Adam Małysz i jego ślub przed wybuchem Małyszomanii

Adam Małysz to obok Kamila Stocha najwybitniejszy polski skoczek narciarski wszech czasów. Na początku XXI wieku jego sukcesy wywołały w Polsce zjawisko nazywane „Małyszomanią”, dzięki któremu skoki narciarskie stały się jedną z najpopularniejszych dyscyplin sportowych w kraju. Kibice nie wyobrażali sobie wówczas zimowych weekendów bez oglądania startów zawodnika z Wisły, który w szczytowej formie deklasował rywali niezależnie od warunków wietrznych.

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Zanim jednak nadeszły największe triumfy sportowe, skoczek uporządkował swoje życie prywatne. W 1997 roku, mając 20 lat, wziął ślub z Izabelą, a jeszcze w tym samym roku na świat przyszła ich córka Karolina, która dziś sama jest już mężatką. W przyszłym roku małżonkowie będą świętować 30. rocznicę zawarcia związku, a sam sportowiec opowiedział o kulisach wspólnego życia w najnowszym wywiadzie.

Archiwalne zdjęcia Adama i Izabeli Małyszów

Dużą popularnością w sieci cieszą się archiwalne fotografie Adama i Izabeli Małyszów, które przypominają początki ich trwającego blisko trzy dekady małżeństwa.

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Adam Małysz o kryzysach i rozmowach o rozwodzie

W relacji Adama i Izabeli Małyszów nie zawsze panuje wyłącznie sielanka i zdarzają się również gorsze dni. Jak jednak pokazuje wieloletni staż ich związku, małżonkom zawsze udaje się zażegnać spory.

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„Potrafimy się pokłócić i nie odzywać do siebie. Wierzę w to, że jesteśmy "po niemiecku", czyli nie umiemy się dogadać. I tak jest. Zawsze jednak myślę, że najważniejsze jest to, żeby umieć się pogodzić, a nie pokłócić, bo pokłócić potrafi się każdy” – zauważył Adam Małysz w programie „Zbliżenie. Mówię Wam” na antenie TVN7.

W trakcie małżeńskich sprzeczek między skoczkiem a jego żoną pojawiał się niekiedy temat rozwodu, choć służył on raczej jako straszak niż realna zapowiedź rozstania.

„Były trudne momenty. Myślę, że tak jest w każdym małżeństwie. (...) Nie powiedziałbym, że rozwód był na horyzoncie, ale padały czasem słowa: "No to się rozwiedź". Rzucała je jedna albo druga strona” – wyznał legendarny polski skoczek.

„Najłatwiej jest się rozwieść, kiedy pojawia się jakiś problem albo coś w drugiej osobie nam nie odpowiada. Znaleźć sposób na pewne rzeczy, rozwiązać problem i dogadać się jest znacznie trudniej” – dodał Adam Małysz, zaznaczając przy tym, że wspólnie z żoną Izabelą stawiają na rozwiązywanie problemów.