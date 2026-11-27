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Najważniejsze informacje o promocji na Black Friday w Rossmannie
Oto kluczowe warunki wielkiej wyprzedaży zapachowej przygotowanej na tegoroczny Black Week i Black Friday:
- mechanizm akcji: 1+1 gratis na wszystkie produkty oznaczone etykietą „PERFUMY 1+1” (perfumy, wody perfumowane i toaletowe, mgiełki zapachowe oraz zestawy prezentowe) – zapachy można miksować dowolnie, a rabat równy wartości tańszego produktu rozkłada się proporcjonalnie na oba artykuły w koszyku,
- wysokość rabatu: oszczędność do 50% wartości zestawu (gdy wybierzemy dwa flakony w tej samej cenie), sięgająca od kilkudziesięciu złotych na zapachach codziennych aż do ponad 400–500 zł przy zakupie flakonów z półki luksusowej,
- objęty asortyment: tysiące zapachów damskich, męskich i unisex – od domów mody (Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Carolina Herrera, Mugler, Burberry, Dolce & Gabbana, Hugo Boss, Calvin Klein), przez bijące rekordy popularności perfumy arabskie (Lattafa, Armaf, Afnan, French Avenue, Rasasi), aż po zapachy gwiazd i mgiełki (Sabrina Carpenter, Victoria's Secret, Bruno Banani, Banderas),
- kanały sprzedaży: drogerie stacjonarne, strona internetowa rossmann.pl oraz aplikacja mobilna (uwaga: wybrane zapachy luksusowe mają oznaczenie „Tylko online”),
- czas trwania: akcja obowiązuje od 23 do 30 listopada 2026 roku (do końca Cyber Monday) lub do wcześniejszego wyczerpania zapasów.
Szczegółowy przegląd ofert i realne wyliczenia oszczędności
Akcja wyprzedażowa pozwala na pełną swobodę łączenia różnych marek, pojemności oraz kategorii (można np. zestawić zapach damski z męskim i od razu skompletować dwa prezenty pod choinkę). Największy zysk uzyskamy wtedy, gdy połączymy w parę dwa flakony o zbliżonej lub identycznej cenie regularnej.
1. Zapachy luksusowe i niszowe – nawet ponad 400–500 zł w kieszeni
Wybierając dwa flakony z najwyższej półki cenowej (wielu z nich warto szukać bezpośrednio na stronie internetowej z uwagi na szerszy asortyment online), można zatrzymać w portfelu równowartość drugiego luksusowego zapachu:
- duet Giorgio Armani i Yves Saint Laurent: łącząc wodę perfumowaną Giorgio Armani My Way (50 ml, cena regularna 429,99 zł) oraz Yves Saint Laurent Libre (50 ml, cena regularna 399,99 zł), łączny rachunek z poziomu 829,98 zł spada o 399,99 zł – za dwa kultowe flakony płacimy łącznie 429,99 zł (po ok. 215 zł za sztukę, czyli 48% taniej). Jeszcze większą kwotę (nawet 479,99–549,99 zł) zaoszczędzimy, łącząc w parę wersje Armani My Way Parfum (50 ml za 479,99 zł), wkład uzupełniający 100 ml (499,99 zł) lub My Way Nectar (90 ml za 549,99 zł),
- szpilka Carolina Herrera i gwiazda Muglera: wybierając wodę perfumowaną Carolina Herrera Good Girl Blush (30 ml, cena 349,99 zł) oraz kultowy zapach Mugler Angel Elixir w szafirowym flakonie (50 ml, cena 349,99 zł – dostępny online), za cały zestaw zamiast 699,98 zł zapłacimy 349,99 zł (czyli po 175 zł za flakon). Dostępna jest również mniejsza pojemność Mugler Angel Elixir (25 ml za 299,99 zł – w duecie 1+1 wychodzi po 150 zł za sztukę),
- klasyki Burberry i Dolce & Gabbana: w promocji uczestniczą także m.in. woda perfumowana Burberry London (100 ml za 279,99 zł) oraz świeża woda toaletowa Dolce & Gabbana Light Blue (50 ml za 259,99 zł) – łącząc je w jeden koszyk, oszczędzamy 259,99 zł.
2. Zapachy ze średniej półki – hity Calvin Klein, Hugo Boss i Sabrina Carpenter
Popularne kompozycje znanych projektantów oraz gwiazd pozwalają na bardzo korzystne skompletowanie prezentów świątecznych bez nadwyrężania budżetu:
- kultowy Calvin Klein Euphoria w trzech pojemnościach: wybierając dwie sztuki wody perfumowanej Calvin Klein Euphoria (50 ml) w cenie regularnej 199,99 zł, finalna cena za dwa flakony wynosi 199,99 zł zamiast 399,98 zł (po 100 zł za sztukę). W akcji biorą udział także inne pojemności tego zapachu: 30 ml za 129,99 zł (w duecie 1+1 to tylko 65 zł za flakon!) oraz duży flakon 100 ml za 229,99 zł (po 115 zł za sztukę),
- duży flakon CK IN2U oraz Eternity Moment: dodając do koszyka dwa flakony wody toaletowej Calvin Klein CK IN2U (150 ml, cena 149,99 zł), opłata za sztukę spada do 75 zł (oszczędność 149,99 zł). Z kolei woda perfumowana Calvin Klein Eternity Moment (100 ml) kosztuje 179,99 zł (w parze 1+1 zaledwie 90 zł za 100 ml),
- zestawy prezentowe i mgiełki: promocją 1+1 objęto również gotowe zestawy świąteczne (zawierające perfumy w komplecie z balsamem do ciała, żelem pod prysznic lub dezodorantem, idealne do warstwowego nakładania zapachu, tzw. layeringu), a także uwielbiane słodkie kompozycje marki Sabrina Carpenter oraz perfumowane mgiełki Victoria's Secret.
3. Viralowe perfumy arabskie 1+1 gratis – Lattafa, Armaf i Afnan od 55 zł za flakon
Ogromnym hitem tegorocznego Black Friday na stronie Rossmanna są słynące z wielogodzinnej trwałości perfumy arabskie marek Lattafa, Armaf, Afnan Perfumes, French Avenue oraz Rasasi, które biją rekordy popularności na TikToku i Instagramie:
- bestsellery Lattafa Yara oraz Lattafa Asad (100 ml): zarówno słodko-pudrowa damska woda perfumowana Lattafa Yara (100 ml), jak i intensywny, korzenny męski zapach Lattafa Asad (100 ml) kosztują w cenie regularnej 109,99 zł. Kupując dwa flakony w promocji 1+1 (np. jeden damski i jeden męski), zapłacimy za nie łącznie 109,99 zł zamiast 219,98 zł – czyli zaledwie 55 zł za pełnowymiarowy flakon 100 ml,
- otulająca Lattafa Khamrah oraz Khamrah Qahwa (100 ml, unisex): kultowe, słodko-korzenne kompozycje idealne na zimę wyceniono na 149,99 zł za 100 ml – przy zakupie dwóch sztuk w akcji 1+1 cena pojedynczego flakonu spada do 75 zł.
Warto wspomnieć, że równolegle z wyprzedażą perfum w Rossmannie trwają także mniejsze akcje z gratisami oraz świąteczny katalog (ważny od 26 listopada), w którym znajdziemy m.in. 1+1 gratis na pasty do zębów Dzintars, 2+1 gratis na wybrane produkty Always Ultra (do 2 grudnia) oraz przecenione zestawy pod choinkę, takie jak zestaw kosmetyków dla kobiet Green Pharmacy za 29,99 zł (zamiast 46,99 zł) czy kule do kąpieli Tso Moriri Pistacje & Słony Karmel za 26,99 zł (zamiast 34,99 zł).
Jak skorzystać z rabatu i na co uważać w regulaminie?
Skorzystanie z promocji jest bardzo proste i nie wymaga wpisywania żadnych kodów rabatowych. W sklepie internetowym rossmann.pl oraz w aplikacji mobilnej wystarczy dodać do koszyka dwa produkty oznaczone czerwoną etykietą „PERFUMY 1+1” – rabat naliczy się automatycznie w podsumowaniu zamówienia. W drogeriach stacjonarnych wystarczy natomiast podejść do kasy z dwoma wybranymi flakonami z oznaczonych półek.
Przed dokonaniem zakupów warto poznać cztery najważniejsze zasady z regulaminu akcji:
- naliczanie rabatu od cen regularnych: w myśl regulaminu promocja 1+1 naliczana jest od cen wyjściowych (regularnych). Oznacza to, że jeśli dany flakon był wcześniej objęty inną pojedynczą obniżką lub wyprzedażą, przy aktywacji mechanizmu 1+1 system weźmie pod uwagę jego cenę regularną – warto więc przed płatnością sprawdzić końcową kwotę w koszyku,
- oznaczenie „Tylko online” i szybkie wyprzedawanie zapasów: część zapachów z wyższej półki (np. Mugler Angel Elixir czy wybrane warianty Giorgio Armani My Way) jest dostępna wyłącznie w kanale internetowym, a najpopularniejsze pozycje (jak Calvin Klein Euphoria czy Lattafa Yara) błyskawicznie znikają ze stanów magazynowych online – w takim przypadku warto sprawdzić w aplikacji ich dostępność w najbliższej drogerii stacjonarnej,
- proporcjonalny podział zniżki na paragonie: kwota rabatu odpowiadająca tańszemu produktowi jest rozbijana proporcjonalnie na oba artykuły w koszyku, co ma znaczenie przy ewentualnych reklamacjach pojedynczego produktu,
- zasady zwrotów przy zakupach przez internet: korzystając z 14-dniowego prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, klient zobowiązany jest zwrócić cały zestaw promocyjny, czyli oba flakony zakupione w ramach jednej okazji 1+1.
Źródło: rossmann.pl