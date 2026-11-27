Łamliwe i rozdwajające się paznokcie często są wynikiem kontaktu z detergentami, wodą, acetonem lub nieprawidłowego usuwania manicure hybrydowego, a także niedoborów żywieniowych.

Prostym i niedrogim sposobem na poprawę kondycji paznokci jest regularne stosowanie oliwy z oliwek, która nawilża, zwiększa elastyczność i chroni płytkę przed uszkodzeniami.

Kluczowa jest regularność zabiegów, a oliwa stanowi wsparcie dla kompleksowej pielęgnacji i zdrowej diety, nie zastępując diagnostyki lekarskiej w przypadku utrzymujących się problemów.

Zadbane dłonie są naszą wizytówką, jednak nie zawsze udaje się utrzymać paznokcie w dobrej formie. Bywa, że wystarczy kilka dni intensywnego sprzątania, kontaktu z detergentami czy częstego mycia rąk, by płytka zaczęła się rozdwajać i łamać. Problem może mieć wiele przyczyn, a niektóre z nich łatwo przeoczyć.

Dlaczego paznokcie stają się kruche?

Paznokcie zbudowane są przede wszystkim z keratyny, czyli białka, które odpowiada za ich twardość i strukturę. Na ich wygląd wpływa między innymi dieta, stan zdrowia, pielęgnacja oraz codzienne czynności. Długotrwały kontakt z wodą, środkami czystości czy zmywaczem zawierającym aceton może osłabiać płytkę. Nie bez znaczenia jest również wykonywanie manicure hybrydowego, zwłaszcza jeśli jego usuwanie odbywa się w nieodpowiedni sposób. Czasem przyczyną problemu są niedobory składników odżywczych, na przykład żelaza, albo zaburzenia hormonalne. Jeśli paznokcie nagle zaczynają się mocno łamać, a problem utrzymuje się przez dłuższy czas, warto skonsultować się z lekarzem.

Naklejki hybrydowe na paznokcie - test redaktorek

Domowy sposób na pielęgnację paznokci. Wmasuj to w płytkę, a zapomnisz o kruchych i łamliwych paznokciach

Kiedy zauważymy, że nasze paznokcie zaczynają się łamać, często sięgamy po drogeryjne odzywki. Nie zawsze jednak potrzebujemy kosmetyków z długą listą składników. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, iż oliwa z oliwek, którą większość z nas ma w kuchni, może przydać się także w pielęgnacji dłoni. Zawiera tłuszcze oraz substancje o właściwościach antyoksydacyjnych, a stosowana na skórę pomaga ograniczyć utratę wilgoci i poprawić jej miękkość. Regularne natłuszczanie paznokci i skórek może zmniejszyć ich przesuszenie, poprawić elastyczność oraz sprawić, że płytka będzie mniej podatna na uszkodzenia mechaniczne.

Jak stosować oliwę, żeby przyniosła korzyści?

Wystarczy niewielka ilość produktu. Najlepiej wybrać oliwę dobrej jakości, a następnie nanieść po kropli na każdy paznokieć i skórki. Delikatny masaż przez kilkadziesiąt sekund pomoże dokładnie rozprowadzić ją po powierzchni. Zabieg warto wykonywać wieczorem, kiedy dłonie nie są już narażone na częste mycie. Można również przygotować krótką kąpiel dla paznokci. Wystarczy lekko ogrzać oliwę, pilnując, by nie była gorąca, i zanurzyć w niej opuszki palców na około 10-15 minut. Po zabiegu nadmiar tłuszczu należy delikatnie usunąć ręcznikiem.

Domowa pielęgnacja nie przynosi efektów z dnia na dzień. Paznokcie potrzebują czasu, by odrosnąć, dlatego regularność jest ważniejsza niż jednorazowy zabieg. Warto też nosić rękawiczki podczas sprzątania, ograniczyć agresywne preparaty i zadbać o urozmaiconą dietę. Oliwa nie zastąpi właściwej diagnostyki ani kompleksowej pielęgnacji, ale może być niedrogim sposobem na poprawę nawilżenia paznokci i skórek.

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