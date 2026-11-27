W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele administracji publicznej - w tym minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki oraz ministra edukacji Barbara Nowacka, reprezentanci świata sportu, biznesu, samorządów i nauki oraz wybitni sportowcy i trenerzy z Polski i zagranicy.

III Kongres Sportu Powszechnego był przestrzenią wymiany doświadczeń, prezentacji dobrych praktyk i dyskusji o kierunkach rozwoju polskiego sportu. Uczestnicy wydarzenia rozmawiali zarówno o wyzwaniach stojących przed sportem na poziomie lokalnym, jak i o rozwiązaniach, które pozwalają budować system szkolenia zawodników zdolnych w przyszłości rywalizować na najwyższym światowym poziomie.

Jednym z najważniejszych tematów kongresu była potrzeba dalszego tworzenia odpowiednich warunków do rozwoju sportowych talentów - niezależnie od miejsca zamieszkania młodych zawodników.

„Wielki sport zaczyna się często w małych miejscowościach i małych klubach. Może być tak, że największy talent urodzi się na przykład w Trzcielu, Miastku, Pniewach czy w Krośnie. I naszym obowiązkiem - ministerstwa, klubów sportowych i samorządów - jest stworzenie takich możliwości w zakresie infrastruktury i wsparcia dla organizacji sportowych, dzięki którym żaden talent się nie zmarnuje” - powiedział minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki, odnosząc się do dalszej potrzeby budowania obiektów takich jak szatnie, boiska i wiele innych ośrodków sportowych.

Od sportu lokalnego do światowych sukcesów

Program kongresu obejmował pięć głównych obszarów tematycznych: działalność Ministerstwa Sportu i Turystyki, piłkę nożną, kolarstwo, lekkoatletykę i bieganie oraz sport powszechny. Każdy z tych tematów stanowił przestrzeń do rozmów o konkretnych wyzwaniach, możliwościach rozwoju i sprawdzonych rozwiązaniach.

W części poświęconej piłce nożnej szczególną uwagę poświęcono szkoleniu dzieci i młodzieży, budowaniu akademii piłkarskich oraz tworzeniu spójnych ścieżek rozwoju zawodników - od pierwszych treningów w lokalnych klubach po profesjonalny futbol. W dyskusjach i wystąpieniach udział wzięli m.in. przedstawiciele FC Porto, Realu Madryt, FC Barcelony, Lecha Poznań, Górnika Zabrze, Jagiellonii Białystok i Korony Kielce.

„Organizujemy dużo meczów i turniejów dla naszych wychowanków we wszystkich kategoriach wiekowych, tak by wszystkie dzieci mogły rywalizować i czerpać z tego radość. Każdy trener współpracuje ściśle z graczami, pokazując obszary, w których są dobrzy i muszą się poprawić. W ten sposób dzieci zachęca się do kontynuowania treningów i zapobiega się rezygnowaniu z uprawiania futbolu w kluczowym wieku dla rozwoju, czyli 13-15 lat” - powiedział Hugo Machado z akademii FC Porto, do której w grudniu polecą dziewczynki i chłopcy z 12 zwycięskich drużyn turnieju „Z Orlika na Stadion”.

Ważnym punktem programu była również rozmowa o systemie szkolenia pozwalającym rozwijać młode talenty i przygotowywać przyszłych mistrzów. Wśród zaproszonych gości znaleźli się trener reprezentacji Polski w piłce nożnej Jan Urban oraz selekcjoner reprezentacji Polski siatkarzy Nikola Grbić.

Swoje miejsce w programie miały także kolarstwo, lekkoatletyka, bieganie, kobiety w sporcie oraz zdrowie. Uczestnicy rozmawiali o rozwoju poszczególnych dyscyplin, upowszechnianiu aktywności fizycznej, szkoleniu sportowym i budowaniu warunków do osiągania sukcesów na najwyższym poziomie. Wśród znanych sportowców obecnych na kongresie znaleźli się m.in. mistrzyni olimpijska we wspinaczce sportowej Aleksandra Mirosław, Rafał Majka - brązowy medalista olimpijski w kolarstwie szosowym, czy Adam Kszczot - wielokrotny medalista mistrzostw świata i Europy na 800 metrów.

Sport potrzebuje współpracy i nowych rozwiązań

Istotną część wydarzenia stanowiły rozmowy dotyczące zarządzania sportem, roli administracji publicznej, samorządów i biznesu w tworzeniu warunków do rozwoju aktywności fizycznej oraz wspierania organizacji sportowych. Nie zabrakło również tematów związanych z innowacjami w sporcie, organizacją dużych wydarzeń i wyzwaniami stojącymi przed współczesnym systemem szkolenia. Uczestnicy mogli rozmawiać o długofalowych kierunkach rozwoju polskiego sportu, skutecznym wspieraniu zawodników i trenerów oraz rozwiązaniach systemowych, które mogą przełożyć się na przyszłe sukcesy reprezentantów Polski.

Kongres był także okazją do podkreślenia znaczenia sportu powszechnego jako fundamentu zdrowego i aktywnego społeczeństwa. Powszechny dostęp do infrastruktury, odpowiednie wsparcie dla lokalnych klubów oraz zaangażowanie szkół i samorządów mają kluczowe znaczenie dla zachęcania kolejnych pokoleń do regularnej aktywności fizycznej.

Wspólna odpowiedzialność za przyszłość sportu

III Kongres Sportu Powszechnego zgromadził w jednym miejscu przedstawicieli różnych środowisk, których łączy zaangażowanie w rozwój polskiego sportu. Wymiana doświadczeń pomiędzy sportowcami, trenerami, działaczami, ekspertami, przedstawicielami administracji i biznesu pozwoliła spojrzeć na sport z wielu perspektyw i wskazać obszary wymagające dalszej współpracy.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Fundację Orły Sportu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Patronem Kongresu był Prezydent m.st. Warszawy. Partnerami wydarzenia był ORLEN, PZU oraz KEEZA. Kongres jest elementem programu Aktywna Szkoła, wspierającego rozwój aktywności fizycznej. W ramach programu realizowany jest m.in. największy w Polsce turniej piłkarski dla młodzieży - „Z Orlika na Stadion” oraz projekt Aktywni Lokalnie - wspierający aktywności sportowe w całym kraju.

Źródło informacji: Fundacja Orły Sportu