Najważniejsze informacje o promocji na Black Friday w Rossmannie

Oto kluczowe warunki wielkiej wyprzedaży zapachowej przygotowanej na tegoroczny Black Week i Black Friday:

mechanizm akcji: 1+1 gratis na wszystkie produkty oznaczone etykietą „PERFUMY 1+1” (perfumy, wody perfumowane i toaletowe, mgiełki zapachowe oraz zestawy prezentowe) – zapachy można miksować dowolnie , a rabat równy wartości tańszego produktu rozkłada się proporcjonalnie na oba artykuły w koszyku,

na wszystkie produkty oznaczone etykietą (perfumy, wody perfumowane i toaletowe, mgiełki zapachowe oraz zestawy prezentowe) – zapachy można , a rabat równy wartości tańszego produktu rozkłada się proporcjonalnie na oba artykuły w koszyku, wysokość rabatu: oszczędność do 50% wartości zestawu (gdy wybierzemy dwa flakony w tej samej cenie), sięgająca od kilkudziesięciu złotych na zapachach codziennych aż do ponad 400–500 zł przy zakupie flakonów z półki luksusowej,

oszczędność (gdy wybierzemy dwa flakony w tej samej cenie), sięgająca od kilkudziesięciu złotych na zapachach codziennych aż do przy zakupie flakonów z półki luksusowej, objęty asortyment: tysiące zapachów damskich, męskich i unisex – od domów mody ( Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Carolina Herrera, Mugler, Burberry, Dolce & Gabbana, Hugo Boss, Calvin Klein ), przez bijące rekordy popularności perfumy arabskie (Lattafa, Armaf, Afnan, French Avenue, Rasasi) , aż po zapachy gwiazd i mgiełki ( Sabrina Carpenter, Victoria's Secret, Bruno Banani, Banderas ),

tysiące zapachów damskich, męskich i unisex – od domów mody ( ), przez bijące rekordy popularności , aż po zapachy gwiazd i mgiełki ( ), kanały sprzedaży: drogerie stacjonarne, strona internetowa rossmann.pl oraz aplikacja mobilna (uwaga: wybrane zapachy luksusowe mają oznaczenie „Tylko online” ),

drogerie stacjonarne, strona internetowa oraz aplikacja mobilna (uwaga: wybrane zapachy luksusowe mają oznaczenie ), czas trwania: akcja obowiązuje od 23 do 30 listopada 2026 roku (do końca Cyber Monday) lub do wcześniejszego wyczerpania zapasów.

Autor: Rossmann/ Materiały prasowe

Szczegółowy przegląd ofert i realne wyliczenia oszczędności

Akcja wyprzedażowa pozwala na pełną swobodę łączenia różnych marek, pojemności oraz kategorii (można np. zestawić zapach damski z męskim i od razu skompletować dwa prezenty pod choinkę). Największy zysk uzyskamy wtedy, gdy połączymy w parę dwa flakony o zbliżonej lub identycznej cenie regularnej.

1. Zapachy luksusowe i niszowe – nawet ponad 400–500 zł w kieszeni

Wybierając dwa flakony z najwyższej półki cenowej (wielu z nich warto szukać bezpośrednio na stronie internetowej z uwagi na szerszy asortyment online), można zatrzymać w portfelu równowartość drugiego luksusowego zapachu:

duet Giorgio Armani i Yves Saint Laurent: łącząc wodę perfumowaną Giorgio Armani My Way (50 ml, cena regularna 429,99 zł) oraz Yves Saint Laurent Libre (50 ml, cena regularna 399,99 zł) , łączny rachunek z poziomu 829,98 zł spada o 399,99 zł – za dwa kultowe flakony płacimy łącznie 429,99 zł (po ok. 215 zł za sztukę, czyli 48% taniej) . Jeszcze większą kwotę (nawet 479,99–549,99 zł ) zaoszczędzimy, łącząc w parę wersje Armani My Way Parfum (50 ml za 479,99 zł) , wkład uzupełniający 100 ml (499,99 zł) lub My Way Nectar (90 ml za 549,99 zł) ,

łącząc wodę perfumowaną oraz , łączny rachunek z poziomu 829,98 zł spada o – za dwa kultowe flakony płacimy łącznie . Jeszcze większą kwotę (nawet ) zaoszczędzimy, łącząc w parę wersje , wkład uzupełniający lub , szpilka Carolina Herrera i gwiazda Muglera: wybierając wodę perfumowaną Carolina Herrera Good Girl Blush (30 ml, cena 349,99 zł) oraz kultowy zapach Mugler Angel Elixir w szafirowym flakonie (50 ml, cena 349,99 zł – dostępny online) , za cały zestaw zamiast 699,98 zł zapłacimy 349,99 zł (czyli po 175 zł za flakon) . Dostępna jest również mniejsza pojemność Mugler Angel Elixir (25 ml za 299,99 zł – w duecie 1+1 wychodzi po 150 zł za sztukę) ,

wybierając wodę perfumowaną oraz kultowy zapach , za cały zestaw zamiast 699,98 zł zapłacimy . Dostępna jest również mniejsza pojemność , klasyki Burberry i Dolce & Gabbana: w promocji uczestniczą także m.in. woda perfumowana Burberry London (100 ml za 279,99 zł) oraz świeża woda toaletowa Dolce & Gabbana Light Blue (50 ml za 259,99 zł) – łącząc je w jeden koszyk, oszczędzamy 259,99 zł.

2. Zapachy ze średniej półki – hity Calvin Klein, Hugo Boss i Sabrina Carpenter

Popularne kompozycje znanych projektantów oraz gwiazd pozwalają na bardzo korzystne skompletowanie prezentów świątecznych bez nadwyrężania budżetu:

kultowy Calvin Klein Euphoria w trzech pojemnościach: wybierając dwie sztuki wody perfumowanej Calvin Klein Euphoria (50 ml) w cenie regularnej 199,99 zł , finalna cena za dwa flakony wynosi 199,99 zł zamiast 399,98 zł (po 100 zł za sztukę) . W akcji biorą udział także inne pojemności tego zapachu: 30 ml za 129,99 zł (w duecie 1+1 to tylko 65 zł za flakon!) oraz duży flakon 100 ml za 229,99 zł (po 115 zł za sztukę) ,

wybierając dwie sztuki wody perfumowanej w cenie regularnej , finalna cena za dwa flakony wynosi . W akcji biorą udział także inne pojemności tego zapachu: oraz duży flakon , duży flakon CK IN2U oraz Eternity Moment: dodając do koszyka dwa flakony wody toaletowej Calvin Klein CK IN2U (150 ml, cena 149,99 zł) , opłata za sztukę spada do 75 zł (oszczędność 149,99 zł). Z kolei woda perfumowana Calvin Klein Eternity Moment (100 ml) kosztuje 179,99 zł (w parze 1+1 zaledwie 90 zł za 100 ml ),

dodając do koszyka dwa flakony wody toaletowej , opłata za sztukę spada do (oszczędność 149,99 zł). Z kolei woda perfumowana kosztuje (w parze 1+1 zaledwie ), zestawy prezentowe i mgiełki: promocją 1+1 objęto również gotowe zestawy świąteczne (zawierające perfumy w komplecie z balsamem do ciała, żelem pod prysznic lub dezodorantem, idealne do warstwowego nakładania zapachu, tzw. layeringu), a także uwielbiane słodkie kompozycje marki Sabrina Carpenter oraz perfumowane mgiełki Victoria's Secret.

Autor: Rossmann/ Materiały prasowe

3. Viralowe perfumy arabskie 1+1 gratis – Lattafa, Armaf i Afnan od 55 zł za flakon

Ogromnym hitem tegorocznego Black Friday na stronie Rossmanna są słynące z wielogodzinnej trwałości perfumy arabskie marek Lattafa, Armaf, Afnan Perfumes, French Avenue oraz Rasasi, które biją rekordy popularności na TikToku i Instagramie:

bestsellery Lattafa Yara oraz Lattafa Asad (100 ml): zarówno słodko-pudrowa damska woda perfumowana Lattafa Yara (100 ml) , jak i intensywny, korzenny męski zapach Lattafa Asad (100 ml) kosztują w cenie regularnej 109,99 zł . Kupując dwa flakony w promocji 1+1 (np. jeden damski i jeden męski), zapłacimy za nie łącznie 109,99 zł zamiast 219,98 zł – czyli zaledwie 55 zł za pełnowymiarowy flakon 100 ml ,

zarówno słodko-pudrowa damska woda perfumowana , jak i intensywny, korzenny męski zapach kosztują w cenie regularnej . Kupując dwa flakony w promocji 1+1 (np. jeden damski i jeden męski), zapłacimy za nie łącznie , otulająca Lattafa Khamrah oraz Khamrah Qahwa (100 ml, unisex): kultowe, słodko-korzenne kompozycje idealne na zimę wyceniono na 149,99 zł za 100 ml – przy zakupie dwóch sztuk w akcji 1+1 cena pojedynczego flakonu spada do 75 zł.

Warto wspomnieć, że równolegle z wyprzedażą perfum w Rossmannie trwają także mniejsze akcje z gratisami oraz świąteczny katalog (ważny od 26 listopada), w którym znajdziemy m.in. 1+1 gratis na pasty do zębów Dzintars, 2+1 gratis na wybrane produkty Always Ultra (do 2 grudnia) oraz przecenione zestawy pod choinkę, takie jak zestaw kosmetyków dla kobiet Green Pharmacy za 29,99 zł (zamiast 46,99 zł) czy kule do kąpieli Tso Moriri Pistacje & Słony Karmel za 26,99 zł (zamiast 34,99 zł).

Autor: Rossmann/ Materiały prasowe

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Jak skorzystać z rabatu i na co uważać w regulaminie?

Skorzystanie z promocji jest bardzo proste i nie wymaga wpisywania żadnych kodów rabatowych. W sklepie internetowym rossmann.pl oraz w aplikacji mobilnej wystarczy dodać do koszyka dwa produkty oznaczone czerwoną etykietą „PERFUMY 1+1” – rabat naliczy się automatycznie w podsumowaniu zamówienia. W drogeriach stacjonarnych wystarczy natomiast podejść do kasy z dwoma wybranymi flakonami z oznaczonych półek.

Przed dokonaniem zakupów warto poznać cztery najważniejsze zasady z regulaminu akcji:

naliczanie rabatu od cen regularnych: w myśl regulaminu promocja 1+1 naliczana jest od cen wyjściowych (regularnych). Oznacza to, że jeśli dany flakon był wcześniej objęty inną pojedynczą obniżką lub wyprzedażą, przy aktywacji mechanizmu 1+1 system weźmie pod uwagę jego cenę regularną – warto więc przed płatnością sprawdzić końcową kwotę w koszyku,

w myśl regulaminu promocja 1+1 naliczana jest od cen wyjściowych (regularnych). Oznacza to, że jeśli dany flakon był wcześniej objęty inną pojedynczą obniżką lub wyprzedażą, przy aktywacji mechanizmu 1+1 system weźmie pod uwagę jego cenę regularną – warto więc przed płatnością sprawdzić końcową kwotę w koszyku, oznaczenie „Tylko online” i szybkie wyprzedawanie zapasów: część zapachów z wyższej półki (np. Mugler Angel Elixir czy wybrane warianty Giorgio Armani My Way ) jest dostępna wyłącznie w kanale internetowym, a najpopularniejsze pozycje (jak Calvin Klein Euphoria czy Lattafa Yara ) błyskawicznie znikają ze stanów magazynowych online – w takim przypadku warto sprawdzić w aplikacji ich dostępność w najbliższej drogerii stacjonarnej,

część zapachów z wyższej półki (np. czy wybrane warianty ) jest dostępna wyłącznie w kanale internetowym, a najpopularniejsze pozycje (jak czy ) błyskawicznie znikają ze stanów magazynowych online – w takim przypadku warto sprawdzić w aplikacji ich dostępność w najbliższej drogerii stacjonarnej, proporcjonalny podział zniżki na paragonie: kwota rabatu odpowiadająca tańszemu produktowi jest rozbijana proporcjonalnie na oba artykuły w koszyku, co ma znaczenie przy ewentualnych reklamacjach pojedynczego produktu,

kwota rabatu odpowiadająca tańszemu produktowi jest rozbijana proporcjonalnie na oba artykuły w koszyku, co ma znaczenie przy ewentualnych reklamacjach pojedynczego produktu, zasady zwrotów przy zakupach przez internet: korzystając z 14-dniowego prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, klient zobowiązany jest zwrócić cały zestaw promocyjny, czyli oba flakony zakupione w ramach jednej okazji 1+1.

Źródło: rossmann.pl