do 100 km/h zajmuje mu zaledwie 5,5 sekundy, co pokazuje, że kompaktowe auto może zapewniać naprawdę sportowe osiągi. Dla wielu odwiedzających będzie to pierwsza okazja, aby zobaczyć ten model z bliska.

W strefie nie zabraknie również dobrze znanej Opla Corsy – miejskiego bestsellera marki, który od lat łączy kompaktowe wymiary z nowoczesnymi rozwiązaniami oraz dynamicznym charakterem.

Gaming, konkursy i motoryzacyjna rywalizacja

Na odwiedzających czeka także specjalnie przygotowana strefa gamingowa z profesjonalnymi symulatorami jazdy. To właśnie tam będzie można usiąść za wirtualną kierownicą Opla Corsy GT Vision Gran Turismo i sprawdzić swoje umiejętności podczas cyfrowej rywalizacji. Organizatorzy przygotowali również konkursy z nagrodami. Do zdobycia będą między innymi Fast Passy, dzięki którym zwycięzcy będą mogli szybciej skorzystać z atrakcji dostępnych w Energylandii.

Całość uzupełnią dodatkowe aktywacje motoryzacyjne przygotowane przez markę Opel, dzięki którym strefa ma stać się miejscem łączącym świat nowoczesnych technologii z wakacyjną rozrywką.

Blowek zaprasza na otwarcie wydarzenia

Wyjątkowym momentem inauguracji strefy będzie wizyta Karola Gązwy, znanego w internecie jako Blowek. Twórca pojawi się w Energylandii już 1 sierpnia jako gość specjalny marki Opel. Fani będą mogli spotkać influencera osobiście, zrobić sobie z nim pamiątkowe zdjęcie oraz spędzić czas w strefie Opel Corsa Made for Fun. Dla wielu młodszych odwiedzających będzie to jedna z największych atrakcji pierwszego dnia wydarzenia.

Motoryzacja i rozrywka w jednym miejscu

Akcja Opel Corsa Made for Fun pokazuje, że świat motoryzacji można połączyć z rozrywką w lekkiej, wakacyjnej formule. Obok premierowych samochodów pojawią się nowoczesne technologie, gaming oraz atrakcje przygotowane z myślą o całych rodzinach.

Przez dwa tygodnie Energylandia stanie się miejscem, w którym emocje towarzyszące największym rollercoasterom spotkają się z motoryzacyjną pasją. To propozycja dla wszystkich, którzy podczas letniego wypoczynku chcą zobaczyć coś nowego, spróbować swoich sił w wirtualnych wyścigach i przy okazji poznać najnowszą odsłonę jednego z najbardziej rozpoznawalnych modeli marki Opel.

Jeśli w pierwszej połowie sierpnia planujesz wizytę w Energylandii, warto zajrzeć również do strefy przygotowanej przez Opla. To okazja nie tylko do zobaczenia premierowego modelu Corsy GSE, ale również do udziału w aktywnościach, które mogą zainteresować zarówno miłośników samochodów, jak i osoby szukające dodatkowych atrakcji podczas dnia spędzonego w największym parku rozrywki w Polsce. Nie może cię tam zabraknąć!

Tekst sponsorowany